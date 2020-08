RECENZE: Clan Of Xymox jsou na nové desce snoví, omamní a okouzlující

Holandská kapela Clan Of Xymox, vedená skladatelem, zpěvákem a kytaristou Roony Mooringsem, je ztělesněním poctivého přístupu k muzice. Říkejme jí darkwave, dark rock, mluvme třeba o melancholickém popu, je to celkem jedno. Důležitá je duše a ­srdce. A v tomhle ohledu je album Spider On The Wall vynikající. Clan Of Xymox samozřejmě vycházejí z raných nahrávek The Cure, Joy Division (a později New Order), tedy ctí kořeny, ale obalují je svébytnou hudební řečí.



Základem je úsporná rytmika, klávesové plochy, melancholicky zastřený zpěv a rozvolněné melodické linky, v nichž se tak krásně bloumá, sní a ztrácí se. Je to hudba mimo čas, nejde v ní o žádné manifesty, kazatelsky zdvižené prsty a­ na odiv stavěné sebeprožívání. Je v ní chlad i oheň, aristokratický odstup.



Nikdo v ní nikoho k ničemu nepřemlouvá, nevnucuje mu, co si má myslet, jak se chovat. Tady jsou dveře – vejdi, chceš-li. Možná pochopíš, třeba po chvíli odejdeš, ale každopádně na to budeš sám. Toho pavouka na stěně se nelekej, nic ti neudělá. Není to jen nějaká rekvizita, ale součást pečlivě promyšleného celku a tvaru, který nestojí na dvou či třech hitech.

Clan Of Xymox jsou ze staré školy, ctí formát dlouhohrající desky, uvažují o něm jako o dramaticky vyklenutém tvaru. Proto na úvod zařadili asi největší hitovky She a Lovers. All I Ever Know je jak vystřižená z repertoáru zmíněných New Order, ale pak už zabředáme hlouběji a upadáme do transu.



Svět kolem se zpomaluje, dýcháme v rytmu hudby, vnímáme ji každým pórem. Mooringsův hlas je průvodcem na cestě do podvědomí. Stačí pár tónů, které zahrají na tu správnou strunu, a jste ztraceni. Je to svého druhu hypnotická hudební mše, oslava vlastní jedinečnosti. I Don’t Like Myself je asi nejosobnější písní alba, opravdu srdcervoucí záležitost.

Titulní Spider On The Wall na půdorysu rozvážného rytmu snové lepkavé pavoučí sítě jemných kytarových linek a naříkavého Roonyho zpěvu. Chlad a zároveň vášeň. Ozvěny čehosi dávno prožitého, co si vybavujeme už jen jako útržky. Jak snadné je se v téhle hudbě utopit, ztratit se v ní a zároveň v ní nalézt hrdost a víru ve vlastní jedinečnost.



Spider On The Wall Clan Of Xymox Hodnocení­: 85 %

Clan Of Xymox, stejně jako jejich fanoušci, stojí na okraji společnosti. Vytvářejí si vlastní ghetto, kde se cítí sami sebou. Zní to možná pateticky, kus patosu je ostatně i v samotné hudbě, ale k tomuto žánru a s ním souvisejícímu životnímu stylu to patří.

Poslouchat kapely jako Clan Of Xymox a samozřejmě další zmíněné znamená vstoupit do jejich světa. Obrnit se před okolní křiklavou a uspěchanou vřavou, zastavit se a zasnít. Hudbu nekonzumovat, ale vychutnávat. Podlehnout valivému tempu třeba takové When We Were Young. Spider On The Wall je víc než jen shluk písniček. Clan Of Xymox přišli s pevně provázanou a jasně formulovanou životní filozofií.