Zemřela zpěvačka Cissy Houston, matka Whitney Houston a držitelka dvou Grammy

Už v jedenácti letech začala zpívat ve sboru, později dokonce vystupovala se svou matkou, zpěvačkou Cissy Houston (na snímku), do uší broukala i své kmotře Arethě Franklin. Poté se chvíli věnovala modelingu, zkraje 80. let pak účinkovala jako host na několika jazzových albech. | foto: Reuters

Cissy Houston zahájila kariéru v polovině minulého století jako gospelová zpěvačka. V 60. letech však přešla od spirituální hudby k soulu a popu a začala se objevovat v doprovodných skupinách výrazných sólových zpěváků.

Dlouhá léta působila ve skupině The Sweet Inspirations, která doprovázela například Otise Reddinga, Van Morrisona či Jimiho Hendrixe. Mezi nahrávky, na nichž zní její hlas, patří například Van Morrisonova skladba Brown Eyed Girl či píseň Dustyho Springfielda Son of a Preacher Man.

Z Houston se stala velmi žádaná doprovodná zpěvačka a během své kariéry nazpívala na 600 písní. Obě své ceny Grammy získala za žánr, z nějž vzešla: za dvě alba gospelových písní Face to Face a He Leadeth Me.

Do kostelního sboru přivedla v 70. letech i svou dceru Whitney, jejíž věhlas později výrazně překonal úspěchy Cissy Houston. Kmotrou malé Whitney byla soulová diva Aretha Franklinová, s níž matka Cissy rovněž zpívala.

Cissy Houston zemřela doma v New Jersey, podle AP trpěla Alzheimerovou chorobou. „Matka Cissy byla silnou a vyčnívající postavou v našich životech,“ uvedla podle AP její snacha Pat Houston, podle níž bude rodina vzpomínat na její více než sedm desítek let trvající hudební kariéru.

Její dcera Whitney zemřela v roce 2012 ve věku 48 let nešťastnou náhodou utonutím ve vaně hotelového apartmá, k její smrti ale přispěla také srdeční choroba a kokain, jehož byla zpěvačka chronickým uživatelem. Kariéru talentované šestinásobné držitelky Grammy těžce poznamenal především krach manželství, alkohol a právě drogy.