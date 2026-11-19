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Marie Kieslowski
Tip redakce: Zmizela ulice, Srdeční, Noc je mi milejší
Koncerty:
- Název alba: Nikdy předtím mi nebylo líp
- Label: Indies Scope
- Vydání: 30. října 2026
Zpěvačka, pianistka a písničkářka Marie Kieslowski je polovinou bývalého dua Kieslowski a působila také ve skupině Zvíře jménem Podzim. V roce 2022 vydala sólový debut „Je všechno dobrý?“, na kterém poprvé představila svou autorskou tvorbu. V únoru 2024 na něj navázala s EP „Je to složitější“.
Devět skladeb na albu „Nikdy předtím mi nebylo líp“ trvá dohromady 43 minut a autorka se na něm vrací k místům a vztahům, které ji formovaly. Osobní témata přitom tentokrát zasazuje do dravějšího a žánrově otevřenějšího zvuku.
„Písně jsou o nekončícím procesu sebepoznávání a sebekritiky. Vracím se k tomu, odkud jsem, co mě formovalo a proč se i přes dospělý věk občas cítím nejistě. Zároveň žiju asi nejlepší období svýho života, už vím, kdo jsem, kde jsou moje silné a slabé stránky,“ říká.
Název alba zazní v závěrečném refrénu skladby „Věk není číslo“. Píseň vznikla ze základu původně určeného pro divadlo a zaznívá v ní také vysamplovaný hlas zpěvaččiny dcery. Téma stárnutí se tu propojuje s nejistotou při sebeprezentaci na sociálních sítích. Klip si Marie sama režírovala a stříhala; vystupuje v něm jako superhrdinka, jejíž jedinou superschopností je přijetí sebe sama.
Civilní písničkářství se na desce potkává s triphopovými a downtempovými náladami, soulovými groovy, grungeovými kytarami i tanečními momenty. Základy desky si Marie Kieslowski nahrála doma, další podobu pak skladby dostávaly při spolupráci s producentem Martinem Přikrylem na jeho chalupě a ve vršovickém studiu Parlay Sound. Živé bicí nahrál Roman Vícha, důležitou roli mají také kytary a baskytara Marka Novotného.
Athena Chlebová
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: Athentát
- Label: Bumbum Satori
- Vydání: 17. září 2026
Athena Chlebová propojuje rap s drum’n’bassem a technem. V textech se sebeironií vypráví o vlastních nejistotách, každodenním životě i environmentálních tématech.
Na scéně působí od roku 2018. Singl Párky na splátky jí vynesl nominaci na Cenu české hudební kritiky Apollo a dostal se také na shortlist Cen Anděl. Pátou řadovou deskou Athentát uzavírá trilogii započatou alby Lacheeba (2024) a Vodsrdce (2025).
Album trvá 32 minut a na jedenácti skladbách zachycuje přehlcení sociálními sítěmi, tlak na dokonalost i chvíle, kdy hektické tempo začne ohrožovat duševní zdraví. Úvodní Overstimulated otevírá otázku, kolik informací, emocí a cizích životů dokážeme každý den vstřebat. Lost in space na ni navazuje zápasem s časem a naleštěnými představami o tom, jak by měl život vypadat.
Za nenápadné jádro nahrávky autorka označuje Uzlíček strachu. Vedle radosti z koncertování se do něj propsaly panické ataky, které přišly s nahromaděným stresem ze školy, práce a hudby. „Naštěstí jsem rychle pochopila, že to takhle nemůže jít dál, a začala se léčit,“ říká Athena.
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Začala jsem se bát všeho, přiznává Athena Chlebová. Strach proměnila v Athentát
V The bitch is back! s hostující Miss Petty hledá ztracené sebevědomí a vymezuje se vůči nevyžádaným komentářům k lidskému tělu. Těžší témata ale vyvažuje humorem, přátelstvím a drobnými radostmi. Tetelíme se spojuje lásku k bližním s nostalgií po jídle, které zmizelo z prodeje, zatímco Na Krymský připomíná vztahy vzniklé kolem hudby a prostoru krymla42.
Titulní skladba Athentát s beatem od OJ Flowers je podle Atheny „trochu egotrip“. Mapuje vlastní smýšlení a pochybení a zároveň je výbušnou party. Klip k písni natočil režisér Savva Dolomanov ve sběrném dvoře Prahy 4. Na albu dále hostují Bariel, Matyášovi kamarádi a Muzikant Králíček, mix a mastering obstaral Rainer.
