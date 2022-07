Colours Of Ostrava přetlumočí část koncertů hlavních hvězd do znakové řeči

Její slova se týkají sesterské rockové dvojice Larkin Poe, která dříve hrála spíše v klubech, dnes už vyprodává velká pódia. Největšími lákadly letoška jsou nicméně američtí The Killers, kteří vystoupí ve čtvrtek ve 22:30.

„Sledovala jsem s úžasem koncert The Killers v Londýně, kde na nich bylo možná sto tisíc lidí a byl tam obrovský kotel. Tak doufám, že takový kotel uděláme i my v Ostravě,“ svěřila se Zlata Holušová v Rozstřelu.

Prozradila také, že právě The Killers a další headliner, kapela Twenty One Pilots (vystoupí ve středu také ve 22:30), jsou produkčně nejnákladnějšími skupinami letošního ročníku. Velkou podívanou bude také set dýdžeje a producenta Martina Garrixe, který zahraje v sobotu půl hodiny po půlnoci.

Ve stejný den jako The Killers, tedy ve čtvrtek ve 20:15, zahraje další zvučné jméno, skotská kytarovka Franz Ferdinand. Letos slaví dvacet let od založení a do Ostravy přiveze své největší hity. Kapela momentálně funguje v pětičlenném obsazení a relativním nováčkem je bubenice Audrey Tait, která nahradila Paula Thomsona.

„Pořád rád potkávám lidi na turné a poslouchám jejich příběhy, jak se hudba stala soundtrackem jejich životů. Pro tento pocit hudbu děláme,“ prohlásil ke dvacátým narozeninám Franz Ferdinand frontman Alex Kapranos.

Dalším výrazným jménem v letošním programu je americká zpěvačka LP, která koncem loňského roku vydala album Churches. Publiku v Ostravě se představí v pátek od 21:00.

O den později v 19:30 zažije obecenstvo na Colours koncert kapely Inhaler, v jejímž čele stojí Elijah Hewson, syn Paula Hewsona, známého jako Bono Vox. Krev není voda, geny nezapřeš, čili není divu, že zvuk Inhaler silně připomíná rané U2, ale i další britské kytarové kapely. Koncertování je pro kapelu podle jejích slov alfou a omegou tvorby, čili se dá očekávat, že jejich set bude stát za to.

Z poněkud jiného hudebního ranku bude vystoupení norského projektu Wardruna, který křísí ducha starých severských bájí a tamní mytologie. Bude to koncert spíše k soustředěnému poslechu a rozjímání, podobně jako v případě rovněž norské indie-folk-popové dvojice Kings Of Convenience, která do Ostravy přiveze aktuální desku Peace Or Love.

Klidnější, o to intenzivnější zážitek nabídne koncert britské skupiny Tindersticks, která rovněž slaví kulaté výročí vzniku – v jejím případě jde o třicetiny.

K letošnímu ročníku je třeba také zmínit, že vybrané písničky hlavních hvězd The Killers, Twenty One Pilots, LP a Inhaler budou tlumočeny do znakové řeči pro neslyšící. Na hlavním pódiu tak vedle samotných hudebníků uvidí návštěvníci i jednu z nejvýznamnějších světových tlumočnic Amber Galloway Gallego, která se specializuje právě na převod hudebních textů do znakového jazyka.

Další letošní novinkou je servis pro lidi s autismem, kteří si budou moct bezplatně objednat speciálně proškoleného asistenta a využít i dalších výhod.

Samozřejmostí jsou i další výhody, které se setkaly v minulých letech s pozitivním ohlasem mezi návštěvníky se zrakovým postižením, například praktická příručka v Braillově písmu, hmatový plán areálu s vyznačením všech festivalových scén či speciální lehký přenosný 3D model auly Gong. Pro neslyšící budou do znakového jazyka tlumočeny také vybrané přednášky diskusního fóra Meltingpot.