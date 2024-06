Možná už naposled. Ekologicky smýšlející Coldplay avizují nové album

Jak Coldplay oznámili před několika dny, desátou řadovou desku přichystali znovu s producentem Maxem Martinem, s nímž spolupracovali na předchozí The Music Of The Spheres z roku 2021.

A nebyli by to Coldplay, aby v souvislosti s vydáním desky nemysleli na životní prostředí. Moon Music bude první hudební album na světě vydané jako 140g LP EcoRecord, přičemž každá kopie je vyrobena z devíti recyklovaných PET lahví.

Kapela kromě toho ve spolupráci s dlouholetými partnery The Ocean Cleanup vytvořila další formát LP – Notebook Edition EcoRecord, vyrobenou ze 70 procent z říčního plastu, který organizace The Ocean Cleanup zachytila v řece Rio Las Vecas v Guatemale a zabránila tak, aby se dostal do Honduraského zálivu a Atlantského oceánu.

Šetrněji k přírodě Coldplay postupovali i při výrobě CD: formát EcoCD bude vylisován z 90 procent z recyklovaného karbonátu.

Album bude pochopitelně k mání i v digitálním formátu na všech streamovacích službách. Kdo ale touží po něčem opravdu exkluzivním, bude s moci pořídit Notebook Edition, kde najde EcoCD a EcoRecord LP v podoně knihy s pevnou vazbou. Půjde o věrnou repliku studiového zápisníku zpěváka Chrise Martina, obsahující 28 stran dosud nezveřejněných poznámek, textů, a ilustrací z procesu tvorby a natáčení desky.

A jak už bylo řečeno výše, není vyloučené, že Moon Music bude poslední řádnou položkou v diskografii Coldplay. V roce 2021 totiž zpěvák Chris Martin prohlásil, že Coldplay plánují v roce 2025 vydat poslední album a pak se věnovat už jen koncertování.

„Možná se pustíme do nějaké spolupráce, ale katalog Coldplay v tu chvíli striktně vzato skončí,“ řekl v rozhovoru pro BBC. Ovšem vzhledem k tomu, že Moon Music vyjde už letos, těžko říct, jak moc Chris Martin myslel svá slova vážně.

V sobotu 29. června 2024 budou Coldplay – již popáté – vystupovat jako hlavní hvězda festivalu v Glastonbury.