Frankie & The Deadbeats
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: Sometimes Drunk, Always Fucked Up
- Label: Pushteek
- Vydání: 2. listopadu 2026
Sestavu pražské kapely Frankie & The Deadbeats tvoří Frankie Knuth – zpěv, akustická kytara, Štefi Kouba – baskytara, Kuba Siňor – elektrická kytara, Martin OG Slezák – bicí a Vojtěch Libich – klávesy. Debutovali v roce 2021 albem The Shining, na které o dva roky později navázali deskou The Possibility That Love Is Not Enough.
Kapela má za sebou dvě akustická turné ve Spojených státech, koncerty po Evropě i vystoupení na showcaseovém festivalu PIN v Severní Makedonii. Letos na jaře se dostala mezi finalisty Czechingu Radia Wave.
Třetí studiové album vznikalo po téměř roční tvůrčí odmlce. Devítiskladbová nahrávka má 32 minut a žánrově se pohybuje od dark americany přes folk a roots blues až k northern soulu.
V textech se kapela věnuje rozchodům, lásce i duševnímu zdraví. „Texty, které mohou na první pohled působit jako westernové příběhy o nekonečném putování, přežití nebo utápění vlastních démonů, v sobě často ukrývají realitu dnešních dní,“ říká frontman Frankie Knuth. Název alba podle něj odkazuje také ke společenské situaci a důsledkům opojení mocí.
Na albu dále hostují George Cessna a Matt Charette, který s kapelou The Truer Sound doprovodil také pražský a brněnský křest.
Nahrávka vznikala v Golden Hive Studiu s Ondřejem Lukešem a Amákem Goldenem, který se postaral také o mix a mastering. Desku doprovází krátký hraný film You Are All Mine for the Night v režii Luboše Vackeho.
Ty Syčáci
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: Dlouhá, široká a bystrozraká
- Label: vlastní náklad
- Vydání: 1. října 2026
Brněnskou alternativní skupinu Ty Syčáci tvoří básník, performer a hudebník Petr Váša, kytarista Petr Zavadil a baskytarista Tomáš Fröhlich. Debutovali v roce 2000 albem Máj v dubnu, za které získali cenu Žlutá ponorka. Dlouhodobě patří k osobitým projektům české nezávislé scény: nepřizpůsobují se žánrům, ale vytvářejí si vlastní hudební i básnický jazyk.
Po cestovatelsko-dějinném diptychu Eldorado a The Tramp! se Ty Syčáci vracejí k češtině, příběhu a postavám. Místo předchozího „syčáckého etna“, translatiny a hravé angličtiny se tentokrát do popředí dostává písňový cyklus s vypravěčkou, ženskými hrdinkami a proměněným kapelním zvukem: kytarami, sadou perkusí místo klasické bicí soupravy a výraznou prací s vokály.
Na novém albu hlavní hrdinka Michaela Novotná prochází vztahovou krizí, během níž se seznámí se dvěma divadelnicemi. Společně založí lehce feministickou hudebně-divadelní skupinu. V písňovém cyklu se skutečné události potkávají s knihami Sestup k bohyni a Tisíc tváří hrdiny, hlubinnou psychologií se spirituálním zaměřením i typicky českou ironií.
Hudební vyprávění propojují vypravěčské vstupy, které namluvila herečka Kateřina Císařová z Divadla Na zábradlí, držitelka Ceny Thálie 2024 v činoherní kategorii. „Její výrazný a přitom civilní projev se k našemu pojetí hodí dokonale,“ říká Petr Váša.
Hrdinky příběhu přetvářejí tradiční legendy o svatých pannách-mučednicích do podoby feministického manifestu, stejně vážného jako humorného. Právě v tom je podle Váši důležitý i širší přesah desky: „S tématem feminismu samozřejmě trochu riskujeme. To slovo v dnešní době znamená spoustu věcí. A nám se zdá, že v mnoha debatách v téhle souvislosti chybí kromě humoru nějaká osvobozující imaginace, poezie, která by člověka zasáhla a nabídla mu hlubší, širší a pronikavější pohled na věc.“ Hrdinky podle něj usilují o laskavé porozumění, současně se ale vymezují vůči patriarchátu i škodlivému konformismu.
