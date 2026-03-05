Co poslouchat z domácí hudební scény: 10 nových alb, která stojí za pozornost

Některá alba si rychle našla cestu ke kritikům i posluchačům, jiná zůstávají více v tichu, přestože nabízejí silná témata a osobité autorské světy. Přinášíme druhý přehled deseti desek z poslední doby, které stojí za pozornost.
Hansen je pražská čtyřčlenná kapela. Na začátku února letošního roku vydala své...

Hansen je pražská čtyřčlenná kapela. Na začátku února letošního roku vydala své třetí EP. | foto: Archiv kapely Hansen

Kapela Hihihahaholky vznikla v roce 2022 na DAMU v Praze, kde se členky...
Zkušenosti David Herziga z klubového prostředí, studiové práce i divadla se na...
Jakub Navrátil, frontman kapely Tajíledy, je mimo jiné také fryštácký zubař....
Jan Vejražka a Jiří Konvalinka jako Mutanti hledaj východisko
10 fotografií

Obsah

David Herzig

  • Název alba: Planeta Pluto
  • Label: Bumbum Satori
  • Vydání: 13. února 2026

Tip redakce

  • O Labutích, Pěna dní

Nejbližší koncert

  • 19. března: Café V lese (Praha)

David Herzig je hudebník, producent a zvukový experimentátor pohybující se na pomezí elektronické, akustické a písničkářské tvorby. Mimo jiné působí také v kapele Bert & Friends, dlouhodobě spolupracoval s Arletou, Never Sol a MC Geyem a podílel se na scénické hudbě pro inscenace v Národním, Dejvickém či Švandově divadle.

Devět skladeb ve čtyřiatřiceti minutách mapuje osobitý hudební svět, v němž se meditativní tempo, práce se zvukem a výrazná atmosféra potkávají s ohlížením za světem dětství a dospívání. „Nostalgie je jedním z hlavních motivů celé desky. Tematická nit táhnoucí se všemi písněmi je loučení se světem mého dětství a dospívání. Ne ve smyslu lamentování, ale uvědomění si, že věci, které považujeme za samozřejmé, se přirozeně mění nebo mizí,“ říká Herzig.

V textech se proto objevují jazykové relikty spjaté s vyrůstáním i odkazy k trampské tradici, které autor nevnímá jako parodii ani nostalgickou stylizaci, ale jako formativní a světově jedinečný prvek české kultury. Trampské obrazy chápe jako únik do naivně vysněného světa s jasnými zákonitostmi.

Většinu materiálu Herzig nahrál a smíchal sám ve svém studiu na pražském Žižkově. Na nahrávání se podíleli Jakub Šindler a Otakar Žák (akustické bicí), Martin Hartl (kytara) a Kyrill Yakovlev (elektrická slide kytara v písni Planeta Pluto). Mastering měl na starosti Jan Vančík ve studiu Strongroom v Londýně.

Tata Bojs

  • Název alba: V původním snění
  • Label: Supraphon
  • Vydání: 26. února 2026

Tip redakce

  • Třetí osoba, V původním snění

Nejbližší koncerty

  • 7.března: S klub (Olomouc)
  • 13. března: Sono MC (Brno)
  • 14. března: Klub Za Zrkadlom (Bratislava)
  • 20. března: Dům kultury (Šumperk)
  • 21. března: MOOD (Hradec Králové)
  • 2. dubna: Šeříkovka (Plzeň)
  • 9. dubna: Národní dům (Ústí nad Labem)
  • 10. dubna: Národní dům (Ústí nad Labem)

Tata Bojs v původním snění. Na obalu mají Slunce zatmění.“ Těmito slovy uvedla své nové album kapela, která získala desetkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B.

Jedná se o jedenácté album skupiny, kterou tvoří sestava Milan Cais, Mardoša, Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Matěj Belko. Příznačně je na něm jedenáct skladeb rozprostřených do sedmačtyřiceti minut. Kromě čtyř písní z loňského EP25 a v prosinci vydaného singlu Třetí osoba obsahuje šest novinek.

