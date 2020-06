Colours Of Ostrava potvrzuje další plánované headlinery na příští rok

Po The Killers, Martinu Garrixovi a Youssou N’Dourovi se pořadatelům Colours Of Ostrava podařilo zajistit účast dalších plánovaných hvězd letošního ročníku. Jde o kapely Twenty One Pilots, The Lumineers a zpěvačku LP.



„Jsem ráda, že se nám tak brzy podařilo splnit, co jsme při přesunu festivalu slíbili fanouškům – domluvit účast hlavních hvězd i na další rok. Samozřejmě do programu přibudou další desítky kapel a hudebníků - ať už oznámených na letošní rok nebo i třeba těch, které jsme vyhlásit ani nestihli. Takže se fanoušci mají ještě na co těšit – třeba i na nějaká překvapení,“ uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová.



Twenty One Pilots jsou vyhlášení strhujícími koncerty, v jejich projevu se mísí elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk a hymnické klavírní balady. The Lumineers na sebe v roce 2012 upozornili hitem Ho Hey, vystupovali před U2 a Tomem Pettym a na pozvání Baracka Obamy také v Bílém domě. Ve filmu Hunger Games: Síla vzdoru 1. část zazněla píseň The Hanging Tree, na níž se skladatelsky podíleli.



Zpěvačka LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, se na Colours Of Ostrava představila poprvé před třemi lety. Příští rok se do Dolních Vítkovic vrátí s novým albem a nakažlivou směsí popu, rocku, americany, folku a lahodného zvuku ukulele.



19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 14. do 17. července 2021. Zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platí automaticky i na příští rok. Bližší informace naleznete na www.colours.cz.