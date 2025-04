Pár slov o promyšlené obchodní strategii a vstřícném přístupu k zákazníkům na kameru pronesl František Pacovský, řečený Ozzák, jemuž v seriálu tělo, tvář a hlavně bezelstné oči a duši dítěte propůjčil Martin Dejdar.

„Já nevím, to má na starosti brácha. Já tady občas jen tak budu jako vždycky sedět. Jen doufám, že nenajme Mambu, protože to bych fakt nedal,“ děsí se už dopředu bratr někdejší socialistické popové hvězdičky Tomiho Paciho (hrál ho Tomáš Matonoha), jehož tvorbu metalem a pivem kojený Ozzák z duše nesnáší.

Mimochodem, co se zmíněného piva týče, U Dvou akordů bude v prodeji pochopitelně Husťan, s Comebackem neodmyslitelně spjatá značka. Co dál, pane Ozzáku?

„Nějaký trička, prej i ponožky a taky nekonečnej kalendář – to mě hrozně baví. Nemá žádný značení, to je super,“ řehtá se dobře naložený Ozzák. Obchod dále nabízí třeba jablečný destilát Ozzákovici, DVD se seriálem a další merch, například tričko s nápisem „death metal is not dead“, který je v seriálu k vidění na dveřích do Ozzákova pokoje.

A co k Husťanovi, případně Ozzákovici zakousnout? Pochopitelně giganta vepřového, hlásí Ozzák a dodává: „Ale jestli opravdu chcete vědět, co Ozzák jí, počkejte si na podzim, budu mít kuchařku. Má jí už kdekdo, tak proč bych ji nemohl mít i já,“ slibuje František Ozzák Pacovský.