Zemřela legenda reggae Jimmy Cliff. Jeho protestsong získal chválu od Dylana

„Všem jeho fanouškům po celém světě chci říct, že vaše podpora byla po celou dobu jeho kariéry jeho největší oporou,“ napsala na instagramu jeho žena Latifa Chambersová.
Zpěvák dvakrát získal cenu Grammy za nejlepší reggae album, poprvé v roce 1986 za album Cliff Hanger a následně v roce 2013 za album Rebirth.
Kromě hudby se věnoval i filmu. Proslavil se mimo jiné hlavní rolí ozbrojeného povstalce v kriminálním dramatu The Harder They Come z roku 1972, které se stalo mezníkem jamajské kinematografie a zároveň přineslo reggae do Spojených států. Cliff jej označil za film, který Jamajce otevřel dveře, jelikož právě ona je místem, kde se reggae zrodilo.
Cliff, vlastním jménem James Chambers, se narodil v roce 1948. Vyrůstal jako osmé z devíti dětí v naprosté chudobě ve farnosti svatého Jakuba na Jamajce. V tamním kostele začal zpívat v šesti letech.
Ve 14 letech se přestěhoval do hlavního města Kingstonu a přejmenoval se na Cliff. Nahrál několik singlů, než se se svou vlastní skladbou Hurricane Hattie dostal na vrchol jamajských hitparád.
V roce 2010 byl uveden do Rokenrolové síně slávy a zařadil se po bok hvězd, jako jsou Ray Charles, Elvis Presley, Aretha Franklinová či Elton John.