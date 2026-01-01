V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele s uhrančivou a energickou zpěvačkou Skin, vlastním jménem Deborah Dyerovou.
Autor: Nikola Dvořáčková
Část vystoupení headlinerů středečního večera Twenty One Pilots se odehrávala v kabince ruského kola.
Autor: Nikola Dvořáčková
Ohnivá show během koncertu kapely Mirai
Autor: Nikola Dvořáčková
Skin z kapely Skunk Anansie dává do koncertní prezentace vše.
Autor: Nikola Dvořáčková
Britsko-nigerijský zpěvák Joshua Idehen na středečním vystoupení na Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Návštěvníci Clours of Ostrava se zvěčňují podpisem na logo festivalu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Zpěvačka Barbara Kanyzová ve své hudbě propojuje folk, jazz, soul a R&B.
Autor: Nikola Dvořáčková
Návštěvníci středečního dne na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Zpěvák Ondřej Ruml přivezl do Ostravy materiál z aktuálního a pro něj osobně velmi důležitého alba Vždycky to tu bylo.
Autor: Nikola Dvořáčková
Britská kapela The Mary Wallopers na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Britská kapela The Mary Wallopers na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Skin, zpěvačka kapely Skunk Anansie, na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Publikum festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Písničkář Blair Davie na vystoupení v rámci festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Colours of Ostrava je festival pro celou rodinu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Pořadatelský tým Colour of Ostrava odstartoval ročník 2026.
Autor: Nikola Dvořáčková
Atmosféra středečního dne na Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Zpěvák Mirai Navrátil na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Frontman kapely Mirai na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Mirai umějí pracovat s publikem..
Autor: Nikola Dvořáčková
Zpěvák Joshua Idehen na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Návštěvnice festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Jihokorejská post-rocková kapela Jambinai na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Jihokorejská post-rocková kapela Jambinai na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Headlineři středečního večera na Colours of Ostrava, kapela Twenty One Pilots
Autor: Nikola Dvořáčková
Headlineři středečního večera na Colours of Ostrava, kapela Twenty One Pilots
Autor: Nikola Dvořáčková
Twenty One Pilots se do Ostravy vrátili po čtyřech letech.
Autor: Nikola Dvořáčková
První den Colours Of Ostrava probarvila kapela Twenty One Pilots.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tyler Joseph, zpěvák kapely Twenty One Pilots, na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Tyler Joseph, frontman Twenty One Pilots, na festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Twenty One Pilots přivezli do Ostravy výpravnou světelnou podívanou.
Autor: Nikola Dvořáčková
Twenty One Pilots přivezli do Ostravy výpravnou světelnou podívanou.
Autor: Nikola Dvořáčková
Twenty One Pilots, headliner středečního večera na Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková