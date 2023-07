Akrobaté a překvapení. V areálu Dolních Vítkovic startují Colours Of Ostrava

Organizátoři pod názvem Colours Opening Show na hlavní scéně připravili speciální hodinový program.

„Společně zahájíme Colours of Ostrava. Program bude zahrnovat akrobatické performance na pódiu i před ním, speciální sety world music hvězd letošního ročníku. Vystoupí The Longest Johns, Ndiaz, Expresso Transatlântico, taneční mistr Daniel Rojas a připravena jsou i česká překvapení,“ uvedl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Pořadatelé nezveřejňují návštěvnost, v minulých letech se ale podle odhadů pohybovala okolo 40 000 lidí. Na festivalu se letos představí 110 vystupujících. Sedm desítek z nich přijede ze zahraničí, konkrétně z třiceti zemí světa.

Vystoupí také zpěvačka Ellie Goulding, jejíž hit Still Falling For You zazněl ve filmu Dítě Bridget Jonesové, dále Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, nebo americký rapper Macklemore.

„Když jsme viděli Macklemorův koncert, hned jsme věděli, že ho chceme mít. Je to zážitek, na rozdíl od obvyklých rapových koncertů je Macklemore doprovázen živou kapelou s velkou výpravou, choreografiemi a podobně,“ láká na jeho vystoupení Zlata Holušová.

Dále se na Colours představí legenda brazilské hudby Gilberto Gil, který je na rozlučkovém turné, britská dvojice Sleaford Mods a další. Z českých interpretů jmenujme například Ewa Farnou, Lenka Dusilovou, kapelu Zrní nebo skupinu Moimir Papalescu & The Nihilists. Společně s festivalem se uskuteční také šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot.