COLOURS DEN DRUHÝ: „Zabijáci“ ušetřili Ferdinanda. Kozub si dobíral Spáčilovou

„Kolik čar dáš, za jeden čardáš,“ volal do publika maestro „pokleslého“ vkusu Kapitán Demo, podporován příbuzenskou dvojkou Jordanem Hajem a Givinarem Křížem, dodržující povinný dress code, sestávající z bílých podkolenek, kožešinových čepic, kočičím zlatem lemovaných kšiltovek a podobně.

Ale co naplat, dvojice Jiří Krhut a Štěpán Kozub, doprovázená zpěvačkou Barbarou Kanyzovou, šla na věc rafinovaněji a hlouběji. I ona pracuje s parodií a nadsázkou, ale jen ve verbální rovině mezi skladbami. Komik Kozub háže do placu jeden vtípek za druhým, nebojí se ani drsnějších anekdot, ale není v tom žádná křeč, nijak urputně neupozorňuje, že – pozor, teď dělám humor. Své samozřejmě dělá jeho herecký talent, ale prostě to z něj automaticky padá a je to v pozoruhodném kontrastu s vlastně dost smutnými a rozjímavými písničkami.

Mimochodem, v jedné chvíli došlo i na známý fór o redakční kolegyni Mirce Spáčilové: „Když umíráte a proběhne vám celý život před očima, přijde Mirka Spáčilová a dá tomu 30 %.“ Tak pravil Kozub doslova, přičemž „správná“ verze anekdoty operuje s šedesáti procenty. Herec a zpěvák z Mirky udělal ještě většího kata, než ve skutečnosti je.

Štěpán Kozub a Jiří Krhut 14. července 2022 Hodnocení: 70 %

Teď by se samozřejmě slušelo zvolat něco jako „dobrá, pane Kozube, řekl jste si o to, s těmi procenty“, ale nešť. Je to součást obecného folkloru, myslím tedy „procenta kolegyně Spáčilové“, navíc Krhut, Kozub, Kanyzová a další předvedli velmi solidní výkon. V tomto případě jde o něco víc než jen o herecké zpívání a pár nezávazných rýmů-šprýmů. Krhut s Kozubem se opravdu snaží něco sdělit, navíc první jmenovaný je zručný skladatel.

Franz Ferdinand jakožto první čtvrteční headliner odehráli skvělý energický set, hodinka v jejich přítomnosti utekla jako voda a jeden by snesl ještě nášup. Nikomu nevadilo, že těsně před začátkem jejich setu nebe nad Ostravou ztěžklo vodou a po pár úvodních kytarových riffech se spustil liják.

Frontman Alex Kapranos byl tak natlakovaný energií, že zkrátka nepřipustil, aby tenhle koncert někomu pokazilo počasí. A vskutku, za chvíli déšť pozvolna ustával, až přestal docela.

Skotská pětka do lidí ládovala jednu hitovku za druhou – Michael, Walk Away, The Dark Of The Matinée, samozřejmě Take Me Out, která by trhala střechu, kdyby ji Franz Ferdinand s tímhle nasazením odehráli někde v hale.

Největší šrapnel ale přišel s This Fire, která rovnala se zemí už Forum Karlín při jejich předchozí zastávce v České republice a válcovala vše v dosahu i zde.

Franz Ferdinand 14. července 2022 Hodnocení: 85 %

Tahle kapela prostě šlape jako bezvadně seřízený stroj, motorem je výborná rytmická sekce Audrey Tait (bicí) a Bob Hardy (basová kytara).

Taneční rytmus doplňuje kytarovo-klávesová sekce Dino Bardot & Julian Corrine. Zpěvák a kytarista Alex Kapranos v lesklé losové košili a úzkých kalhotách připomíná croonera z 50. let, ale je to tahoun k pohledání. Jeho neustále ujišťování, jestli jsme ve stejné náladě jako on, naladěni na stejnou strunu, bylo opravdové, nelíčené.

Franz Ferdinand chtěli v prvé řadě bavit, roztančit a rozdovádět vše živé kolem, což se jim podařilo na výbornou.

The Killers už to pak celí doťukli opulentní scénou, propracovanými světelnými efekty, lasery a hudbou, která částečně čerpá z podobých zdrojů jako Franz Ferdinand – hitovka Somebody Told Me ze „zabijáckého“ debutu Hot Fuss je je ze stejného kadlubu jako například zmíněná This Fire, která vyšla na prvním bezejmenném albu Franz Ferdinand. Obě desky mají mimochodem shodný rok vydání, 2004.

The Killers 14. července 2022 Hodnocení: 80 %

Jenže zatímco Franz Ferdinand jsou pořád spíš „klubovou“ kapelou, jejich američtí kolegové to pojali ve velkém stylu. Tu kus stadiónového rocku Bruce Springsteena, onde rozmáchlé vokální klenby, tam zas porce disca a citace Kraftwerk. Viz začátek skladby Human, při níž se na scéně rozsvítil český nápis Jsme lidé?

Je to možná větší divadlo, ale není nutné se nad tím pohoršovat, když základem je dobrá písnička. A jak The Killers předvedli na zatím poslední výborné desce Pressure Machine (připomněli ho skladbou Runaway Horses s hostující Phoebe Bridgers), jde to i bez té pompy.