Příběhu se přizpůsobila také hudební podoba nahrávky. Kytary doplňuje sada perkusí místo klasické bicí soupravy a výraznější prostor dostávají vokály. V pěti písních hostují Marta Kovářová z Budoáru staré dámy a voicebandové trio Voicebabes (Anna Janošková, Louisa Werlová a Tereza Kuhejdová). Album nahrával Ondřej Ježek ve studiu Jámor, texty a celkovou koncepci vytvořil Petr Váša.
Zrní
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: LOVE YOU LOVE YOU
- Label: vlastní náklad
- Vydání: 22. září 2026
Zrní tvoří čtyři Honzové a jeden Ondra. Na osmém řadovém albu LOVE YOU LOVE YOU se tři roky po téměř akustické desce Široko daleko znovu výrazněji obracejí k elektronice. Rozhodli se na ní změnit také způsob práce: po pěti nahrávkách s Ondřejem Ježkem se rozhodli natáčet sami ve své zkušebně a k produkci přizvali Lukáše Palána.
„Zase jsme na vlně. Tahle radost, svoboda a odvaha zkusit to jinak, jsou zdrojem energie, která je v tý desce obsažená,“ říká frontman Honza Unger. K intenzivnějšímu společnému hraní přispělo i to, že členům kapely povyrostly děti a mohou se znovu častěji scházet na zkouškách.
Čtyřicetiminutové album obsahuje deset skladeb, které se dotýkají rozpadu vztahu, partnerských hádek, deprese, války na Ukrajině, holokaustu i smrti. „Aniž by to bylo nějakým zamýšleným konceptem, je to možná deska o smíření, o přijetí, který tady ale nefunguje jako přitakání pasivitě, nebo marnosti, ale jako zdroj uzdravující síly. A cejtim, že to je vlastně láska. Hřejivej pocit, že je všechno v pořádku,“ vysvětluje Unger.
„Píseň love you love you je vzpomínkou na rozpad mý první velký životní lásky na gymplu a je psaná jako povzbuzující vzkaz sám sobě do minulosti, kdy jsem myslel, že svět ztratil smysl. Teď z pozice šťastnýho táty a manžela ji zpívám tomu zraněnýmu sedmnáctiletýmu klukovi, kterej uvnitř mě pořád někde je a občas se vracel ve snech,“ říká frontman kapely. Klip k titulní skladbě natočili režisérka Johana Ožvold a vizuální umělec Milan Mazúr v amfiteátru letního kina v Ústí nad Labem.
O mix alba se postaral Tomáš Havlen a mastering připravil Tomáš „Gaex“ Karásek.
Kvietah
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: Rozkousanej svět
- Label: Indies Scope
- Vydání: 4. září 2026
Magdalena Fendrychová vystupující jako Kvietah získala za předchozí desku Díky, včely Cenu Anděl 2024 v kategorii Objev roku. Na třetím albu Rozkousanej svět výrazněji zapojila svou kapelu Včely. Baskytaristka Giulia Amerighi, kytarista Honza Skorunka a bubeník Štěpán Bína tentokrát více zasahovali do aranží i struktur písní.
Dvanáct skladeb na ploše 44 minut propojuje osobní zkušenosti s rozchody a hledáním blízkosti se společenskými tématy, od krize bydlení po válečné konflikty. „To album je o mojí osobní transformaci – o hledání místa v rozkousaným světě. Je to takový album na dřeň, což sedí i s tím zvukem, kterej je mnohem tvrdší než u předchozích nahrávek,“ vysvětluje Kvietah.
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Titulní skladba pak dává pocitu z celé desky fyzickou podobu: „Tenhle rozkousanej svět, co jsme si dali / kroutí se ve střevech.“ Osobní a společenská rovina se propojují také v Laila tov. Kvietah ji začala psát na počátku nejistého vztahu jako možné předběžné rozloučení.
Ve stejné době sledovala zprávy o dobrovolnících mířících s humanitární pomocí do Gazy, které izraelská armáda zavřela do cel v Ašdodu. „Zaujalo mě, jak špatně tam s nimi zacházeli, a propojilo se mi to s mojí vlastní bolestí,“ popisuje Kvietah.