Hlavním tématem desky jsou sny a nejasné vize. Otevírá ji šestiminutová taneční skladba Továrna na sny. „Zajímavostí vzniku týhle písně je, že jsme s Mardošou ten text napsali spolu, a přitom každý zvlášť. Což je oxymoron, ale vysvětlím. Každej jsme přinesli na soustředění text s filmovou tématikou, samozřejmě každý to pojal po svém. Dělat ale dvě písničky na podobný téma na jednu desku nám přišlo jako blbost, tak jsme z každýho textu vybrali to nejlepší a spojili to v jeden celek. Kupodivu to do sebe zaklaplo,“ popisuje Cais.

Recept na dlouhodobý úspěch kapely? Neuhrát se k smrti, vzkazují Tata Bojs

K natáčení si kapela přizvala dva hosty. V milostném duetu Umělá zpívá Sára Vondrášková (Never Sol) a v písni Holandský kakao píská grafik Marek Pistora. „Studovali jsme spolu na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara. On fantasticky píská, už před časem jsem mu říkal, že ho někdy využijeme,“ řekl Cais.

Autorsky je ve většině případů hudba dílem všech členů kapely, o texty se tradičně postarali Mardoša a Cais, který album s Neuwerthem také produkoval.

Jakub König

  • Název alba: Astronauti
  • Label: Galén
  • Vydání: 10. října 2025

Tip redakce

  • Dolů, Astronauti

Nejbližší koncerty

  • 26. března: Provoz u řeky (Ostrava)
  • 18. dubna: La Fabrika (Praha)

Jakub König je hudebník, výtvarník a textař. Poslední dva roky po odložení masky Kittchena i velké kapely Zvíře jménem Podzim vystupuje pouze sám za sebe.

Po debutové desce Hvězdy (2023) jsou Astronauti výrazně odvážnější a syrovější nahrávka. Devět skladeb o osmatřiceti minutách provází posluchače soukromým návodem umělce, jak nepodlehnout strachu a pocitu beznaděje. Motivem celé desky je podle autora schopnost vykřesat radost a vděk i tam, kde zrovna chybí. Základy tří písní sahají více než deset, v jednom případě dokonce dvacet let zpátky.

Hned titulní Zakopaný je postaven na samplu hardrockové kytary, která se postupně rozvine do opulentní vesmírné hymny. „Písnička je o tom, že i uprostřed nejvšednějšího dne jsme účastníci strhujícího dramatu intergalaktických rozměrů. Že v samém středu obyčejné existence se skrývá zázrak na samé hranici pravděpodobnosti. A že i když náš svět není dokonalej, pořád zbývá prostor pro hlubokej vděk za všechnu tu elaborovanou krásu kolem nás. A v nás,“ říká König.

Na albu König spolupracoval s producentem Ondřejem Mikulou (Aid Kid). „Už jsme spolu napsali hudbu k filmu Zápisník alkoholičky a fungovalo nám to skvěle. Věděl jsem, že se do desky můžeme pustit jen ve dvou,“ popisuje König. O mix a mastering se postarali Adam a Pavel Karlíkovi.

Na albu stojí König po boku své kapely Hvězdy ve složení Tomáš Obermajer (bicí), Tereza Obermajerová (baskytara), Ondřej Mataj (kytara) a Štěpán Růžička (klávesy), kterou na koncertech doplňuje kontrabasista Jakub Chaba. Na albu hostuje zpěvačka Nivva, v několika skladbách se na kytaru a piano připojuje Petr Ostrouchov a na trombon Ondřej Galuška.

Island Mint

  • Název alba: Slun
  • Label: Supraphon
  • Vydání: 10. října 2025

Tip redakce

  • Leaving Australia, Ghost

Kapela Island Mint vznikla v roce 2021 a tvoří ji Matyáš Adámek (kytara, zpěv), Jakub Bolbol (kytara), Tomáš Kovařík (basa), Ondřej Lahoda (bicí) a Jan Podskalský (klávesy, trumpeta a perkuse). V roce 2024 je vyslali porotci Czeching Radia Wave na největší evropský showcase festival Eurosonic Noorderslag 2024 jako nejrelevantnější projekt na současné české scéně.

Nová deska Slun je experimentální po stránce hudební i technické. „Rozhodli jsme se prozkoumat hranice toho, jak nesourodé prvky jsme schopni spojit dohromady v jeden celek,“ popisuje frontman Matyáš Adámek. Jsou slyšet prvky trip-hopu, downtempo, country i stoner rocku a elektronické prvky volně se prolínající akustickými nástroji.

Žánrová pestrost je zastřešena fiktivním mýtickým stvořením jménem Slun, které se pro kapelu stalo symbolem eklektičnosti a propojování zdánlivě nespojitelného. Společné hraní a energie živých koncertů nás inspirovaly k našláplejšímu zvuku a přímočařejšímu způsobu produkce,“ vysvětluje Adámek.

Kapelu produkoval frontman kapely Matyáš Adámek společně s Jakubem Bolbolem. O výsledný master se postaral Jan Vančík ve studiu Strongroom v Londýně.

Beata Bocek

  • Název alba: Bílo
  • Label: Indies Scope
  • Vydání: 13. února 2026

Tip redakce

  • Sevika, Ryby milcza

Nejbližší koncerty:

  • 10. března: Zelenáčova šopa (Zlín)
  • 13. března: Klub Maják (Bojkovice)
  • 20. března: Velikonoční jarmark (Opava)
  • 21.března: Niebowo (Polsko)
  • 27. března: Klub kultury (Napajedla)
  • 12. dubna: Slavnost jara, Sad Svobody (Zlín)

Beata Bocek je písničkářka z Českého Těšína, zpívající většinou polsky, někdy česky, francouzsky a švédsky.

„S kytarou jsem folková písničkářka, akordeon mě vrací do Těšína, s koncovkou se cítím být ženou hor, mbira (hudební nástroj zvaný také kalimba, pozn. red.) ze mě dělá šamanku a ukulele přináší lehkost a vzpomínky na cestování,“ popsala Bocek, která byla v minulosti s albem Ja tutaj mieszkam (2012) nominovaná na Anděla v kategorii world music. Působí také ve skupině MDŽ (Muzikantky, Dámy, Ženy) společně s Lucií Redlovou a Jitkou Šuranskou.

Album Bílo vydává po deseti letech plného cestování mezi Českým Těšínem a Stockholmem a prvních krůčků tří ratolestí. „Hrávala jsem v hluku dětí na akordeon a po kapkách se vynořovaly nápady,“ popsala Bocek.

V pětačtyřiceti minutách vypráví jedenáct autorských písní o tichu, o návratu k sobě a o odvaze začít znovu. Dotýká se lásky, přání, stesku, slz, nových životních výzev, nenaplněných očekávání a dosud nepoznaných zkušeností.

Za hudebním doprovodem stojí sama umělkyně: hraje na akordeon, kytaru a ukulele, a podle potřeby si spoře vytloukává rytmy do ozvučnic, které byly po ruce. Sbory jsou výsledkem práce s looperem. Ve dvou písničkách Bocek spolupracovala s houslistou Janem Běťákem a v jedné skladbě s varhaníkem Martinem Jakubíčkem.

Hansen

  • Název alba: Dependance
  • Label: nezávislé vydání
  • Vydání: 6. února 2026

Tip redakce

  • self respect, i will wait for you

Koncerty

  • 21. března: Sklep Křenovka (Žižkovská noc, Praha)
  • 15. dubna: Kabinet Múz (Brno)
  • 16. dubna: Chemnitz (Německo)

Hansen je kapela s originálním syrovým zvukem balancující na pomezí rockových žánrů. Tvoří ji bubeník Benjamin Šustek, baskytarista Martin Bednář, kytarista a zpěvák Mikuláš Svoboda a zpěvačka Annie Hartmanová.

„Poslední čtyři roky jsme hledali nový směr po příchodu zpěvačky Annie do kapely. Nakonec jsme se vydali víc noisově heavy zvukem, ale zároveň neztrácíme křehkost, která v nás je,“ popisuje Svoboda.

EP s názvem Dependance obsahuje čtyři skladby a trvá třináct minut. Tematicky se soustředí na vztah k sobě samých: uvědomění vlastní hodnoty, přijetí všech svých stránek a schopnost odejít od člověka či situace, která přináší nejistotu a frustraci.

„Nejde o jedno jasné rozuzlení, spíš o sled drobných posunů. Pojmenování pocitů, kterým se člověk běžně vyhýbá, a návrat k tomu, co v nitru cítí jako správné,“ dodává Svoboda. Skladby na Dependence tak zachycují hranice, opakované vzorce i moment zjištění, že se za sebe musíme umět postavit v každé situaci.

EP kapela nahrávala u kreativního kolektivu The Last of Fuzz, kde měla prostor pro intimní práci s tématy, vintage nástroji i detailní dotahování aranží. O mix se postaral Erik Petrina a o mastering Tomáš Karásek.

Hihihahaholky

  • Název alba: SSSCREAM
  • Label: nezávislé vydání
  • Vydání: 30. ledna 2026

Tip redakce

  • LAUTNER, ZUZANA

Nejbližší koncerty

  • 12. března: Palác Akropolis (Praha)
  • 22. března: FUCHS (Praha)
  • 17. dubna: Druhé patro (Chomutov)
  • 26. a 27. dubna: Křest, Divadlo X10 (Praha)

Hihihahaholky jsou skupina charakteristická experimentálním přístupem k rapu, slovními hříčkami, ironií a nadsázkou. Jejich koncerty kombinují živé rapové pasáže, DJ sety, taneční performance i výrazné vizuální prvky.

Trio funguje od roku 2022 a tvoří ho zpěvačky a rapperky Alena Novotná, Štěpánka Todorová a producent DJ Matěj Šíma, známý jako Taťko Maťko.

Album SSSCREAM: blažené budeme až po smrti vznikalo se záměrem divadelního zpracování koncertu. Výbušná kombinace beatů a syrových kritických textů je inspirována příběhem Kladivo na čarodějnice.

Devět skladeb o celkové délce čtyřiceti minut vtahuje posluchače do uceleného příběhu a vytváří hudebně-dramatický obraz o nespravedlnosti a pokrytectví. „V srdci celé show bije krutý příběh honu na čarodějnice, kde lidé ztrácejí tvář, hlas i život v sevření patriarchátu, fanatismu a mocenské svévole,“ dodávají umělkyně.

Tajíledy

  • Název alba: Před sklizní
  • Label: Indies Scope
  • Vydání: 20. února 2026

Tip redakce

  • Kaktusy, V kopřivách

Koncerty

  • 22. dubna: Alterna (Brno)

Hudební skupina Tajíledy vychází z dlouholeté autorské tvorby Jakuba Navrátila, známého z projektů Láska a Listolet. Trio tvoří spolu s baskytaristou Davidem Škodou a bubeníkem Janem Janečkou. Na koncertech je aktuálně doplňuje kytarista Radek Pelikán. Žánrově se pohybují mezi folkem a rockem.

Debutové album Před sklizní obsahuje devět skladeb o délce čtyřiatřiceti minut a vypráví o tichých tajemstvích i o žáru, který nás drží v pohybu. „Celou nahrávkou prokapává radost z tání ledů mezi blízkými lidmi a zároveň smutek z tání ledů skutečných,“ dodává Navrátil. Hudebně provede posluchače od jemného folku, přes šlapající rytmiku až k odlehčenému elektrobeatu.

