Hvězdou příštího ročníku Colours Of Ostrava bude dýdžejské duo The Chainsmokers

Letošní ročník festivalu Colours Of Ostrava se pozvolna chýlí ke konci a pořadatelé již oznámili prvního headlinera na rok 2025. Bude jím americké duo The Chainsmokers, produkující taneční elektronickou hudbu.

Dvojice Andrew Taggart a Alex Pall společně funguje od roku 2012. Výrazně na sebe upozornili v roce 2014 hitovým singlem #Selfie. Zabodoval na předních příčkách hitparád po celém světě a kapele přinesl hned několik platinových ocenění.

The Chainsmokers se díky němu stali žádaným artiklem a jejich songy zněly v mainstreamových rádiích celého světa. V roce 2017 debutovali albem Memories… Do Not Open, které bylo oceněné platinou a přineslo hity jako Paris a Something Just Like This, který vznikl ve spolupráci s kapelou Coldplay.

Následovaly desky Sick Boy (2018), World War Joy (2019) a zatím poslední So Far So Good z roku 2022.