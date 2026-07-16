Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours

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Tipy z televizního programu
Recenze: Zpívej 65 %, Babovřesky 2 25 %, Večírek 45 %, Království nebeské 50 %, Stvořitel 50 %, Inferno 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Prvok, Šampón, Tečka a Karel 60 %, Colette: Příběh vášně 60 %, Yellowstone 60 %, Dannyho parťáci 3 70 %
Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...
Hotel Thermal se nenápadně proměňuje. Podívejte se na jeho nejlepší pokoje
Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...
Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben
Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...
Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem
Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho...
Původní Thermal jak ho neznáte. Podívejte se na detaily, které tu přežily půl století
Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i...
Zemřela „holubí dáma“ Brenda Frickerová. Získala Oscara, známá je ze Sám doma 2
Ve věku 81 let zemřela Brenda Frickerová. Jako první irská herečka získala Oscara, televizní diváci ji ale znají spíše jako Holubí dámu. Zahrála si totiž bezdomovkyni obklopenou holuby v snímku Sám...
Zaprodal se, nebo změnil hudební byznys? Kvůli Mobymu vznikl speciální kvocient
Když americký hudebník Moby v roce 1999 vydal album Play, jen málokdo čekal, že se zapíše nejen do historie elektronické hudby, ale i do hudebního slovníku. Právě podle něj totiž vznikl pojem Mobyho...
Odboráři z Národní galerie píší Klempířovi. Nechápou, proč zrušil výběrové řízení
Základní odborová organizace Národní galerie Praha zaslala ministru kultury Otu Klempířovi (za Motoristy) otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení jeho kroků vůči galerii. Odboráři ministra vyzvali...
RECENZE: Hedonik Kundera radí zpomalit. Jaká je jeho poslední česky vydaná kniha?
Dílo Milana Kundery je konečně komplet česky! V brněnském nakladatelství Atlantis právě vydali jeho román Pomalost. První ze čtyř próz, které napsal Kundera ve francouzštině. Překlad vyšel skoro...
Havlová odhalila rukopis zapomenuté exprezidentovy hry, vrátí Trojana na jeviště
Dagmar Havlová odhalila rukopis pozapomenuté hry Václava Havla nazvané Šeřík. Nedopsaný text musel dokončit umělecký šéf Dejvického divadla Jiří Havelka. Torzo Šeříku se ve čtvrtek dočkalo prvního...
Návrat LP, skotačivé Japonky i zajímavé české mládí. Jaký byl druhý den Colours
V areálu vítkovických železáren pokračoval ve čtvrtek 16. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Druhý den festivalu byl ve znamení ženských hvězd. Poprvé v Česku vystoupila...
Arch Enemy ve Vizovicích. Že máme v čele ženu, nám vždy přišlo přirozené, říkají
Na vizovickém festivalu Masters of Rock se představí v sobotu večer jako hlavní hvězda dne švédští Arch Enemy. Přijedou poprvé po osmi letech a rovnou s novou zpěvačkou Lauren Hartovou.
Příliš bílý Hon na Gluma? Tolkien čerpal ze severské mytologie, hájí se režisér Serkis
Herec a režisér Andy Serkis v rozhovoru pro BBC vysvětlil, proč chystaný snímek Pán prstenů: Hon na Gluma obsadil výhradně herci bílé pleti. „Nechci být za každou cenu politicky korektní a při...
Osmnáct sestřelů, a málokdo ho zná. Český stíhač RAF ožije ve filmu Osamělý vlk
První ukázka leteckých bitev takřka uhrane, až se nechce věřit, že snímek Osamělý vlk vznikl v Česku. Sleduje osudy českého stíhače stíhače RAF Josefa Františka, který se proslavil osmnácti sestřely...
Přezdívka ze slavné knihy, role ve Twin Peaks. Čím ještě může překvapit Moby?
Moby patří k nejvýraznějším osobnostem světové elektronické hudby. Autor hitů Porcelain nebo Natural Blues dorazí na festival Colours of Ostrava, kde vystoupí v pátek v noci Přinášíme několik...
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Zapomenutá Havlova hra Šeřík se dočkala světové premiéry. Zahráli ji v Avignonu
Na věhlasném divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie se ve čtvrtek představila dosud nezveřejněná hra někdejšího českého prezidenta Václava Havla. Dílo Šeřík tak zažilo světovou premiéru....
Colours of Ostrava 2026: Kdy končí, kolik stojí vstupenky a kdo jsou největší hvězdy
Už po třiadvacáté se Ostrava proměnila v pulzující kulturní centrum. Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava probíhá v industriálním areálu Dolních Vítkovic od středy 15. do soboty 18. července...