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Zemřel hudební vizionář Clive Davis. Stál u zrodu Whitney Houston i Alicie Keys

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  19:12
Americký hudební producent Clive Davis.

Americký hudební producent Clive Davis. | foto: Profimedia.cz

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Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. O jeho smrti informovala v pondělí agentura AP.

Davis, který se z pozice mladého právníka ve společnosti Columbia Records vypracoval na jednoho z nejvlivnějších hráčů v hudebním průmyslu, objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry – od rockové exploze na konci 60. let až po éru popu a R&B v 80. a 90. letech, čímž zanechal nesmazatelnou stopu v historii moderní hudby, napsal server Newsweek.

Producenta tak označil za vizionáře, jehož vkus přetvořil populární hudbu a pomohl na scénu vynést některé z nejvlivnějších umělců posledních 60 let, včetně hudebních legend Janis Joplinové, Billyho Joela, Carlose Santany, Loua Reeda, Roda Stewarta, Bruce Springsteena, Patti Smithové a dalších.

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Letos byl Davis hospitalizován kvůli respiračním problémům, o několik dní později byl z nemocnice propuštěn. O jeho smrti informovala jeho tisková mluvčí Aliza Rabinoffová, která zveřejnila také prohlášení jeho rodiny. Davis zemřel v pondělí ve svém bytě na Manhattanu.

„Pro svět byl náš otec ikonickou hudební legendou, jejíž vize, instinkty a neúnavné úsilí o dokonalost formovaly soundtrack nesčetných životů. Objevil, vedl a podporoval největší umělce v historii moderní hudby, a zanechal tak v kultuře nesmazatelnou stopu, která přetrvá po celé generace,“ uvedla rodina v prohlášení.

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