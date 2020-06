Colours Of Ostrava hlásí, že The Killers příští rok přijedou

Američtí The Killers, kteří měli tvořit vrchol letošního programu Colours of Ostrava, se příští rok v červenci na pódiu objeví. Připomeňme, že jde o kapelu, která prodala 28 milionů alb, získala nesčetné nominace či ocenění prestižních hudebních cen včetně Q Awards, Brit Awards či Grammy a její koncerty vyprodávají stadiony a největší festivaly po celém světě. V současné době The Killers připravují nové album Imploding The Mirage.

Návštěvníci také nepřijdou o nejznámějšího velikána moderní africké hudby, senegalského zpěváka Youssou N’Doura, který s kapelou Le Super Étoile de Dakar dokáže odehrát nezapomenutelné energické koncerty. Youssou N’Dour společně se Salifem Keitou, Miriam Makebou, Manu Dibangem a Morym Kantem definoval afropop, zboural spoustu přežívajících předsudků a pomohl zpopularizovat fenomén world music.

„Jsem ráda, že se takto rychle daří potvrzovat účinkující na příští rok. Vedle hlavních hvězd se zároveň začíná plnit i program žánrových scén,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Až z Austrálie tak dorazí do Ostravy indie-folkaři Sons of the East. Na Drive stage zahrají ruští gypsy punk folk street alko-hardcoroví The Hatters, americký mistr hry na pedal a lap steel Roosevelt Colliera trio z izraelské pouště Anna RF. Electronic stage roztančí italský producent Meduza, britská kapela Darkstar a první dámy italského elektra Gioli & Assia.