„Řadu nápadů či náhlých inspirací jsme nasázeli do kompu porůznu doma, ve zkušebně ve Fryštáku, v zubní ordinaci tamtéž, v kempu v Karolince nebo na ostrově Tenerife,“ popisuje Navrátil. Na zvuku se podíleli také Tomáš Háček, Christoffer Strandth (trubka) a Ondřej Ježek (kytary, sbor, flexaton, MIDI mandolína), který album částečně produkoval.

Nauzea Orchestra

  • Název alba: Ulož tmu
  • Label: Indies Scope
  • Vydání: 20. února 2026

Tip redakce

  • Něco se musí stát, Utíkej, Písně z lesa

Koncerty

  • 13. března: Národní dům (Ústí nad Labem)
  • 27. března Kampus Hybernská (Praha)

Alternativní kapela Nauzea Orchestra vznikla v Ústí nad Labem téměř před dvaceti lety. V současnosti hraje ve složení Ondřej Švandrlík (kytara, syntezátor, zpěv), David Kolovratník (bicí), Ivo Mikšovský (basa), Jakub Švandrlík (kytara) a Klára Suchanková (housle, zpěv).

Šestá deska Ulož tmu je ve srovnání s předchozí tvorbou sevřenější a agresivnější. Kapela pracuje s repetitivními motivy, minimalistickým vrstvením nástrojů a výrazným rytmem, který místy míří k postpunku, krautrocku nebo dubu. Řada skladeb se vzdaluje klasické písničkové formě a staví spíše na postupné gradaci.

Na deseti skladbách rozprostřených do čtyřiačtyřiceti minut se mísí úzkost, bloudění a cynický humor bez snahy cokoliv zjemňovat. Texty jsou autorské, zároveň protkané sítí popkulturních, literárních i historických odkazů. Častým tématem jsou lidé na okraji společnosti, postavy žijící na hraně nebo alespoň „na pováženou“. Objevují se tu William Burroughs, Franz Kafka, Elvis Presley, Maneki-neko, Václav Havel nebo želvušky na Měsíci.

Album vznikalo během posledních dvou let. Základní tvar písní se rodil na pětidenním soustředění v Tašově, další části pak ve zkušebnách na ose Holešovice–Libeň. Nahrávalo se v domácích studiích Ondřeje Švandrlíka a ve studiu Jámor u producenta Ondřeje Ježka, který měl na starosti také mix a mastering. Na desce hostují Tomáš Procházka (B4) a violoncellista Jiří Šedivec.

Mutanti hledaj východisko

  • Název alba: Rada starších
  • Label: Warner Music
  • Vydání: 23. října 2025

Tip redakce

  • Kolem šlehaj plameny, Na duši mi kvete rez

Koncerty

  • 2. dubna: Lucerna Music Bar (Praha)
  • 11. dubna: Nostalgická myš (Kokořín)
  • 9. května: Lesní divadlo Řevnice (Řevnice)

Mutanti hledaj východisko je alternativní rapové duo, které na české scéně funguje od roku 2010. Tvoří ho rapper a textař Jan Vejražka a Jiří Konvalinka, který má na starost instrumentální složku (známý také z kapely Vložte kočku). Na koncertech oslovují publikum osobitou performance v mutantích kostýmech.

EP Rada starších obsahuje pět písní o pětadvaceti minutách a vrství moudrost, ironii a apokalyptický beat. Objevuje se téma stárnutí a pocit, že svět, v němž žijeme, už přestává být náš. Pro spolupráci oslovili hudebníky, kteří je formovali během dospívání a ztělesňují zde proto pomyslnou „radu starších“. Na nahrávkách tak hostují Kato (Prago Union), Sifon (WWW Neurobeat) a Milan Cais (Tata Bojs).

Album vzniklo během společného soustředění. „Texty se rodily v Sokolově, hudba hlavně v noci v Jirkově studiu v domě s husitským kostelem a kryptou mrtvých mnichů,“ dodává Vejražka. Bicí nahrál koncertní člen kapely Cyril Kaplan, mix měl na starost Jiří Konvalinka a Tomáš Karásek.

