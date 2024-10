Iggy Pop, Calin, kapela Justice a Dan Bárta vystoupí na Colours of Ostrava

Festival navíc přichází s kompletně novým vizuálem a v nabídce se objevily cenově zvýhodněné vstupenky FRESH určené pro všechny ve věku 15 až 21 let.

„Moc mě těší, že se na náš festival po patnácti letech vrací legenda Iggy Pop. Tehdy si na pódium přizval asi tucet fanoušků z předních řad, kteří si v těsné blízkosti Iggyho a jeho kapely The Stooges mohli zapogovat. Uvidíme, co si pro nás přichystá zpěvák tentokrát. Na scéně je nějakých šedesát let, ale překvapit umí jak ve studiu, tak na koncertech,“ říká umělecká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Návrat do Ostravy čeká také francouzské duo Justice. To drželo dlouhou dobu prvenství v objemu techniky, kterou si pro své vystoupení dovezlo. V roce 2017 se představilo premiérově českému publiku. Tentokrát přivezou Justice novou audiovizuální show a aktuální album Hyperdrama. To dělí od předchozí studiové nahrávky dlouhých osm let. Stejnou dobu museli vydržet fanoušci na druhou návštěvu Česka, opět na Colours of Ostrava.

Pozadu nezůstává ani program s domácími interprety. Jediné vystoupení v kraji pro nadcházející letní sezonu předvede Calin. Pěvecké kvality ukáže také jiná oblíbená osobnost české hudební scény, která má na svém kontě desítku ocenění Akademie populární hudby a dokonce titul Zpěvák čtvrtstoletí. Protože Dan Bárta & Illustratosphere oslaví v roce 2025 čtvrtstoletí od debutu Illustratosphere, je to skvělá příležitost, aby nejen tyto skladby zazněly na velkém festivalovém pódiu.

Festival v nové podobě

Důvod k oslavám bude mít i samotný festival vstupující do 22. ročníku v nové podobě. Grafickou podobu včetně loga mění festival po dvanácti letech, uvedla marketingová ředitelka Colours of Ostrava Iva Fišerová. „Novým vizuálem reagujeme na celkovou marketingovou koncepci, která respektuje současné DNA festivalu. Ten je ještě otevřenější jakýmkoliv skupinám i jednotlivcům. Stejně jako funguje v programu žánrová a generační svoboda, pracujeme v grafice se stíráním rozdílů a vytvářením nových forem.“

K větší otevřenosti vůči publiku se tak dostává Colours of Ostrava letos nově prostřednictvím FRESH ticketů. Vstupenky určené pro skupinu 15 až 21 let včetně naznačují posílení programu i pro tuto generaci. „Fresh stage příští rok posuneme na úplně nový level. Ještě pestřejší dramaturgie se současným zvukem: elektronika, rap i nejnovější objevy z celého světa. K tomu nový technický setup s více světly, s více konfetami a více zážitky,“ říká hlavní dramaturg festivalu Filip Košťálek.

Vstupenky s označením FRESH jsou k dispozici v limitovaném počtu 1 000 kusů za zvýhodněnou cenu 2 490 Kč. Klasické čtyřdenní vstupenky jsou momentálně k dispozici za 3 990 korun. V nabídce jsou také čtyřdenní VIP vstupenky a vstupné pro děti.