Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky, první známá jména

Tereza Hrabinová
  16:53
Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026. Mezi prvními ohlášenými jmény je duo Twenty One Pilots a zpěvák Teddy Swims.
Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den festivalu (18. července 2025) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Teddy Swims na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)
Teddy Swims
Twenty One Pilots - festival Colours of Ostrava (13. července 2022)
Dvojice Twenty One Pilots
19 fotografií

Bývalý areál hutí, dolů a železáren se znovu promění v jedinečnou scénu, kde mezi ocelovými konstrukcemi a vysokými pecemi zazní hudba světových hvězd, debaty o současném dění i divadelní představení. Čtyři festivalové dny slibují pestrý program napříč žánry i generacemi.

Line-up Colours of Ostrava 2026: ohlášené hvězdy

Colours of Ostrava

Kdy: 15. až 18. července 2026
Kde: Ostrava, areál Dolní oblast Vítkovic
Vstupenky: 2 990 – 4 590 Kč
Web:www.colours.cz

Jedním z hlavních taháků příštího ročníku bude americký zpěvák Teddy Swims, který se v Ostravě představí vůbec poprvé. Aktuálně patří mezi nejstreamovanější interprety na světě a na Colours přijede v rámci turné I’ve Tried Everything But Therapy.

S sebou přiveze nejen celosvětově úspěšný singl Lose Control, ale také pověst výjimečného performera, jehož koncerty bývají nabité emocemi, osobním prožitkem a silným propojením s publikem.

Americký zpěvák Teddy Swims míří na festival Colours of Ostrava, poprvé v Česku

Již dříve festival oznámil návrat populární americké dvojice Twenty One Pilots. Zpěvák Tyler Joseph a bubeník Josh Dun vystoupí v Ostravě po čtyřech letech – tentokrát s novým albem Breach.

Konec jedné ságy. Na Colours of Ostrava dorazí duo Twenty One Pilots

„Svět, který Twenty One Pilots stvořili, včetně stylu vyprávění s přesahem mimo hudbu do videoklipů, grafiky nebo šifrované komunikace, nemá obdoby. Málokterý interpret dokáže vytvořit silnou komunitu, stále si ale udrží otevřenost a oslovuje nezaujaté posluchače,“ říká umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek.

Vstupenky na Colours of Ostrava 2026: aktuální ceny

Vstupenky na festival Colours of Ostrava 2026 jsou již v prodeji. Čtyřdenní vstupenka pro dospělého aktuálně stojí 3 990 Kč, zvýhodněná varianta pro návštěvníky narozené po 19. červenci 2004 vyjde na 2 990 Kč.

Festival se nachází ve třetí vlně prodeje, a tak platí: čím dříve si vstupenku pořídíte, tím výhodnější cenu získáte. Nově je možné vstupenky uhradit také prostřednictvím benefitních programů Edenred a Up Benefity.

Jak se dostat do areálu?

Pěšky: Od nákupního centra Forum Nová Karolina nebo od vlakového nádraží Ostrava-střed je to k hlavní festivalové bráně přibližně 15 minut chůze.

Na kole: Pro přesun z kempu na festival i pro pohyb po Ostravě můžete využít kola Nextbike. V blízkosti areálu jsou dvě stanice Nextbike – na Hlubině a u nové lávky přes Ostravici.

Colours Expres: Speciální vlaky Českých drah z Prahy do Ostravy a zpět.

Autobusem: Ústřední autobusové nádraží je od areálu festivalu vzdálené přibližně 500 metrů.

Noční rozvoz: Pohodlná doprava z festivalu do Ostravy-Poruby, Karviné, Orlové, Havířova a Frýdku-Místku.

Autem: Parkoviště v areálu je během velkých festivalů uzavřené. Oficiální parkoviště najdete na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale jeho kapacita je omezená, doporučujeme místo předem rezervovat.

Taxi: Oficiální taxislužby s garantovanými cenami najdete u hlavního vstupu vedle parkoviště na Hlubině a na Ruské ulici u výstupu z VIP. Vozy budou označeny polepem.

Colours patří mezi nejlepší v Evropě

Colours of Ostrava vznikl v roce 2002 a postupně se proměnil v jednu z největších hudebních akcí ve střední Evropě. Z původních scén na Stodolní ulici, výstavišti Černá louka a v klubu Boomerang se festival přesunul nejprve ke Slezskoostravskému hradu a od roku 2012 zakotvil v průmyslovém areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. V roce 2016 zařadil deník The Guardian Colours of Ostrava mezi 10 nejlepších festivalů Evropy.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

