Na Colours Of Ostrava zahraje i syn Bono Voxe se svou kapelou

Program mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava 2022 se vedle již potvrzených hlavních hvězd The Killers, Twenty One Pilots, Martina Garrixe či LP rozrůstá o další zvučná zahraniční jména.

Vůbec poprvé do České republiky přijede jedna z nejoriginálnějších a nejpůsobivějších kapel americké post-grungeové scény Modest Mouse a svoji účast znovupotvrdil senegalský zpěvák Youssou N’Dour.

Návštěvníci festivalu také uvidí, proč je mladá irská kapela Inhaler považována za jedno z nejnadějnějších jmen současné indie-rockové scény. Vedle nich do programu příštího ročníku přibyly další formace z Afriky: egyptští Mazaher, jeden z posledních souborů praktikující starobylý léčivý tranzovní rituál zar, a konžský afropunkový zpěvák a raper Lova Lova.

Elektroniku se španělskou asturijskou tradicí a queer tématikou spojí Rodrigo Cuevas a jemnou meditativní hudbu přivezou na Colours of Ostrava švédsko-britští Hang Massive.

„Colours of Ostrava dle své tradice nabídne příští rok reprezentativní výběr africké hudby v nejrůznějších podobách - od té tradiční až po žhavou současnost. Zároveň jsem ráda, že se vedle The Killers dostane velkou měrou díky nově potvrzeným jménům Modest Mouse a Inhaler na indie-rock,” uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Čtyřdenní vstupenky na rok 2022 jsou v prodeji za zvýhodněnou cenu do konce roku 2021 ve festivalovém e-shopu a v sítích GoOut a Ticketportal.