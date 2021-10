RECENZE: Hudba sfér podle Coldplay ustrnula v přebarvené mlhovině

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Coldplay

Avizovala ji opět enigmatická reklamní kampaň plná náznaků, jak už to tahle kapela má ráda. Tentokrát se zahleděla do hvězdné oblohy, zpěvák Chris Martin v rozhovorech přihodil inspiraci kantýnou z původní trilogie Star Wars, přizvali se hosté typu korejského boybandu BTS nebo Seleny Gomez a výsledek je? Přeslazený, umělohmotný.

Přizvaný švédský producent Max Martin (Backstreet Boys, Britney Spears, Bon Jovi, Westlife) v tomto směru odvedl opravdu bezchybnou práci. Přesně takhle má znít hudba pro všechny a pro nikoho. Sériový výrobek, jehož jedinou ambicí je zalíbit se za každou cenu.

Pilotní singl Higher Power by se ještě dal vzít jakž takž na milost, i když jeho refrén je na milimetr přesně střižený tak, aby mohl znít – a také samozřejmě zní – v reklamě. Ovšem Humankind, v níž Martin úpěnlivě kňučí, že „we’re only human“, je typická ukázka coldplayovského nafouknutého a bombastického nic.

A bude ještě hůř. Pomíjím, že kapela v urputné snaze přijít s „koncepčním“ albem čtyři z písniček pojmenovala emotikony – srdíčko, hvězdičky, planetky, víme? – a soustředím se na samotnou náplň.

Co ospravedlňuje existenci plytké balady Let Somebody Go, v níž zní zmíněná Selena Gomez? Jak se pojí s trochu násilně tlačeným vesmírným konceptem? „Srdíčko“ s hostující dvojkou We Are King a Jacobem Collierem velkolepě pateticky sděluje zásadní pravdu, že je důležité mít lidské srdce.

Music of the Spheres Coldplay Hodnocení­: 30 %

Zhůvěřilost jménem Biuytful s protivně zkresleným hlasem jak z animáku odmítám poslouchat s vážnou tváří a prakticky jediným místem na albu, které stojí za pozornost, je závěrečná desetiminutová Coloratura. Ne snad že by šlo hudebně o nějaký zázrak, mimo jiné z ní trčí Pink Floyd v období alba The Division Bell, ale její intimní nálada je jako protilék na nezkrotné ambice a přeslazenou euforii z předchozích skladeb.

Největší problém Music of the Spheres je absence toho, čemu Španělé říkají cojones, angličtina pro to má výraz balls a čeština koule. Ano, takhle deska je vyleštěná, zářivě barevná, ale zcela bez koulí.