Přes těžká témata album směřuje k solidaritě a hledání síly ve spojení s ostatními. „Prožívám to, jak v naší společnosti i ve světě přituhuje. Myslím si, že když spojíme síly my, kdo s tím chceme něco dělat, budou naše hlasy víc slyšet,“ dodává.
Produkci a mix měl na starosti Honza Skorunka, aranž skladby Dálka připravil Nikola Šolaja a mastering se postaral Amák Golden.
Dvořák
Tip redakce: Peníze, Jsem hroznej, Na týhle párty nikoho neznám
Koncerty s Moře dní a křty alba
Koncertní série Kde se nehraje
- Název alba: Nejsem fajn
- Label: Psovití
- Vydání: 30. října 2026
Pražsko-kutnohorské trio Dvořák tvoří zpěvák a kytarista Vilém Dvořák, baskytarista Tomáš Lebeda a bubeník Vít Bořil. Na debutu Nejsem fajn propojují syrový postpunk a garážový rock s elektronickými bicími smyčkami a výrazně efektovanými kytarami. Autor písní si desku symbolicky nadělil ke třicátým narozeninám a s černým humorem na ní zpracovává vlastní nejistoty i nároky dospělého života.
„Už několik let jsem po škole, musím se tak nějak orientovat v ‚dospělém‘ světě, řešit obživu, nicméně si na to nepřijdu ještě úplně kompetentní,“ přiznává Dvořák. V textech se strefuje především do sebe, zároveň pojmenovává napětí mezi touhou po klidu a tlakem neustále něco dělat, vydělávat a být spokojený.
Ve skladbě Po smrti se představa vlastního úmrtí stává cestou, jak si konečně odpočinout bez výčitek. Pod absurdním humorem se skrývá také autorova hypochondrie a strach ze smrtelných nemocí. Jinde vychází z drobných podnětů: Ruce voňavý vznikly z rýmu „voňavý – vona ví“, píseň Oskar Hes inspirovalo náhodné setkání s hercem v tramvaji.
Po roce a půl studia tvorby písňového textu na Konzervatoři Jaroslava Ježka Dvořák přibližně dva roky nic nenapsal. Návrat k vlastní zkušenosti mu ale přinesl novou lehkost. „Oproti mé dřívější tvorbě tohle šlo psát fakt lehce, nejspíš jsem totiž poprvý psal skutečně ze sebe a o sobě,“ říká.
Celé album nahrál ve svém obývacím pokoji v pražských Nuslích. Chtěl zachovat syrovost původních dem, a tak ve skladbě Spousty cigárek ponechal i vrtání od sousedů. Vedle hudby a textů obstaral také produkci, mix a obal, mastering svěřil Tomáši „Gaexovi“ Karáskovi.
Potřebu vystoupit z online světa kapela přenáší i do koncertní série Kde se nehraje. Vystupuje mimo zavedené kluby a přesná místa oznamuje vždy jen několik dní předem. Cílem je podle Dvořáka „brát si zpět kousek reálného prostoru, dělat něco skutečného“.
Ida The Young
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: Seeing In Reverse
- Label: Day After Records
- Vydání: 28. října 2026
Kapela Ida The Young vznikla v roce 2021 v Plzni. Za debutové album Tell Me When You Pass The Sun (2025) získali cenu Anděl v kategorii alternativa a Apollo za album roku.
Současnou sestavu tvoří zpěvačka a textařka Iris Hobson-Mazur, baskytarista Marek Koliha, kytarista a producent Pavel Kielberger, klávesista a perkusionista Jakub Richtárech a bubeník Filip Simon.
Na druhé desce Seeing In Reverse pětice prohlubuje studiové experimentování. Inspiraci hledala v produkci Stereolab i zvukových postupech krautrockových kapel. „Na rozdíl od předchozích nahrávek jsme se snažili oddělit živou a studiovou podobu písní a nesvazovat se při nahrávání omezeními koncertního provedení,“ vysvětlují muzikanti. Elektronika se tak stala jednou z hlavních složek nahrávky, vedle níž dostávají prostor kytarové riffy, tvrdší rockové pasáže i folkově laděné skladby.
Devět skladeb má dohromady 37 minut a vedle motivů vidění a pozorování se dotýkají generačního nedorozumění nebo proměny vztahu člověka k sobě samému. Folková Take The Knife se věnuje skrývání částí vlastní osobnosti před okolím, závěrečná Twelve Faces vypráví příběh časové kapsle zakopané u londýnské Temže.
