COLOURS DEN ČTVRTÝ: Bratři, sestry, mladý Bono a bombastický Garrix

Před vystoupením jednoho z headlinerů sobotního večera, kapely Inhaler, bylo lze ve zvolna houstnoucím davu pod pódiem několikrát zaslechnout: „V téhle kapele zpívá mladý Bono.“

Je to tak a je to pro zvuk a vůbec celou tvář téhle kapely charakteristické. Ne snad, že by Inhaler vyloženě zněli jako U2, byť samozřejmě kdo chce, najde styčných bodů několik, nicméně geny se zapřít nedají a frontman Elijah Hewson hlas svého tatíka prostě nezapře.

Jejich set stál logicky na materiálu z debutového alba It Won’t Always Be Like This, které není špatné, zároveň ale neobsahuje žádnou vyloženou tutovku, která by se zaryla do hlavy těm, kteří s kapelou přijdou poprvé do styku.

Inhaler 16. července 2022 Hodnocení: 60 %

To je jedna potíž, druhá spočívá v tom, že Inhaler zkrátka ještě neutáhnou velké pódium. Působí na něm trochu ztraceně, spolehlivě si odehrají to své, ale není v tom jakákoliv nadstavba. Jiskra, náboj, cokoliv překvapivého.

Zkrátka slušná kytarová muzika instrumentálně velmi slušně vybavených kluků, kteří se zkrátka potřebují trochu víc otrkat. Kdo ví, třeba za pár let dokáží na koncertech opravdu nadchnout. Takhle to byla příjemná tři čtvrtě hodinka nezávisle střiženého kytarového pop-rocku.

Shodou okolností se v sobotním programu vyskytly rovnou dvě skupiny, v jejichž sestavách fungují sourozenecké páry. Tuzemská taneční dvojice Bratři odehrála zcela suverénní tepající a pulsující set s opravdu hutnými, dunivými basovými linkami. Potkat Bratry živě je vždy velmi příjemný hudební zážitek, už jen proto, že v jejich produkci jde o víc než jen o palbu beatů.

Z Nashvillu dorazila sesterská kapela Larkin Poe, tvořená Rebeccou a Megan Lovellovými. Zde elektronika naopak místo nemá, jde vyloženě o tzv. roots music, tedy blues, folk a jižanský rock.

Larkin Poe 16. července 2022 Hodnocení: 50 %

Sestrám to ovšem také šlape náramně, jedna na druhou perfektně slyší a nadto se na ně velmi příjemné kouká. Sympatický set plný řízné, poctivé muziky. Nic novátorského, ale o to tu nejde. Grunt mají děvčata zdravý.

Vyvrcholením posledního dne a vlastně celého Colours of Ostrava byla vizuální kanonáda DJ Martina Garrixe. Ať už jsou vaše hudební preference jakékoliv, na tohle se dalo jen užasle zírat.

Martin Garrix 16. července 2022 Hodnocení: 50 %

Hollywoodský biják se vším všudy. Dechberoucí světelná šou, lasery, petardy, prostorový zvuk a když už měl člověk dojem, že je to možná až moc velká „diskoška“, spustil Garrix nějakou tutovku, nad níž nelze než zjihnout. Například One More Time od Daft Punk.

Mimochodem, polovina tohoto dua svého času figurovala v tanečním projektu Stardust, který zabodoval hitem Music Sounds Better With You. Berme ten slogan jako svého druhu motto nejen letošního ročníku Colours.