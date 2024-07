POZDRAVY Z OSTRAVY: Piva nepohodíš, kelímek nepokradeš. Desatero na Colours

1. TRPĚLIVOSTÍ SE DO FRONTY OBRNÍŠ

Na to nejlepší v životě si je potřeba počkat. A na festivalech to platí dvojnásob. Pro toalety, pivo, langoš či vstupní náramek obzvlášť. Stánkaři a organizátoři se zajisté vynasnaží, aby se na každého návštěvníka dostalo co nejrychleji. Tak jim držme palce. Navíc, blbé kecy ještě žádnou frontu neurychlily.

POZDRAVY Z OSTRAVY Šéfka kulturní rubriky Monika Zavřelová posílá již tradičně v červenci po dobu konání festivalu Colours of Ostrava z místa čtenářům své pozdravy, dojmy a zážitky.

2. O ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL SE PODĚLÍŠ

Ne vždy najdete u umyvadel také mýdlo, a tak se každá podaná ruka s kapalinou za covidových časů téměř posvátnou, cení zlatem. Na festivalech hlavně i tekutým.

3. KELÍMEK NEPOKRADEŠ

Zálohované kelímky byly zavedeny, aby se už návštěvníci netopili v tunách plastu a zároveň něco málo dobra spáchali pro životní prostředí. Rozhodně je však festivaly nezavedly, aby se z jejich pokoutného odcizování a vracení stávala malá festivalová forma přivýdělku.

4. CTÍT PRVNÍ ŘADY BUDEŠ

Většina z nás si (v letech dřívějších) vystála první řadu na nějakého svého hudebního idola. Vzpomeňme si na tyto poctivce a jejich oddanost, když se někdo za každou cenu v polovině koncertu snaží prodrat dopředu.

5. RADOST SI DOPŘEJEŠ

Jste na festivalu a (snad) máte volno. Vstupenka stála pomalu víc než letenka do exotické destinace, tak si dopřávejte co nejvíce radosti. Z hudby, divadla, rozprav, setkávání i jídla.

6. UMĚLCE PODPOŘÍŠ

Lenny Kravitz nebo Sam Smith si asi vyloženě o aplaus nebudou muset říkat, zajisté se však alespoň jednou vyskytnete na koncertě méně známých nebo začínajících umělců. Nikdo z nás to nemá zprvu jednoduché, tak jim třeba zkusme dopřát trochu své pozornosti a když se zalíbí, i nějaké podpory. Potlesk pro začátek bohatě stačí.

7. PIVA NEPOHODÍŠ

Kdo byl kdy polit pivem, porozumí.

Z festivalu Colours of Ostrava 2023

8. SPÁNKU A VODY SE NEŠTÍTÍŠ

Tohle je spíš takové zbožné přání (se spánkem). Jeden nikdy neví, jestli si kolega vedle ve stanu či na pokoji nezapomene vypnout budík do práce nebo se nezdrží v pivním stanu do kuropění. Ale vodu opravdu pijte. Má být vedro.

Na co si zajít ve středu 17. července? 15:00 – Mezi nebem a pacientem (Martin Moravec a Marek Dvořák) 16:00 – ADONXS 17:30 – D.Y.K. 19:30 – Murdo Mitchell 20:30 – Madhouse Express 21:15 – Gary Clark Jr.

9. NOVOU HUDBU OBJEVÍŠ

Na málokterém českém festivalu lze tak často náhodně narazit na novou a zajímavou muziku. Stačí se projít po areálu.

10. ORGANIZÁTORY POSLECHNEŠ

Na závěr na trochu vážnější notu. Nedávné události na slovenské Pohodě nebo Vysočina Festu ukázaly, jak rychle a jednoduše může dojít k neštěstí. Takže bude-li to potřeba z jakýchkoliv důvodů (a doufáme, že nebude), držte se pokynů pořadatelů.