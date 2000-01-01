V areálu vítkovických železáren pokračoval ve čtvrtek 16. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Druhý den festivalu byl ve znamení ženských hvězd. Poprvé v Česku vystoupila japonská dívčí skupina ve školních uniformách Atarashii Gakko!
Autor: Nikola Dvořáčková
Americká zpěvačka italského původu LP vystoupila na ostravském festivalu už potřetí a představila i písně z nového alba Room 12, které vyjde v září.
Autor: Nikola Dvořáčková
Zpěvák, skladatel a producent s kořeny v Česku i Alžírsku Sofian Medjmedj nadchl mladé publikum.
Autor: Nikola Dvořáčková
K vrcholům druhého festivalového dne patřilo elektronické duo Tomora, které v roce 2025 založili Tom Rowlands z britské skupiny The Chemical Brothers a norská zpěvačka a skladatelka Aurora.
Autor: Nikola Dvořáčková
Teprve patnáctiletá zpěvačka a skladatelka z Prahy Bea.K zaujala publikum nezaměnitelným hlasem.
Autor: Nikola Dvořáčková
Americká zpěvačka a raperka korejského původu Audrey Nuna, která nazpívala Miru v populárním animáku K-pop: Lovkyně démonů, se českému publiku představila poprvé.
Autor: Nikola Dvořáčková
Ukrajinská zpěvačka Mayna Krut zahrála na Colours na tradiční ukrajinský nástroj - banduru.
Autor: Nikola Dvořáčková
Poprvé vystoupila na festivalu Colours of Ostrava zpěvačka Kateřina Marie Tichá, která letos získala titul Zpěvačka roku v rámci hudebních cen Žebřík.
Autor: Nikola Dvořáčková
Kateřinu Marii Tichou doprovodila skupina Bandjeez, se kterou se seznámila díky spolupráci s Davidem Stypkou.
Autor: Nikola Dvořáčková
Atmosféra druhého dne festivalu Colours of Ostrava byla báječná.
Autor: Nikola Dvořáčková
Začínající britský zpěvák Harry Strange přivezl do Ostravy hudbu pohybující se na pomezí elektronického popu a intimního soulu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Barevné vystoupení nabídl na Colours fenomén české hudební scény Bert & Friends.
Autor: Nikola Dvořáčková
Uvolněná atmosféra horkého druhého dne festivalu Colours of Ostrava
Autor: Nikola Dvořáčková
Živé sny se střetávají s elektronikou, melancholie s hravostí a popová hudba se vznáší do jiných dimenzí v tvorbě Bert & Friends.
Autor: Nikola Dvořáčková
Děti si na festivalu vyzkoušely různé hudební nástroje.
Autor: Nikola Dvořáčková
Monika Načeva se sem vrátila s aktuálním projektem Jdem temným dnem.
Autor: Nikola Dvořáčková
V horku na rozpáleném festivalu pomáhají mlžítka, v nichž se mohou diváci osvěžit.
Autor: Nikola Dvořáčková
Bea.K je vycházející hvězda, o které vzhledem k jejímu silnému hlasu a vyzrálosti tvorby, ještě uslyšíme.
Autor: Nikola Dvořáčková
Mladá zpěvačka Bea.K přilákala na svůj koncert hodně diváků.
Autor: Nikola Dvořáčková
Festival Colours of Ostrava žije hudbou i tancem.
Autor: Nikola Dvořáčková
Britská rocková skupina The Libertines vystoupila teprve podruhé v Česku a poprvé na festivalu.
Autor: Colours of Ostrava / Adéla Michalčíková
Skupina The Libertines s frontmanem Peterem Dohertym vzhledem k odpolednímu času přilákala méně diváku, než se očekávalo.
Autor: Colours of Ostrava / Adéla Michalčíková
Mladí fanoušci chtějí mít koncert Sofiana Medjmedje zaznamenaný na svém mobilu.
Autor: Nikola Dvořáčková
Sofian Medjmedj rozezpíval Colours publikum svým hitem Slzy.
Autor: Nikola Dvořáčková
Na festivalu Colours of Ostrava se můžete projet i na ruském kole.
Autor: Colours of Ostrava / Adéla Michalčíková
Na festivalu si může zazpívat každý. V rámci Game of Life, což je veřejné karaoke.
Autor: Colours of Ostrava / Léa Decroix
Školní uniformy, které nosí japonská skupina Atarashii Gakko!, nejsou kostýmy, ale symboly tlaku, proti kterému se otevřeně bouří.
Autor: Nikola Dvořáčková
Svět Atarashii Gakko! mísí japonskou tradici, pouliční kulturu, estetiku memů a chaos TikToku.
Autor: Nikola Dvořáčková
Jsou hlučné, odvážné a někdy záměrně překračují hranice. To jsou Atarashii Gakko!
Autor: Nikola Dvořáčková
Skupina Atarashii Gakko! loni oslavila 10. výročí. Koncert na Colours of Ostrava byl první u nás.
Autor: Nikola Dvořáčková
Ukrajinská zpěvačka Maryna Krut nehraje podle pevně daného seznamu skladeb, nechce jen koncertovat – chce vyprávět příběh své země.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tvorba LP se pohybuje na pomezí alternativního popu a rocku, stojí na výrazných melodiích i upřímných textech a s lehkostí střídá intimní momenty s chytlavými energickými riffy.
Autor: Nikola Dvořáčková
LP na Colours of Ostrava předvedla to nejlepší ze svého repertoáru.
Autor: Nikola Dvořáčková
Na koncert LP v rámci festivalu Colours of Ostrava přišly davy diváků.
Autor: Nikola Dvořáčková
Audrey Nuna je jedním z hlasů písně Golden, která získala Oscara pro nejlepší filmovou píseň. Měla ale kariéru už před filmem K-Pop: Lovkyně démonů.
Autor: Nikola Dvořáčková
„Když vyrůstáš, slýcháš ve školním autobuse hodně rasistických komentářů. Myslím, že vidět tu proměnu a současný obdiv korejské kultury je opravdu krásné. Je to také hodně léčivé pro to dítě uvnitř mě, které si vždycky kladlo otázku, jestli mne někdy úplně přijmou,“ uvedla americká umělkyně s korejskými kořeny před vystoupením v Česku.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tolstoys mají slovenské kořeny, ale poslední roky žijí a tvoří v Berlíně.
Autor: Nikola Dvořáčková
Na Colours of Ostrava přivezli psychedelický rock mísí se slovanskými a keltskými vlivy a výraznou rytmikou.
Autor: Nikola Dvořáčková
Večerní koncerty se na Colours of Ostrava plní fanoušky.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tomora představila ve Vítkovicích unikátní show.
Autor: Nikola Dvořáčková
Tomora nabídla experimentální zvuk i tlumočení do znakového jazyka.
Autor: Nikola Dvořáčková