Album vznikalo ve studiu Tropical Cell Sound. Na bicí hostují Jiří Bendl z Manon Meurt a Lukáš Polák, který měl na starosti také nahrávání. Vydání doprovází evropské turné, na které v lednu naváže vystoupení na přehlídce Eurosonic Noorderslag v nizozemském Groningenu. Účast si kapela zajistila vítězstvím v exportním projektu Czeching Radia Wave.
Tipy na klipy
Iggy Mayerov
Tip redakce:
Koncerty:
- Název alba: Last Car Running
- Label: Vlastní náklad
- Vydání: 23. října 2026
Pražská indiepopová kapela Iggy Mayerov má za sebou přes sto koncertů v Česku, na Slovensku, v Německu a USA, kde vystoupila na newyorském showcase festivalu The New Colossus.
Ústředním tématem nové desky je smrt, ztráta blízkého člověka a hledání způsobu, jak s takovou zkušeností dál žít. Zpěvačka Tereza Pilařová vychází z vlastní zkušenosti s úmrtím otce v dětství. „Když mi bylo devět let, umřel mi táta. Pro celou rodinu to byl obrovský šok. Nikdo nevěděl, jak s tak velkou bolestí naložit nebo jak o tom společně mluvit,“ vzpomíná.
Osm skladeb na 27 minutách zachycuje různé podoby truchlení. Feels Like Yesterday reflektuje pomíjivost času, Going Backwards přirovnává bolestné zkušenosti k jizvám a World Went Silent se vrací k prvotnímu šoku. Wake Me Up When It’s Over pojednává o neschopnosti přijmout realitu a snaze uchovat minulost ve vzpomínkách i předmětech. Úzkostem, samotě a marnému útěku před vlastními emocemi se věnuje Stripped, ke které kapela natočila klip s kameramanem Dennisem van der Benem.
„Dlouho jsem si myslela, že vyrovnat se s něčím těžkým znamená dostat se do stavu, kdy už mě to nebude bolet. Jenže některé zkušenosti v nás zůstávají napořád a je důležité najít cestu, jak s nimi žít,“ říká Pilařová. Vedle smutku proto na albu dostávají prostor také láska, něha a naděje i potřeba říkat blízkým důležité věci, dokud je čas.
Nahrávka vznikala ve zkušebně, mix obstaral Tomáš Havlen a mastering Tomáš Karásek z Gargle & Expel.
Jakub Šimanský
Tip redakce:
- Název alba: Bez Niesnera
- Label: Vlastní náklad
- Vydání: 10. září 2026
Jakub Šimanský je známý ze svého sólového působení i kytarového dua Šimanský Niesner. Od debutu Face to Face Against American Primitivism in Eastern Europe Vol. 1 (2016) postupně rozšiřuje zvukové možnosti akustických nástrojů a propojuje je s experimentálními postupy.
Na nové sólové desce o 36 minutách Bez Niesnera shromáždil devět zhudebněných příběhů, které oscilují mezi Jakubovým dětstvím, dospíváním a současností a dohromady skládají pomníček divnostem všedního dne v českém kontextu, kde to dobré je často skryté. „Od legendárních postav santusáků přes oblíbený zákusek babičky, který už skoro nikdo nezná, až po nesmrtelné hlášky zmařených talentů. Všechen ten veselý maloměstský folklór, který někdy může zásadně ovlivnit váš život jako základní motiv,“ popisuje Šimanský.
Banjo, akustickou kytaru a lap steel kytaru tentokrát kombinuje s perkusemi, elektronikou a terénními nahrávkami. Důraz na melodii doplňují hravost, nadsázka a ironie, které prostupují celou deskou.
Desku nahrál a smíchal na jaře 2026 v Brně a Přerově a vytvořil také její obal. Na harmoniku hostuje Ján Podracký, o finální zvuk se navzdory názvu alba postaral Tomáš Niesner. Nahrávka vyšla ve spolupráci s brněnským kulturním družstvem KAFARA na CD, kazetě a streamovacích platformách. Vedle sólové tvorby Šimanský pokračuje v koncertování s Tomášem Niesnerem a nově působí také v psychoakustickém dronovém triu Šimanský Vaľko Podracký.