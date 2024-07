POZDRAVY Z OSTRAVY: A jaké bylo vaše poprvé? Z Colours se odváží děti i tetování

Už na zahajovací tiskové konferenci se o své coloursovské „poprvé“ podělil ukrajinský zpěvák Eugene Hütz. Do Ostravy společně se svými říznými melodiemi letos zavítal už potřetí. „Vzpomínám si, že moje první vystoupení na Colours se zvrtlo v takový delší dvoudenní večírek s Robertem Plantem,“ vypráví o návštěvě z roku 2014. Ano, i to se na Colours občas stává. Veselé skupinky onáramkovaných stvoření rozeseté po trase mé ranní čtvrteční cesty do města to jen potvrzují. Jen globální rockové legendy tam s nimi tedy povětšinou nesedí. Ale nikdy neříkej nikdy.

POZDRAVY Z OSTRAVY Šéfka kulturní rubriky Monika Zavřelová posílá již tradičně v červenci po dobu konání festivalu Colours of Ostrava z místa čtenářům své pozdravy, dojmy a zážitky.

„Poprvé“ to ve středu v Ostravě bylo i pro dvě další zásadní jména letošního line-upu: zaskakujícího Toma Morella, který velkolepě uzavřel program hlavní stage (organizátoři kvůli němu dokonce na poslední chvíli doobjednávali techniku) a hvězdu letošního fóra Meltingpot, spisovatele Irvine Welshe. Skotský autor nepřestával žasnout nad industriálním areálem Dolních Vítkovic a návštěvníkům festivalu doporučil, ať jsou po následující čtyři dny „a little bit reckless“. Co jiného čekat od autora Trainspottingu.

Další poprvé mě potkalo hned po cestě z tiskové konference. Festivaly si totiž svou fanouškovskou kontinuitu pojišťují, mimo jiné, i skrz nové lásky a ratolesti z nich vzešlé. A tak není divu, že jsem jen dvě hodiny po otevření areálu potkala dvojici místních pětadvacátníků, jež zamířila z radnice přímo do Dolních Vítkovic, kde před lety přeskočila jiskra. A brzy budou tři. Dojemné. (Aktualizace: ze sítí jsem právě zjistila, že takových svatebčanů tu včera bylo dokonce víc.)

Dojímat se zajisté bude i partnerka našeho bývalého kolegy, který si na rameni z prvního dne Colours domů odváží veselou žlutou mořskou houbu v kalhotách. Ano, animovaný fenomén SpongeBob, jenž z televizní obrazovky neslezl už čtvrtstoletí, nyní navždy zdobí pravou končetinu talentovaného moderátora a rodáka z Orlové Dominika Vršanského.

Na co si zajít ve čtvrtek 18. července? 12:00 – Marta

14:15 – Sutari

15:00 – Mig 21

18:45 – Ummet Ozcan

20:00 – Bat For Lashes

21:15 – Tata Bojs

22:30 – Sam Smith

Možná si říkáte, proč by si právě tuto esteticky velice specifickou postavičku někdo nechal navždy vrýt do kůže, ale stačí si vygooglit „spongebob tattoos“, aby člověk pochopil, že ta malá tvářička na jeho rameni je opravdu jen střízlivou variantou toho, co zdobí těla dalších fanoušků seriálu. A proč to celé zmiňuji? Protože podle všeho šlo o další festivalové poprvé: jedno z historicky prvních (oficiálně) udělaných tetování na Colours. Snad mé zdroje nekecají a Dominikovi přejeme brzké zahojení.

A brzy budu zpět s další glosou i já. Tak si mezitím třeba taky dejte nějaké to poprvé. Mě třeba za pár hodin jedno velké čeká: stoupnu si za pultík a tváří v tvář se postavím legendě televizní obrazovky Aleši Zbořilovi. Ano, jdu do AZ-kvízu na cestách. Držte mi palce. Víc zase zítra.