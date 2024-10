Méně té pompy, chlapci, méně té pompy. Nechoďte pořád s hlavou v oblacích, vždyť už je to po Music Of The Spheres podruhé, co civíte do vesmírných dálav v naději, že stvoříte „univerzální dílo“. Jenže to kýžené napojení na sférický či rovnou božský proud imaginace se vám jaksi nedaří.

Problémem Coldplay je, že je u nich vše strašně prvoplánové, okázalé a že u nich forma ční nad obsahem. Jejich písničky jsou plné nesplněných příslibů, marného očekávání něčeho, co se nedostaví.