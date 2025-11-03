Bývalý areál hutí, dolů a železáren se znovu promění v jedinečnou scénu, kde mezi ocelovými konstrukcemi a vysokými pecemi zazní hudba světových hvězd, debaty o současném dění i divadelní představení. Čtyři festivalové dny slibují pestrý program napříč žánry i generacemi.
Line-up Colours of Ostrava 2026: ohlášené hvězdy
Colours of Ostrava
Kdy: 15. až 18. července 2026
Jedním z hlavních taháků příštího ročníku bude americký zpěvák Teddy Swims, který se v Ostravě představí vůbec poprvé. Aktuálně patří mezi nejstreamovanější interprety na světě a na Colours přijede v rámci turné I’ve Tried Everything But Therapy.
S sebou přiveze nejen celosvětově úspěšný singl Lose Control, ale také pověst výjimečného performera, jehož koncerty bývají nabité emocemi, osobním prožitkem a silným propojením s publikem.
Americký zpěvák Teddy Swims míří na festival Colours of Ostrava, poprvé v Česku
Již dříve festival oznámil návrat populární americké dvojice Twenty One Pilots. Zpěvák Tyler Joseph a bubeník Josh Dun vystoupí v Ostravě po čtyřech letech – tentokrát s novým albem Breach.
Konec jedné ságy. Na Colours of Ostrava dorazí duo Twenty One Pilots
„Svět, který Twenty One Pilots stvořili, včetně stylu vyprávění s přesahem mimo hudbu do videoklipů, grafiky nebo šifrované komunikace, nemá obdoby. Málokterý interpret dokáže vytvořit silnou komunitu, stále si ale udrží otevřenost a oslovuje nezaujaté posluchače,“ říká umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek.
Vstupenky na Colours of Ostrava 2026: aktuální ceny
Vstupenky na festival Colours of Ostrava 2026 jsou již v prodeji. Čtyřdenní vstupenka pro dospělého aktuálně stojí 3 990 Kč, zvýhodněná varianta pro návštěvníky narozené po 19. červenci 2004 vyjde na 2 990 Kč.
Festival se nachází ve třetí vlně prodeje, a tak platí: čím dříve si vstupenku pořídíte, tím výhodnější cenu získáte. Nově je možné vstupenky uhradit také prostřednictvím benefitních programů Edenred a Up Benefity.
Jak se dostat do areálu?
Pěšky: Od nákupního centra Forum Nová Karolina nebo od vlakového nádraží Ostrava-střed je to k hlavní festivalové bráně přibližně 15 minut chůze.
Na kole: Pro přesun z kempu na festival i pro pohyb po Ostravě můžete využít kola Nextbike. V blízkosti areálu jsou dvě stanice Nextbike – na Hlubině a u nové lávky přes Ostravici.
Colours Expres: Speciální vlaky Českých drah z Prahy do Ostravy a zpět.
Autobusem: Ústřední autobusové nádraží je od areálu festivalu vzdálené přibližně 500 metrů.
Noční rozvoz: Pohodlná doprava z festivalu do Ostravy-Poruby, Karviné, Orlové, Havířova a Frýdku-Místku.
Autem: Parkoviště v areálu je během velkých festivalů uzavřené. Oficiální parkoviště najdete na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale jeho kapacita je omezená, doporučujeme místo předem rezervovat.
Taxi: Oficiální taxislužby s garantovanými cenami najdete u hlavního vstupu vedle parkoviště na Hlubině a na Ruské ulici u výstupu z VIP. Vozy budou označeny polepem.
Colours patří mezi nejlepší v Evropě
Colours of Ostrava vznikl v roce 2002 a postupně se proměnil v jednu z největších hudebních akcí ve střední Evropě. Z původních scén na Stodolní ulici, výstavišti Černá louka a v klubu Boomerang se festival přesunul nejprve ke Slezskoostravskému hradu a od roku 2012 zakotvil v průmyslovém areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. V roce 2016 zařadil deník The Guardian Colours of Ostrava mezi 10 nejlepších festivalů Evropy.