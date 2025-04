Zemřela zpěvačka Rodgersová. Za Eurovizi jí IRA hrozila smrtí, zaujala Monty Pythony

Severoirská zpěvačka Clodagh Rodgersová sice Eurovizi nevyhrála, přesto se stala významnou součástí její historie. A taktéž důkazem, jak tenká linka někdy spojuje kulturu a mezinárodní situaci. Rodačka z malého severoirského přístavu Warrenpoint se totiž v roce 1971 stala reprezentantkou Velké Británie v této pěvecké soutěži. Tedy ožehavého ročníku, který pořádal irský Dublin.

BBC tehdy měla oprávněné obavy, jak domácí publikum přijme fakt, že Británii reprezentuje Severoirka katolického vyznání. Po potvrzení její účasti pak Rodgersová skutečně čelila výhrůžkám smrti. Teroristická organizace IRA bojující za odtržení Severního Irska od Spojeného království ji veřejně označovala za zrádkyni.

Tehdy čtyřiadvacetiletá Rodgersová nicméně v Eurovizi bez problémů vystoupila, konkrétně se zúčastnila s písní Jack in the Box. V soutěži skončila na čtvrtém místě, lepší se ten rok umístili jen soutěžící z Monaka, Španělska a tehdejší SRN. Zmíněná píseň navíc bodovala i v britské singlové hitparádě, kde taktéž vystoupala na čtvrtou pozici. Se svou nejslavnější písní prorazila i v Evropě. Mezi její další hity patřily Come Back and Shake Me či Goodnight Midnight. I tyto songy obstály v první desítce britské hitparády.

Její kariéra byla nicméně nadále spjata především s britskými televizními pořady, reklamami či kabarety. Že zde byla ve své době velkou hvězdou, dokládá i skutečnost, že si vysloužila výraznou zmínku v kultovní sérii Monty Python’s Flying Circus. Konkrétně ve 34. epizodě, kde Terry Jones hraje muže, jenž při autonehodě utrpěl zranění hlavy a následně nabyl přesvědčení, že je právě Clodagh Rodgersová.

Zpěvačka se v 90. letech objevila ve dvou muzikálech na West Endu a zahrála si i v televizních seriálech. Jak uvedl její syn Sam Sorbie, Rodgersová zemřela u sebe doma v pátek 18. dubna po krátké nemoci. Bylo jí 78 let.

Clodagh Rodgersová v Eurovizi roku 1971: