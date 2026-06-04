Co právě vyšlo? Tohle je 10 domácích desek, které by vám neměly uniknout

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Julie Goetz
- Název alba: Non Te Audio
- Label: Tiny Silver Echoes
- Vydání: 22. května 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Julie Goetzová je hudebnice, herečka, zpěvačka a performerka. Vystudovala činoherní herectví na JAMU a dlouhodobě se pohybuje na pomezí hudby a divadla.
Důležitou roli v její tvorbě hraje práce s hlasem a jazykem. Vedle češtiny aktivně využívá polštinu, kterou si osvojila během studia herectví v Krakově a která se pro ni stala přirozeným prostředkem hudebního vyjádření. Její tvorba stojí na propojení hudby, textu a performativního gesta, v němž má hlas podobu sdělení i fyzické zkušenosti.
Non Te Audio je pro Julii Goetz albem hluboké proměny. „Je o hledání a nalézání hlasu. Přes všechny strachy, přes všechny překážky a bolesti. Vším, co jsem kdy udělala, jsem svůj hlas hledala,“ říká Julie Goetz. „To, co jsem celý život potřebovala říct, teď může znít nahlas a svobodně.“
Deska vznikala ve studiích Černá kuchyně v Hrádku nad Nisou, v SiONu na Střížkově a ve studiu Davida Kollera na Smíchově, další hlasy se nahrávaly také v Paříži, po pokojích, parcích, zahradách i barech. Výsledkem je nahrávka, která z bolesti, lásky, paměti i fantazie staví hudbu schopnou mluvit i za hranice vlastního příběhu.
Na výsledné podobě nahrávky se podílel hudební skladatel a producent Ivan Acher, s nímž Julie našla silné tvůrčí napojení. „Hledala jsem člověka, který mi je pomůže z téhle patternové klece osvobodit a zároveň jim vdechne lehkost a muzikantskou krásu. Takového člověka jsem našla právě v Ivanu Acherovi,“ říká autorka.
Něco něco
- Název alba: Majonéza
- Label: Divnosti
- Vydání: 12. května 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Od svého vzniku v roce 2019 kapela Něco něco osciluje mezi indie, rockem, synthpopem a postpunkem. Kapelu původně tvořilo duo Alžběta Tkáč Trusinová (zpěv) a Tomáš Tkáč (kytara). Jejich druhé album Útržky bylo nominováno na ceny Vinyla a Apollo. Na čtvrté desce Majonéza je již plnohodnotným členem kapely Vašek Švestka (bicí). Otevírají na něm témata, kterým se dosud nevěnovali: sexualitu i vlastní slabosti.
„Majonéza je legrační, majonéza je zakázaný potěšení, majonézu nejde brát moc vážně. Majonéza je moje nejoblíbenější jídlo,“ říká Alžběta Tkáč Trusinová. „Jsem hodná, nebo zlá? Utahuju si z ostatních, nebo to myslím vážně? Utahuju si ze sebe? Co všechno dokážu na střepy roztříštit?“ Kapela na desce hledala způsob, jak psát texty s názorem, ale nepoučovat a nementorovat.
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„Chtěli jsme chytlavé songy.“ Něco něco vydali svou nejpřímočařejší desku
Deska vznikala během několika intenzivních sessions od loňského července do konce roku. Hudebně chtěla kapela tvrdší, ostřejší a výrazně kytarovější zvuk. Nahrávání a zvukovou produkci měl ve studiu Golden Hive na starosti Tomáš Tkáč, některé dotáčky proběhly ve studiu Andel Sound.
Mix a mastering kapela svěřila Benu Etterovi, švýcarskému producentovi a mixážnímu inženýrovi žijícímu v USA, který spolupracoval mimo jiné s Deerhunter, Kaiser Chiefs nebo Soccer Mommy.
Never Sol
- Název alba: Rest Your Wound On Mine
- Label: Stoned to Death
- Vydání: 24. dubna 2026
Tip redakce:
Za projektem Never Sol stojí producentka, zpěvačka a zvuková umělkyně Sára Vondrášková. Na scéně se poprvé výrazněji prosadila v roce 2012 singlem Lay Down vytvořeným ve spolupráci s Janem P. Muchowem, který následně produkoval její debut Under Quiet a získal nominaci na cenu Anděl za objev roku. Never Sol se zúčastnila prestižního workshopu Red Bull Music Academy v japonském Tokiu, moderuje pořad Sedmé nebe na ČRo Vltava a věnuje se tvorbě hudby pro divadlo, film i současný tanec.
Zásadní roli při posunu k abstraktnější, méně písňové podobě sehrála improvizace při živém hraní na modulární syntezátory. Ta umožnila hlubší práci s detailem a tvarem zvuku.
„K písňové podobě jsem se stejně nakonec vrátila, protože je pro mě přirozená. Tentokrát ale vychází z procesu, během kterého jsem skladby postupně rozkládala do volnější abstrakce a znovu je skládala zpět. Improvizace mi dovolila reagovat na čas, prostor i posluchače. Myslím, že materiál dovedla do tvaru, který obstál,“ říká Never Sol. Deska vznikala převážně na syntezátoru Prophet 8, modulárních systémech v kombinaci s vokálními efekty.
Za hudbou, produkcí, syntezátory i vokály stojí sama Sára Vondrášková. Dodatečnou produkci, mix a mastering obstaral zvukový inženýr Maurizio Baggio. Na bicí přispěl německý bubeník Kian Kiesling a do dvou skladeb kytarově vstoupil český skladatel a performer Lukáš Palán (1flfsoap, Please The Trees, Role).
Nahrávka vznikala převážně ve studiu Never Sol v Laichterově domě, v bývalé prádelně na půdě; finální náběry desky pak byly nahrány v dolních prostorách budovy, kde sídlilo dříve knižní nakladatelství. Echo místnosti a kovovo-železné relikty jsou cíleně použity a otisknuty jakožto psychogeografické memorandum.
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Hudebník König vydává nový klip. Mám tajnej plán na záchranu světa, zpívá v něm
Léto s Monikou
- Název alba: Cítit to všechno naráz
- Label: Slnko Records
- Vydání: 24. dubna 2026
Tip redakce:
Monika Omerzu Midriaková na sebe jako hudebnice poprvé výrazněji upozornila v projektu Monikino Kino. Debutové album Prázdniny vyšlo v roce 2014 na značce Slnko Records. Následně se Monika začala věnovat filmové a scénické hudbě. Za soundtrack k filmu Všechno bude získala nominaci na Českého lva. V roce 2018 pak představila svůj sólový projekt Leto s Monikou. Eponymní debutové album získalo ocenění Debut roku v anketě slovenského Rádia_FM (Radio_Head Awards). Aktuálně je také v kinech film Nevděčné bytosti (režie Olmo Omerzu), k němuž složila hudbu.
Název nového alba Cítiť to všetko naraz odkazuje k tomu, jak se v jednotlivých skladbách přirozeně setkávají různé pocity a významy. „V jednotlivých písních nikdy nepojmenovávám jen jednu náladu. Když zpívám v romantickém tónu, jdou s tím ruku v ruce pochybnosti. Když skladba míří do temnějších poloh a mluví o ztrátě, objevuje se v ní i naděje,“ říká Monika Omerzu Midriaková.
Nová deska má osm skladeb rozprostřených do 28 minut. Objevuje se v ní vnitřní hlas, který umí být krutější než okolí, i potřeba si odpustit a nebýt na sebe tak přísná. Vrací se motiv blízkosti a vzdálenosti – vztahy, které přetrvávají navzdory pochybnostem nebo se proměňují spolu s tím, jak se mění svět kolem nás.
Do intimních textů se zároveň propisuje i zkušenost současnosti: únava z neustálého fungování, přetlak informací i atmosféra společenského napětí. A také potřeba najít místo, kde se dá na chvíli zastavit. „Je pro mě důležité tenhle svět komunikovat jako dospělý, ženský. Už to není dívčí. Je to přímé, myslím, že i senzuální, a nebojí se to ženskosti ani jiného úhlu pohledu,“ dodává autorka.
Po hudební stránce album navazuje na poetiku debutu, ale posouvá ji dál. Zvuk je vrstevnatější a detailnější, zároveň ale zůstává popově přímočarý. Monika desku napsala i produkovala sama. Bicí nahrál Jakub Šindler z kapely Bert & Friends, na vybraných skladbách hostuje Lukáš Klavrza (Good Times Only) a ve skladbě Tiger se objevují backing vokály Amelie Siby. Mix a mastering připravil Gaex. „Na jedné straně jsem na těch písních pracovala dlouho, mají vrstvy a odkazy. Na druhé jsem se snažila o co největší přímost a autenticitu – přijmout věci tak, jak jsou, zůstat v okamžiku i v určité nedokonalosti,“ doplňuje Monika Omerzu Midriaková.
Tipy na singly
Dan Vertigo
- Název alba: Smrtící koktejl
- Label: Holešovický nutrie Records
- Vydání: 23. dubna 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Dan Vertígo je písničkář, který se přes začátky v punkrockových kapelách postupně vyprofiloval jako sólový autor a performer, jenž má za sebou stovky koncertů v klubech i na ulici. Buskingu se věnuje dodnes doma i v zahraničí.
Ve své tvorbě přirozeně míchá různé žánry i polohy. Jeho písně jsou kombinací chytlavosti, humoru a nadhledu s civilní výpovědí a občasnou temnější linkou. V roce 2014 vydal debutové album SPODAŽEBUDOU, na které navázal deskou #DNVRTG (2019).
„Od roku 2022 jsem vydával jednotlivé singly s tím, že jednou skončí na desce. Chtěl jsem o sobě dávat průběžně vědět a pouštět ven nový materiál, nečekat několik let na hotové album. Zároveň jsem chtěl, aby ty písničky nakonec dávaly smysl i jako celek,“ říká Dan Vertígo.
Na albu je dvanáct skladeb a na ploše 36 minut. Název desky odkazuje k žánrové i tematické pestrosti a také k poetice České sody, jejíž humor má hudebník rád. „Některé písničky jsou hlubší, jiné jsou spíš infantilní maličkosti. Někdy sranda, pak zase depka – asi tak, jak to mívám běžně v životě. Občas v textech trochu šiju do společnosti i do sebe,“ říká a dodává: „Nerad bych se profiloval do role rozjuchaného písničkáře, ač to tak na koncertech může působit.“
Hudebně deska stojí na kombinaci kytary, piana, elektronických vrstev i plnějších kapelních aranží. Na nahrávce se podílela řada spoluhráčů z jeho koncertní sestavy i hostů z české alternativní scény, například Matouš Hamerník (bicí), Jan Palán (basa), Ondřej Vašata (klávesy), Vojtěch Bořil (bicí) nebo Anna Hořejší (saxofon). Část materiálu vznikala ve studiích (Soundevice Praha, AB Studio Škrdlovice, Studio Indies Brno), část v domácím studiu autora.
Tereza Richtrová
- Název alba: Místa/Krajiny
- Label: Indies Scope
- Vydání: 17. dubna 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Tereza Richtrová je známá mimo jiné také jako herečka a moderátorka pořadu Dobré ráno České televize. Hudbě se ale věnuje od svých sedmi let a studovala klasický zpěv pod vedením Ireny Vašíčkové-Pollini. S písňovým a operním repertoárem se školním orchestrem staré hudby absolvovala turné po USA.
Debutové album Richtrové obsahuje 13 skladeb a má celkovou délku 40 minut. „Texty písní na albu jsou časosběrem těch nejdůležitějších míst a krajin, kterými jsem prošla. Lidé jsou tu nepřítomní jen zdánlivě – krajiny jsou hustě zabydlené konkrétními osobami, které jsem potkala,“ popisuje autorka. K realizaci alba se odhodlala až před dvěma lety.
„Ve dvaačtyřiceti jsem texty konečně vytáhla ze šuplíku. Velkou roli v tom sehrálo vědomí, že jsem v půlce života a není na co čekat,“ dodává.
Hudební podobu dala Tereza písním společně s Martinem Kyšperským z kapely Květy, který je spoluautorem hudby a autorem aranží. „Nechtěla jsem folklórní patos, ale někoho, kdo ty texty trochu „zašpiní“ a posune do současnosti,“ vysvětluje svou volbu.
Nahrávka vznikala postupně v několika fázích, od prvních setkání v Brně a Praze přes nahrávání základů na chalupě v Podyjí až po finální vokály v Kyšperského studiu. Na albu se podílela řada výrazných hudebníků napříč scénou, mimo jiné Martina Trchová, Prune, Ondřej Kyas, Jiří Habarta, Josef Klíč, Martin Novák, Christopher Strandh, David Liber, Radim Hanousek nebo Michal Grombiřík. O výsledný zvuk se postaral Broněk Šmid.
Good Times Only
- Název alba: Tohle mi ještě nikdo nedělal
- Label: X Production
- Vydání: 1. května 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Pětičlenný boyband ve složení Filip Černý, Zdeněk Prokopec, Kryštof Volkman, Matěj Bouda a Lukáš Klavrza se po předchozích deskách Pěkný chvíle (2020) a Teď na to myslim (2023) rozhodl pro větší kreativní i studiovou svobodu. Zatímco na prvních dvou albech spolupracovali s Jakubem Kaifoszem (Lazer Viking, Wild Tides), novou desku si z větší části produkovali sami.
Devítiskladbová nahrávka o 27 minutách zachycuje vztahy ve chvílích, kdy přestávají být bezpečným místem, a sleduje pocity viny, vyčerpání, vnitřní nejistoty, toxické vzorce chování, strach z budoucnosti i zkušenosti s terapií.
K typickým lovesongům Good Times Only tentokrát přibývá syrovější zvuk s výraznějšími kytarami, špinavými beaty a hutnější elektronikou.
Výsledkem je jejich dosud nejotevřenější a zvukově nejrozmanitější nahrávka. Good Times Only se na ní opírají o přímočařejší songwriting, ale zároveň zahušťují svůj zvuk zkreslenými kytarami, syntezátorovými plochami, špinavými breakbeaty i tanečními rytmy.
„Dřív se na moje texty často muselo čekat, tentokrát přicházely víceméně automaticky. Každá z písniček zachycuje období, kdy se do nich přirozeně dostávalo všechno, co jsme si zrovna prožívali. Tvorba téhle desky nás neskutečně bavila, ale zároveň vyvěrala z místa naléhavé urgence,“ říká frontman kapely Filip Černý.
Na albu hostují Anna Vaverková a Mat213. O mastering se postaral Tomáš Karásek (Gaex).
Midnight Swimmers
- Název alba: Odd Ones Out
- Label: nezávislé vydání
- Vydání: 17. dubna 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Midnight Swimmers je čtyřčlenná kapela s kořeny v londýnské indie scéně, dnes působící v Praze. Vznikla v roce 2018 a tvoří ji zpěvák a kytarista Stanislav Chyzhman, baskytarista Jan Srostlík, kytarista Albert Pazdera, a nově bubeník Vojtěch Horal. Výrazněji na sebe upozornila vydáním EP Oceans & Seas (2024) a následně se probojovala do finále soutěže Startér Radia Wave.
Kolekce deseti skladeb má dohromady délku 38 minut a propojuje společenské motivy s osobními výpověďmi o vztazích, nejistotě a hledání místa v dnešním světě. Deska se pohybuje mezi kritikou pozdního kapitalismu a intimní reflexí každodennosti. Ústředním motivem je chamtivost.
Odd Ones Out je výrazně extrovertnější než předchozí tvorba kapely. Zatímco předloňské EP Oceans & Seas stálo především na intimní introspekci, nové album obrací pozornost ven a otevírá širší témata současnosti: od rozevírání socioekonomických nůžek přes bytovou krizi až po proměnu západních demokracií v oligarchie.
Hudebně se Midnight Swimmers pohybují na pomezí neopsychedelie, indie rocku a dream popu, s jemnými odkazy na současnou psychedelickou scénu reprezentovanou například americkou kapelou Crumb. Jejich tvorbu charakterizují indie-rockové groovy, melancholické ambientní plochy a intimní vokální linky, které společně vytvářejí zvuk oscilující mezi kytarovou energií a zasněnou introspekcí.
Album vznikalo v několika studiích v Polsku i Česku. Základ nahrávek vznikl ve studiu MAQ Records u Katovic, kde kapela natáčela rytmiku, část skladeb pak vznikala společně „naživo“. Další session probíhaly v domácím studiu producenta Aleksandera Kaczmarka poblíž Bydhoště i ve studiu kapely Myslovitz, kde Midnight Swimmers využili i vintage nástroje. „Byl to takový retreat. Ráno snídaně a pak dvanáct hodin nahrávání denně. Jsme v tomhle trochu perfekcionisti,“ popisuje proces Chyzhman.
Střední vlny
- Název alba: A/B
- Label: nezávislé vydání
- Vydání: 1. května 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Za kapelou Střední vlny stojí muzikanti Ondřej Černohorský (působí také v kapele Hard to Frame) a Pavel Kabelík. Před nedávnem vydali desku s názvem A/B, která spojuje dvě EP: A (2025) a aktuální B.
Na desce je osm skladeb rozprostřených do 41 minut. „I když jsme to původně nezamýšleli, obě EP vznikla díky identickému přístupu a bez nějakých ambic postupně začala tvořit uzavřený celek. Proto nakonec A/B. Pro sebe si A/B překládám trochu jako zhudebněný long covid a zároveň soundtrack k době, ve které je extrémně složité se orientovat a o to snazší je schovat se před vším do vlastní bubliny,“ vysvětluje Pavel Kabelík. A/B je podle něj o ztrátě schopnosti rozlišit, co je signál a co je jen šum.
A/B je z velké části také svázáno s polabskou nížinou, nad kterou ční věže liblického vysílače. „Z dětského pokoje jsem pozoroval vysílač Liblice B a vedle něj i starší Liblice A, který v roce 2004 odstřelili. A i když jsem se v průběhu let přestěhoval do jiného města, jeho přítomnost si uvědomuji každý den. Tuhle zvláštní fascinaci jsem se pokusil zachytit hned v úvodním tracku AM,“ říká Pavel.
„Na A/B jsme zvukově vycházeli z živého experimentování se zvukem a efekty, které jsme průběžně nahrávali a vytvářeli si tak vlastní zvukovou knihovnu. Spousta materiálu pochází z modulárního syntezátoru, který svou nevyzpytatelností a syrovým zvukem dodává do skladeb život a proměnlivou texturu,“ dodává Ondřej Černohorský.
Na desce se podíleli i další hudebníci: Jan Stejskal a Václav Švestka (bicí), Vendula Černohorská (zpěv, alt a tenor saxofon), Katolina Tremko (zpěv), Ondřej Průša (trubka a křídlovka), Tomáš Sýkora (aranžmá dechové sekce). Mastering je práce Tomáše Karáska (Gaex).
Hmlisto
- Název alba: Samoty
- Label: Galén
- Vydání: 5. června 2026
Tip redakce:
Koncerty:
Hmlisto je česko-slovenské duo Veroniky a Jána Kickových, matky a syna. Veronika Kicková žije více než třicet let na slovenských samotách pod Vtáčnikem, Ján Kicko v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem.
Jejich tvorba propojuje současné písničkářství s vlivy autentického folkloru, post-rocku a jemné elektroniky. V jejich diskografii jsou alba Na druhom brehu (2018), Ozveny lazov (2020), Československá (2022, s Petrem Linhartem), které získalo cenu Radio_Head Awards 2022 v kategorii folk.
Album Samoty jsou dosud nejosobnější deskou Hmlista. Místo sběru vnějších příběhů se víc obracejí dovnitř: k osobní krizi, hledání nového začátku, ztrátě iluzí o alternativním životě i potřebě znovu pojmenovat vztah ke krajině, práci, samotě a víře.
„Texty jsou víc inspirované mými prožitky a nijak to neskrývám. Celá deska je pro mě dialog s krajinou i s absolutnem, nebo spíš s mojí představou o něm, a taky pokus reflektovat a snad překonat osobní psychospirituální krizi,“ říká Veronika Kicková.
Album tvoří patnáct skladeb: sedm autorských písní, šest lidových intermezz, prolog a epilog. Lidová intermezza tu nejsou doprovodnou ozdobou, ale součástí konceptu, která osobní výpověď propojuje s kořeny. „Koncept si o sebe řekl sám, když mě napadlo vložit mezi písně krátká hudecká intermezza. Měla doplnit můj současný pohled o kořeny. Některá se pak rozrostla až do krátkých plnohodnotných písní,“ upřesňuje Veronika Kicková.
Nahrávka, mix a mastering vznikly ve Zvukařské dílně Brno pod vedením Adama Pakosty.