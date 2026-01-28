Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

  17:10
Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je také americká hudebnice s korejskými kořeny Audrey Nuna. Vedle sólové tvorby je její hlas známý díky populárnímu snímku K-pop: Lovkyně démonů, jehož skladba Golden získala nedávno Zlatý glóbus.
A čím dál větší oblibě se za hranicemi Japonska těší také čtveřice Atarashii Gakko!. Na Fresh Stage zahrají rostoucí hvězdy taneční scény Kotiēr nebo Nimino. Domácí scénu zastoupí Ondřej Ruml se svým nově vydaným albem nebo Gruppo Salsiccia, u něhož půjde o jediné vystoupení sezony v Česku.

Program hlavních scén obohatí američtí interpreti. LP se vracejí do Ostravy po čtyřech letech, jde o jejich první oznámené vystoupení pro rok 2026, do Evropy se vrátí po více než roce, kdy se představili na úspěšném turné na podporu zatím posledního alba Love Lines.

„Existuje několik málo interpretů, se kterými mají festivaly bližší vztahy. Většinou jde o hudebníky z domácí scény, o to víc nás těší, že my máme tak blízké vztahy s někým, jako je LP. Hlas Laury Pergolizzi milují fanoušci po celém světě, jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto vyprávění už bezmála deset let, od prvního koncertu v Praze a nedlouho nato i festivalového vystoupení. Těšíme se, co nás čeká v Ostravě tentokrát, prý by mohla v létě zaznít také nová hudba,“ říká umělecký ředitel Filip Košťálek.

Dalšími novými jmény, které přibývají v programu, jsou britští rockeři The Libertines, pro něž půjde teprve o druhé vystoupení v Česku, první festivalové. Kromě osvědčených hitů formujících zvuk milénia se můžou fanoušci těšit také na comebackové album All Quiet On The Eastern Esplanade. A frontman Peter Doherty naznačuje, že by mohly zaznít i novinky.

Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Na celosvětový úspěch animovaného filmu K-pop: Lovkyně démonů naváže zpěvačka Audrey Nuna, která ztvárňuje vokálně hrdinku Miru ze skupiny HUNTR/X. Hudebnice prorazila před zrozením fenoménu, který dosáhl na prestižní ocenění Zlatý glóbus i první příčku nejstreamovanějších skladeb Spotify roku 2025. Své příznivce nalákají do Dolních Vítkovic jistě i Atarashi Gakko!. Čtyři zástupkyně seishun, tedy mladé generace, doplní atraktivní program čtvrtečního dne svou energickou směsí popu, jazzu, rocku a elektroniky.

Své hity ale představí také interpreti oblíbené FRESH Stage, která se loni ukázala v nové podobě.

„Když jsme před rokem přišli s celým fresh konceptem, některé věci byly zcela nové. Zpětná vazba byla skvělá, a to nejen od publika. Moc nás těší, že se do hry zapojují čím dál tím více i samotní hudebníci. Už teď se těším, jakou show si speciálně na tuto scénu přichystají Gruppo Salsiccia, které jinde posluchači v létě neuvidí. Jejich koncertů je jak šafránu, vidět živě The Best of Greatest Hits této svérázné partičky bude zážitek. Stejně jako českou premiéru autora virálního hitu I Only Smoke When I Drink,“ naráží Košťálek na britského producenta Mila Evanse, tvořícího pod pseudonymem Nimino.

Ten je aktuálně zapsán u prestižního vydavatelství Ninja Tunes Counter Records, zmíněný hit nasbíral na Spotify už víc než 200 milionů přehrání, nemluvě o dalších milionech použití v tiktokových a instagramových příspěvcích. Atraktivní multižánrovou skladbu FRESH Stage doplňuje j-popové duo Niko Niko Tan Tan, amsterdamská DJka Olive Anguz, kolumbijské trio Ghetto Kumbé a ze Středomoří dorazí dvojice L’arannà. Domácí barvy budou hájit na scéně Hihihahaholky, tedy dvojice zpěvaček, raperek a performerek Alena Novotná a Štěpánka Todorová.

Aktuální seznam více než čtyřiceti zveřejněných jmen rozšiřuje nově také mezinárodní skupina Tolstoys, americký DJ Kotiēr nebo Ondřej Ruml, který vydává své nové sólové album posouvající hudebníkovu tvorbu do nových poloh a žánrů.

Vstupenky na letošní ročník Colours of Ostrava, který se bude konat v termínu 15. až 18. července jsou aktuálně v prodeji za 4 490 korun, dvoudenní mohou zájemci pořídit za cenu 3 190 korun.

28. ledna 2026  18:28

27. ledna 2026

