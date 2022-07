POZDRAVY Z OSTRAVY: Zrada na záchodcích a urputnost Ledového muže

Milí a drazí kolegové,

třetí den hudebního festivalu je dnem velice specifickým. I ti nejmarnivější postupně ztrácí touhu vystřihnout ten nejlepší festivalový look, peníze létají z kapes jak perseidy v srpnu a každá volná lavice způsobuje radost hodnou objevení Ameriky. Tělo je totiž už trochu opotřebované a mysl unavená ze vší té logistiky (Kde jsi? Udej polohu. Nevidím tě!...). Upřímně, některé skupinové konverzace z festivalu by si zasloužily knižní podobu. Ale to asi znáte sami.

Včera do Ostravy přijel obdivovaný dánský řečník a sportovec Wim Hof, známý také jako Ledový muž. Já sama se jeho učení a metodám neoddávám, tudíž zde žádnou předpojatost nečekejte. Zima jako roční období může být krásná (za oknem), jako stavu těla jí však upřímně neholduji. Wim Hof společně s vědci v minulosti dovedl už několikrát prokázat, že díky otužování a specifickému dýchání může výrazně pozměnit zdravotní stav těla i mysli. A mluvil o tom i včera, kromě přednášky v Gongu a setkání s novináři vystoupil ještě před koncertem zpěvačky LP.

Se vší úctou k jeho zkušenostem a vzdělání... Na to, že má dle svých slov ušlechtilé úmysly a chce do světa šířit lásku, klidnou sílu a mír, nerozumím způsobu, jakým tyto pravdy komunikuje. Svou urputností, jakousi až pasivní agresivitou a trochu do očí bijící potřebou exhibovat, nikoliv vést dialog, si mé srdce rozhodně nezískal a dle komentářů přímo na místě i na sociálních sítích mám pocit, že ani příliš srdcí ostatních.

Jinak také v souvislosti s festivalem včera médii oběhla zpráva, že do Colours vstupuje nový strategický investor, skupina Rockaway Capital, která má podíl také na karlovarském filmovém festivalu. Kromě toho, že se tím vysvětlilo, proč asi bylo v areálu najednou možné spatřit některé tváře, se z toho ale téma číslo jedna mezi návštěvníky rozhodně nestalo. Obešla jsem si pár pivních stanů a stánkařů a buď o informaci nikdo nevěděl nebo to bylo osloveným jedno. Odborně vybraný sociologický vzorek to nebyl, pro ilustraci to však myslím stačilo.

Návštěvníci totiž logicky musí řešit problémy mnohem naléhavějšího rázu. A o jeden takový, možná trochu intimnějšího charakteru, bych se s vámi teď podělila. Snad to někoho pobaví, třeba se v tom někdo najde. Od nepaměti festivalovým (i jiným) návštěvníkům poskytují úlevu takové modrobílé budky s dvouslabičným názvem. Zvykli jsme si na ně, nenávidíme je a milujeme zároveň. Neboť jsou tu pro nás vždy, ale vždy ne ve stavu, ve který doufáme.

Letos však přišla změna. Na několika místech se objevily i boudy oranžovo-šedé. A jelikož zkušenost káže strávit v tomto prostoru co nejméně času, mají, myslím, všichni jasně vymyšlenou strategii, jak to mít co nejrychleji za sebou. Součástí té strategie je však už i jakési automatické anatomické nastavení těla tak, aby vše proběhlo v pořádku a co nejrychleji. Jenže. Oranžová bouda není stejně ergonomicky uzpůsobena jako ta modrobílá. A někteří na to přišli pozdě. A bohužel ještě potmě. A to pak z boudiček vychází, logicky především ženy, s rozličnými výrazy.

Jinak bych vám (i mimo festival) doporučila návštěvu téměř osmdesátimetrové věže Bolt Tower, pokud jste tu ještě nebyli. Člověk by neřekl, co všechno tam o sobě může zjistit, a navíc: ten výtah stále obsluhuje ten jeden stejný pán jako před lety. Takový kouzelný Otec Fura Dolních Vítkovic.

A na závěr trochu humoru z autorské dílny našeho kolegy, věčného optimisty a milovníka společenského života Ondřeje Krutilka: „Kdyby tu bylo o tři čtvrtiny méně lidí, byl by to skvělý festival.“

(Kecá.)

Posílám pozdravy z Ostravy, mějte se fajn.