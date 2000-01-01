V sobotu skončil 23. ročník nadžánrového festivalu Colours of Ostrava za účasti prezidenta a potlesku tisíců diváků. Výrazným hlasem zaujal publikum americký zpěvák Teddy Swims.
Autor: Nikola Dvořáčková
Pro někoho šokující, pro jiného zábavnou show předvedla zkušená kanadská zpěvačka Peaches.
Autor: Nikola Dvořáčková
Slovenské DJ duo Malalata, které už víc než 15 let míchá balkan beats, gypsy music, reggae a world, rozhýbalo ostravské publikum.
Autor: Nikola Dvořáčková
Hlas Gen Z zastupoval český projekt Gufrau. Jádro skupiny tvoří rappeři H4GO a Moneyossel spolu s producentem Kubmatem.
Autor: Nikola Dvořáčková
Slovenská skupina bratří Ivana a Miroslava Táslerových IMT Smile předvedla Ostravě, proč patří k nejvýraznějším skupinám slovenské hudební scény.
Autor: Nikola Dvořáčková
Oficální fotografování zpěvačky Lorde na Colours of Ostrava 2026 bylo fakticky nemožné, proto vemte zavděk snímkem z portugalského festivalu NOS Alive v Oeiras (11. července 2026)
Autor: Jose Sena Goulao / EPA, Profimedia.cz
Japonská skupina Turtle Island se zrodila pod mostem ve městě Toyota na předměstí Nagoji.
Autor: Nikola Dvořáčková
Turtle Island tvoří 12 muzikantů a staré asijské rytmy mění v anarchistický tanec.
Autor: Nikola Dvořáčková
Turtle Island spojují tribal-punk, taiko bubny, kytary a flétny.
Autor: Nikola Dvořáčková
V Japonsku si Turtle Island vytvořili v roce 2011 vlastní festival Hashi no Shita Ongaku-sai (v překladu Hudba pod mostem).
Autor: Nikola Dvořáčková
Po vystoupení na legendární Pyramid Stage festivalu Glastonbury se Turtle Island představili i na Colours of Ostrava.
Autor: Nikola Dvořáčková
Devatenáctiletá dark-popová zpěvačka Kaya se jako jedna z mála českých zpěvaček objevila na billboardové ploše na Times Square v New Yorku.
Autor: Nikola Dvořáčková
Kaya představila na Colours své debutové album Morph.
Autor: Nikola Dvořáčková
Na Colours of Ostrava probíhala každý den i taneční škola.
Autor: Nikola Dvořáčková
Festivaloví diváci se mohli zapojit a naučit se nové taneční techniky.
Autor: Nikola Dvořáčková
Gufrau mísí rap s elektronickými prvky a jejich texty odráží zkušenosti a pohledy dnešní mladé generace.
Autor: Nikola Dvořáčková
Gufrau rozjeli v Ostravě pořádnou party.
Autor: Nikola Dvořáčková
Gufrau z Prahy ovládli Fresh stage v Ostravě.
Autor: Nikola Dvořáčková
Gufrau rozhýbali svým Gen Z happeningem Colours of Ostrava.
Autor: Nikola Dvořáčková
Novinář Andreas Papadopulos během rozhovoru na scéně ČT - čtvrtý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast Vítkovice (18. července 2026)
Autor: Nikola Dvořáčková
Deště vytvořily v areálu velké kaluže - čtvrtý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast Vítkovice (18. července 2026)
Autor: Nikola Dvořáčková
Prezident Pavel byl na festivalu hostem diskusního fóra Meltingpot, debatu s ním v dolnovítkovickém Gongu moderoval Libor Bouček.
Autor: Darek Štalmach, MF DNES
Slovenská skupina IMT Smile přináší hluboké i zábavné texty a vlnu energie.
Autor: Nikola Dvořáčková
Podmanivý hluboký hlas Ivana Táslera a skvělé texty slovenské skupiny si české publikum může po Ostravě zopakovat už za pár dní v Praze
Autor: Nikola Dvořáčková
Malalata patří mezi stálice hudebních festivalů. Sdíleli pódium se jmény jako Parov Stelar, Goran Bregović nebo Shantel a dlouhodobě stojí i za projektem Balkan Bashavel, který od roku 2011 spojuje fanoušky balkánské hudby.
Autor: Nikola Dvořáčková
Kanadská zkušená zpěvačka Peaches je ve svých písních vulgární a ve svém vystoupení se nedržela zpátky.
Autor: Nikola Dvořáčková
Peaches se předvedla v několika maskách. Měla dokonce chlupy nalepené na bradavkách.
Autor: Nikola Dvořáčková
Kanadská hudebnice Peaches ráda boří pravidla.
Autor: Nikola Dvořáčková
Elektropunkové vystoupení Kanaďanky Peaches bylo pro mnohé šokující.
Autor: Nikola Dvořáčková
Koncerty zpěvačky Peaches jsou stejně tak hudební show jako performance, ve které se mísí energie, humor, provokace a absolutní svoboda projevu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Zpěvačce Peaches bude za pár měsíců 60 let, ale rozhodně neztrácí energii, odvahu a chuť provokovat.
Autor: Nikola Dvořáčková
Na Colours of Ostrava se Peaches doslova nechala unášet fanoušky.
Autor: Nikola Dvořáčková
V publiku pobíhala Peaches s ochlupením nalepeným na bradavkách i jinde.
Autor: Nikola Dvořáčková
Šokující vystoupení zpěvačky Peaches diváci Colours of Ostrava dlouho nezapomenou.
Autor: Nikola Dvořáčková
Teddy Swim nabídl směsici silného hlasu, upřímného vyprávění a spontánního šarmu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tetovaný americký zpěvák se dokáže napojit na publikum.
Autor: Nikola Dvořáčková
Teddy Swims si v Ostravě získal hodně českých fanoušků.
Autor: Nikola Dvořáčková
Teddy Swims patří mezi globální hvězdy a to v Ostravě dokázal.
Autor: Nikola Dvořáčková
Teddy Swims se svou sehranou kapelou a doprovodnými zpěváky nabídl v Ostravě plnohodnotný koncert.
Autor: Nikola Dvořáčková
Třiatřicetiletý hudebník Teddy Swims míchá pop, soul, country či R&B.
Autor: Nikola Dvořáčková
Teddy Swims v Ostravě vystoupil poprvé a našel tu dobře naladěné publikum.
Autor: Nikola Dvořáčková