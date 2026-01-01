Nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava pokračoval v pátek s třaskající energií, i když ho komplikovalo počasí. Hlavní hvězdou byl pionýr elektronického soulu Moby. V Ostravě vystoupil poprvé.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tata Bojs na festivalu nejsou nováčky. Rádi se na něj vrací a fanoušků mají vždycky dost, i když koncertu nepřeje počasí.
Autor: Nikola Dvořáčková
Italská zpěvačka a multiinstrumentalistka Gaia Banfi představila divákům na Colours of Ostrava naživo své album La Maccaia.
Autor: Nikola Dvořáčková
Páteční program festivaly bohužel narušil liják a některé koncerty musely být zrušeny. Nevystoupil britský zpěvák Malkit Singh, ani kyperská zpěvačka žijící v Británii Della.
Autor: ČTK
Jak to vypadá, když se spojí rap a kytara, přijeli na Colours of Ostrava v pátek ukázat Paulie Garand a Štěpán Urban.
Autor: Nikola Dvořáčková
Islandská zpěvačka Elín Hall nabídla fanouškům severský pop a silný hlas.
Autor: Nikola Dvořáčková
Bambusovou foukací harmonika khaen, thajskou loutnu phin a rytmy zakořeněné v tradici mor lam prolínající se s elektronickou hudbou, nu-jazzem, housem a worldbeatem přivezl ze severovýchodního Thajska do Ostravy Tontrakul.
Autor: Nikola Dvořáčková
Hudební skupina složená ze studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap dokazuje už přes dvě dekády, že talent, nadhled a smysl pro humor neznají žádné bariéry a to předvedla i v pátek na Colours.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tata Bojs zdravili fanoušky i během rozhovoru, který poskytovali pro Radiožurnál.
Autor: Nikola Dvořáčková
Divadlo PINKBUS Platform s představením PINKBUS slovenský a žiadny iný v malém sále Gong Stage předvedlo „veselicu“, na níž se potkává slovenský folklor s queer kulturou.
Autor: Colours of Ostrava / Eugene Zhyvchik
Divadlo Husa na provázku přivezlo na Colours of Ostrava představení Držím ti miesto, inscenovaný koncert jako znovuobnovený rozhovor mezi Čechy a Slováky, které nerozdělila ani státní hranice.
Autor: Colours of Ostrava / Eugene Zhyvchik
Tata Bojs jsou jednou z největších českých hvězd festivalu a ochotně se fotí s fanoušky.
Autor: Nikola Dvořáčková
Paulie Garand a Štěpán Urban se společně nepotkávají často, proto byl páteční koncert, který nabídl spojení rapu a indie tak jedinečný.
Autor: Nikola Dvořáčková
Paulie Garand patří k výrazným jménům české hiphopové scény a dlouhodobě si drží vlastní rukopis postavený na osobních textech a silné atmosféře.
Autor: Nikola Dvořáčková
I Love You Honey Bunny je jedna z mála českých kapel, která to s proniknutím za hranice myslí vážně. Má za sebou turné po Kanadě, vystoupila na maďarském Szigetu nebo festivalu Envol et Macadam v Quebecu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Na Colours of Ostrava se I Love You Honey Bunny vrátili po letech na své druhé vystoupení.
Autor: Nikola Dvořáčková
Kromě stabilních mlžítek fungovalo pro horkem zmožené návštěvníky Colours of Ostrava i chodící osvěžení.
Autor: Nikola Dvořáčková
Pod vedením Šimona Ornesta vytvářejí The Tap Tap originální směs jazzu, popu, rocku i world music.
Autor: Nikola Dvořáčková
Pro ochlazení přišly účastníkům festivalu vhod přenosné větráky.
Autor: Nikola Dvořáčková
Duo Past vytváří rap založený na tvrdé elektronice, pohybu těl a okamžicích, kdy se koncert promění v intenzivní představení.
Autor: Colours of Ostrava / Filip Kůstka
Horko ani blížící se bouřka festivalovým divákům náladu nezkazí.
Autor: Nikola Dvořáčková
V areálu Colours of Ostrava bylo potřeba ochladit i cesty. Pomohli s tím hasiči.
Autor: Nikola Dvořáčková
Hudebník Tontrakul Kaewyong, který vyrostl v thajském regionu Isan, patří k předním osobnostem thajské současné hudební scény.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tontrakul na pódiu ukazuje, jak může hudba stará několik století znít moderně.
Autor: Nikola Dvořáčková
Elín Hall získala na Islandu několik ocenění za své album v rodném jazyce. V posledních letech ale tvoří i v angličtině a posouvá svou hudbu směrem k mezinárodnímu publiku.
Autor: Nikola Dvořáčková
Elín Hall sbírá úspěchy i jako herečka. Za hlavní roli ve filmu When the Light Breaks získala několik prestižních ocenění.
Autor: Nikola Dvořáčková
Diváci se před pátečním lijákem schovali, kde se dalo. O několik koncertů bohužel přišli.
Autor: Michaela Klimšová
Pěšáci rokenrolu Tata Bojs dali ostravskému publiku přesně to, pro co si přišlo i přes liják.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tata Bojs vsadili i na vizuální stránku a použili projekční plochy.
Autor: Nikola Dvořáčková
Italská hudebnice Gaia Banfi je vystudovaná jazzová zpěvačka a spojuje pop, elektronické zvuky a citlivost písničkářky.
Autor: Nikola Dvořáčková
Americký hudebník Moby měl na Colours of Ostrava početnou company včetně několika hudebnic a zpěvaček.
Autor: Nikola Dvořáčková
Sám Moby hrál na kytaru, syntezátory, perkuse a kombinoval mnoho žánrů.
Autor: Nikola Dvořáčková
Moby svým vystoupením zahnal i déšť v Ostravě a dav pod pódiem si tak mohl vychutnat všechny jeho největší hity.
Autor: Nikola Dvořáčková