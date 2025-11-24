Zemřela legenda reggae Jimmy Cliff. Jeho protestsong získal chválu od Dylana

  19:57
Ve věku 81 let zemřel jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff. Podlehl zápalu plic. Zpěvák se proslavil zejména na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století hity jako jsou Wonderful World, Beautiful People nebo politicky laděným singlem Vietnam, který Bob Dylan označil za nejlepší protestní píseň, jaká kdy byla napsána, píše stanice BBC.
Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff

Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff | foto: Profimedia.cz

Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff. (5. května 1983)
Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff (3. května 2013)
Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff (22 března 2013)
Jamajský reggae zpěvák Jimmy Cliff (25. dubna 2010)
„Všem jeho fanouškům po celém světě chci říct, že vaše podpora byla po celou dobu jeho kariéry jeho největší oporou,“ napsala na instagramu jeho žena Latifa Chambersová.

Zpěvák dvakrát získal cenu Grammy za nejlepší reggae album, poprvé v roce 1986 za album Cliff Hanger a následně v roce 2013 za album Rebirth.

Kromě hudby se věnoval i filmu. Proslavil se mimo jiné hlavní rolí ozbrojeného povstalce v kriminálním dramatu The Harder They Come z roku 1972, které se stalo mezníkem jamajské kinematografie a zároveň přineslo reggae do Spojených států. Cliff jej označil za film, který Jamajce otevřel dveře, jelikož právě ona je místem, kde se reggae zrodilo.

jimmycliff

It’s with profound sadness that I share that my husband, Jimmy Cliff, has crossed over due to a seizure followed by pneumonia. I am thankful for his family, friends, fellow artists and coworkers who have shared his journey with him. To all his fans around the world, please know that your support was his strength throughout his whole career. He really appreciated each and every fan for their love. I also wanted to thank Dr. Couceyro and the whole medical staff, as they have been extremely supportive and helpful during this difficult process. Jimmy, my darling, may you rest in peace. I will follow your wishes. I hope you all can respect our privacy during these hard times. Further information will be provided at a later date.
See you and we see you Legend.
Latifa , Lilty and Aken

24. listopadu 2025 v 11:21, příspěvek archivován: 24. listopadu 2025 v 19:40
Cliff, vlastním jménem James Chambers, se narodil v roce 1948. Vyrůstal jako osmé z devíti dětí v naprosté chudobě ve farnosti svatého Jakuba na Jamajce. V tamním kostele začal zpívat v šesti letech.

Ve 14 letech se přestěhoval do hlavního města Kingstonu a přejmenoval se na Cliff. Nahrál několik singlů, než se se svou vlastní skladbou Hurricane Hattie dostal na vrchol jamajských hitparád.

V roce 2010 byl uveden do Rokenrolové síně slávy a zařadil se po bok hvězd, jako jsou Ray Charles, Elvis Presley, Aretha Franklinová či Elton John.

