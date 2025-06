Multižánrový festival Colours of Ostrava se letos koná v industriálním areálu Dolní oblast Vítkovic v termínu od 16. do 19. července 2025. Loni jeho branami prošlo přes 45 000 lidí.

Colours of Ostrava vznikl v roce 2002 a postupně se proměnil v jednu z největších hudebních akcí ve střední Evropě. Z původních scén na Stodolní ulici, výstavišti Černá louka a v klubu Boomerang se festival přesunul nejprve ke Slezskoostravskému hradu a od roku 2012 zakotvil v průmyslovém areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. V roce 2016 zařadil deník The Guardian Colours of Ostrava mezi 10 nejlepších festivalů Evropy.

VIP vstupenka na čtyři dny stojí 10 990 Kč a její držitel má na festivalu vlastní vstup s oddělenou akreditací, přístup do kryté VIP zóny, speciální menu s koktejlovým a vinným barem, možnost setkání s obchodními partnery, hosty festivalu i některými kapelami a další výhody.

Co vzít s sebou?

Energií nabitou show slibuje i Artemas, autor jednoho z největších hitů roku 2024. „Artemas ale rozhodně není umělec jednoho hitu. I když toho během vystoupení moc nenamluví, společně s kapelou za zády dokáže vytvořit atmosférický taneční koncert,“ říká hudební dramaturg festivalu Filip Košťálek. Závěrečný večírek obstará DJ duo The Chainsmokers, kteří letos v Evropě odehrají pouze šest vystoupení.

Hudební fanoušky potěší také Snow Patrol, kteří se v Česku představí vůbec poprvé, a Finneas , bratr Billie Eilish , který přiveze se svou kapelou loňské album For Cryin’ Out Loud!.

Noční rozvoz : Pohodlná doprava z festivalu do Ostravy-Poruby, Karviné, Orlové, Havířova a Frýdku-Místku.

Colours Expres: Speciální vlaky Českých drah z Prahy do Ostravy a zpět.

Pěšky: Od nákupního centra Forum Nová Karolina nebo od vlakového nádraží Ostrava-střed je to k hlavní festivalové bráně přibližně 15 minut chůze.

Jak se dostat do areálu?

Shaggy vystoupí tentýž den jako Sting, se kterým v roce 2018 natočili společné album 44/876. „Shaggy nabídne své největší hity, které budou díky silné kapele zdůrazňovat rytmus na druhou dobu. Zatímco Sting ohlodává aranže a na pódiu si vystačí s dvěma spoluhráči. Moc by se mi líbilo, kdyby si muzikanti našli cestu k sobě nejen v zákulisí, ale i před zaplněným hledištěm,“ komentuje umělecká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Po dlouhých patnácti letech se do Dolních Vítkovic vrací také Iggy Pop . „Někteří návštěvníci jeho posledních koncertů tvrdí, že má punková legenda ještě lepší formu než dřív,“ říkají organizátoři.

Justice, které britský The Telegraph označil za nejlepší živé uskupení na světě, přivezou do Ostravy své nové album Hyperdrama.

Zahrají i spolu? Na Colours Of Ostrava ve stejný den dorazí Sting a Shaggy

Colours of Ostrava

I letos festival nabídne čtyři dny nabité hudbou, debatami, divadlem i workshopy. Do Ostravy zamíří desítky tisíc návštěvníků i špičky světové a domácí hudební scény.

Colours of Ostrava | foto: Colours of Ostrava

