Coldplay hodlají v roce 2025 skončit s natáčením a vydáváním desek

„Naše poslední deska vyjde v roce 2025 a pak už budeme jen koncertovat,“ prohlásil zpěvák v rozhovoru s moderátorkou Jo Whileyovou. „Možná se pustíme do nějaké spolupráce, ale katalog Coldplay v tu chvíli striktně vzato skončí,“ dodal.

Whileyová v jiném pořadu uvedla, že Chris Martin je v rozhovorech „odzbrojujícím způsobem upřímný“, ale že „nikdy přesně neví, zda žertuje, nebo to myslí smrtelně vážně“.

Martinovo prohlášení se shoduje s jeho dřívějšími komentáři při příležitosti devátého studiového alba Music Of The Spheres, které letos vévodilo hudebním hitparádám. Martin v říjnu pro časopis The NME uvedl, že kapela hodlá nahrát celkem dvanáct alb, nikoli více. Vůbec poprvé ale nyní uvedl datum, kdy přestane skládat novou hudbu.