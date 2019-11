Coldplay nepojedou na turné, nechtějí zatěžovat životní prostředí

„V současnosti máme za sebou dost velkých turné. Ale jak toto obrátíme, aby nešlo o to pořád jen brát, ale hlavně dávat?“ uvedl Martin v rozhovoru s BBC. „Bereme si nějaký čas na to, abychom popřemýšleli, jak my sami můžeme aktivně přispět (ke zlepšení životního prostředí),“ řekl také.



Coldplay jsou nyní v jordánském Ammánu, kde je v pátek čekají dva koncerty, jeden se bude konat za úsvitu a druhý při západu slunce a budou odrážet dvě poloviny jejich nového alba Everyday Life.

Vystoupení kapely bude naživo přenášené na internetovém kanálu YouTube. Pátek je také dnem, kdy nová deska Colplay vyjde.

V pondělí odehrají zatím jediný naplánovaný koncert, a to v londýnském přírodopisném muzeu. Výtěžek z něho věnují vybrané nadaci, která se zabývá ochranou životního prostředí.

BBC připomíná, že skupina Coldplay byla naposledy na světovém turné po pěti kontinentech v letech 2016 a 2017. Odehrála během něho 122 koncertů. Lidé v Česku si tuto kapelu, která je sedminásobnou držitelkou cen Grammy i řady dalších prestižních ocenění, mohli naživo poslechnout v září 2012 v pražském Edenu.