Trojan, Poláková a Artemas. Colours Of Ostrava ohlásily další jména v programu

Hudebníci doplňují již zveřejněný line-up v čele se Stingem, The Chainsmokers, Iggy Popem nebo Snow Patrol. Divadelní program rozzáří svou one-man show Ivan Trojan v představení Žáby, Bára Poláková představí Něhy a své místo bude mít úspěšná inscenace ústeckého Činoherního studia Jídelní vůz. Své první řečníky už má zveřejněny i Meltingpot, na který přijede genetik Nir Barzilai, psycholožka Deirdre Barrett nebo někdejší hvězda Bollywoodu Bijay Anand.

Artemas, autor nejstreamovanější skladby mezi českými uživateli Spotify, doplňuje program prvního dne, kdy Ostrava zažije legendárního Stinga, jeho dobrého přítele Shaggyho nebo jednoho z nejposlouchanějších českých interpretů Bena Cristovaa. Vedle virálního hitu I Like The Way You Kiss Me nabídne pětadvacetiletý Brit další dvě desítky skladeb, které pravidelně vydává i v době rozsáhlého celosvětového turné.

„Artemas rozhodně není umělec jednoho hitu. I když toho během vystoupení moc nenamluví, společně s kapelou za zády dokáže vytvořit atmosférický taneční koncert,“ říká hudební dramaturg festivalu Filip Košťálek. „Je až neuvěřitelné, za jak krátkou dobu nasbíral jeho singl miliardu přehrání. Areál Dolních Vítkovic si nemohl přát lepší hudební doprovod,“ dodává Košťálek.

Elektronickou hudbu dovezou do Ostravy v polovině července také další hudebníci. Mezerg, francouzský improvizátor a král thereminu, představí na festivalu aktuální album Vol Retardé De 42 Min. Trochu jižněji zavede posluchače se svým pojetím taneční hudby peruánská DJka a producentka Sofia Kourtesis. Tu měli možnost vidět fanoušci v Česku pouze jednou, jako předskokanku kanadskému projektu Caribou, na jejich pražském vystoupení.

Pozadu za hudebním programem nezůstává ani diskuzní fórum Meltingpot nebo divadelní scéna. Té vévodí filmový rekvizitář, jako hlavní postava loňské inscenace Petra Zelenky Žáby. „Když jsem se dozvěděla, jaké představení si Ivan Trojan ke svému jubileu nadělil, řekla jsem si, že přesně takový dárek bychom měli dát našim návštěvníkům. Stejně jako ovládnou prostor Gongu pianisté jako Jonathan Ferr nebo Joep Beving, může patřit pódium i jedinému herci,“ říká umělecká ředitelka a spoludramaturgyně Colours of Ostrava Zlata Holušová

„Do letošního programu se podařilo domluvit také unikátní představení Něhy, ve kterém se Bára Poláková navrací na divadelní scénu, aniž by opustila svoji kapelu. Divákům nabídneme hudebně-taneční představení Jonathan Livingston Racek, které spojilo Jiřího Lábuse, Viléma Udatného a Dekkadancers s Českou filharmonií. V neposlední řadě přivedeme na ostravskou scénu hit Činoherního studia Ústí nad Labem. Jídelní vůz je něco, co možná zažijí i sami lidé přijíždějící Colours Expresem Českých drah. Jen když se to neděje přímo jim, lépe se u toho směje,“ doplňuje Zlata Holušová.

V programu je také Slam poetry, vystoupení tradičních hostů festivalu ze souboru VOSTO5 se svým Stand’artním kabaretem nebo Listování Lukáše Hejlíka.