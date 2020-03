VIDEO: Cocotte Minute představují nový klip ke skladbě Vlčí hrad

Nejnovější klip z EP Veď mě! pražské nu-metalové kapely Cocotte Minute fanoušky zavede do nejhlubšího lesa na Dobříšsko. Pohádka o Červené Karkulce s happy endem se ale v tomto případě konat nebude.

Za skladbou stojí osvědčená autorská dvojice Martin Zeller (zpěv) a Czendál (kytara). „Vlčí hrad je jedna z nejsilnějších skladeb z Veď mě! a fanoušci si klip hodně žádali“, vysvětluje Czendál, proč padla volba zrovna na tuhle píseň.

„Každý máme v sobě kus vlka a on chce ven,“ nabízí vysvětlení významu písně Zeller. „A pokud jsou někde vlci, je jasné, že bez Karkulky a temného lesa by to nebyla ta správná party. Snad jen, že ta naše Karkulka je nějaká divná,“ dodává.

Video je dílem režiséra Jakuba „Mahdiese“ Mahdala, který stál i za kamerou. S kapelou spolupracoval na vizuálech k písních Czeko a Shoř teď!

„Klip je postavený na příběhu Karkulky bloudící temným lesem, ve kterém řádí vrah. Hned v první chvilce jsem věděl, že kromě vraždícího vlka musí být v lese nevinná Karkulka s košíčkem a lucernou. Do videoklipu jsme obsadili kapelu, která se snaží utéct před zlem, a Zellera jsme usadili na trůn. Jestli se někomu podaří ho sesadit, se dozvíte v klipu,“ říká režisér a kameraman v jedné osobě Mahdal.

Netradiční nebylo jen zpracování „pohádky“, ale i způsob financování klipu. Peníze daroval skupině naprosto originálním způsobem recesistický fanoušek, který celou částku předal ve stokorunách v igelitové tašce ze supermarketu.