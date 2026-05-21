I když se na desce dotýkáte vážnějších témat, písně mají lehkost a nadhled. Byl to záměr?
Tomáš: Ano, byl a jestli to tak vnímáte, podařilo se nám splnit zadání, které jsme si dali. Chtěli jsme komunikovat věci, které jsou pro nás důležité a někdy nejsou úplně jednoduché uchopit. Zároveň jsme je chtěli komunikovat s lehkostí a nadsázkou, aby výsledné songy byly energické a chytlavé. Nesměla to ale být žádná řachanda.
Co pro vás znamená majonéza?
Alžběta: Majonéza je moje nejoblíbenější jídlo. Není úplně časté, že by se někdo, natož pak holka, veřejně hlásil k tomu, že miluje majonézu. Čokoládu, možná pivo, ale že máš ráda majonézu, to jsem moc lidí říkat neslyšela. Já jsem vrchní milovnice majonézy. Mohla bych si ji dávat úplně na všechno. Uvědomila jsem si, že je pro tuhle desku docela signifikantní, protože se tam úplně náhodou ocitla hned ve dvou různých textech. Myslím, že je to pro tuhle desku hodně výstižný název. Není to poetická či vzletná deska, je hodně přímočará, v něčem až přízemní. A hodně otevřeně na ní mluvím o tom, o čem chci mluvit.
Vyjde album i na vinylu?
Alžběta: Vyjde na vinylu, na CD, dokonce poprvé i na kazetě. Zkusíme úplně nový nosič, který jsme nikdy nedělali.
A prodávají se teď kazety? Dává to smysl?
Tomáš: Bětka tvrdí, že jo. Já se koukám, co dělají ostatní kapely, a myslím si, že kazety jsou poslední dobou docela častý nosič. A taky nezaberou tolik místa, když se neprodají. (smích)
Alžběta: Možná to nedává smysl ekonomicky, protože výroba je drahá skoro jako vinyl. Ale je to z lásky.
Dříve jste všechno kolem desek dělali sami. Tentokrát jste nahrávky svěřili Benovi Etterovi, švýcarskému producentovi a mixážnímu inženýrovi žijícímu v USA, který spolupracoval mimo jiné s Deerhunter, Kaiser Chiefs nebo Soccer Mommy. Co vás k tomu vedlo?
Tomáš: Ben Etter dělal mix a master desky. Hledali jsme někoho, kdo by z nahrávek vytáhl ještě něco víc, než bych z toho byl schopen dostat já. Je docela těžké celou desku napsat, nahrát i zprodukovat. Chtěli jsme, aby byla zvukově agresivnější, proto jsme nahráli bicí i vokály celkem špinavě, aby to zvuku desky dodalo charakter. O sobě už vím, že mám během postprodukce tendence z toho původního záměru trochu couvat a vracet se k čistšímu zvuku, proto jsem chtěl, aby se o to postaral někdo jiný. Dal jsem Benovi jeden track na zkoušku a říkal jsem mu, že chceme, aby to bylo barevné a klidně špinavé, ať se toho nebojí. A on se toho fakt nebál. Narval to tam a mega to tomu pomohlo.
Proč padla volba právě na něj? Už jste se znali?
Tomáš: Hledal jsem lidi, kteří se pohybují v podobné scéně, i když třeba na druhém konci světa. Jde o indie kapely, které pracují s výrazným zvukovým charakterem. Jejich zvuk není moc čistý, nejde o to, aby měl objektivně správnou frekvenční křivku, ale spíš, aby to celkově mělo názor. Bena jsem našel už asi před dvěma lety a přemýšlel jsem o něm. Když jsem ho oslovil, byl nadšený a dohodli jsme se na super ceně za celou desku.
Na nové desce jste navíc poprvé tvořili ve trojici společně s Václavem Švestkou, který původně začínal jako bubeník koncertní podoby vašich starších songů. Jak se tahle spolupráce promítla do výsledku?
Alžběta: Ukázalo se, že naše tvůrčí trio má skvělou synergii. Vašek k nám přinesl to, že je výborný muzikant, skvělý bubeník, producent, má super vkus a dodal novou energii danou i tím, že je mladší než my. Na desce Majonéza s námi spolupracoval úplně od začátku včetně psaní textů.
Co dalšího bylo při vzniku čtvrté desky jinak?
Tomáš: Udělali jsme si tentokrát kapelní soustředění v nahrávacím studiu Golden Hive, kde dělám technika. Jako za starých časů, kdy se kapely zavřely do studia, všechno tam napsaly, rovnou nahrály a odešly s hotovou deskou.
Alžběta: Dohromady to byly asi tři týdny v průběhu čtvrt roku. Všechny písničky jsme napsali společně, což se určitě propsalo do celkového zvuku, energie i kvality desky. Někdy jsme odešli domů s nahranou písničkou, někdy jsme dali dohromady kostru songu, ale nikdy jsme večer neodešli domů s prázdnou.
Někdo ale asi musel udávat směr a mít poslední slovo, ne?
Tomáš: Já jsem většinou přinesl náčrty nápadů, abychom nezačínali úplně od nuly. Měl jsem vizi ohledně celé desky i konkrétních songů, přinesl jsem nějaké základní smyčky a akordy, ale hlavně témata. Vždycky jsem začal tím, že jsem řekl o čem by song mohl být, jakým způsobem by se tam mělo zpívat, jaká by měla být výsledná atmosféra. Songwriting je pro mě na prvním místě, bez něj se člověk může snadno ztratit v možnostech produkce.
Přijde mi zajímavé, že jste měl od začátku tak jasnou představu.
Tomáš: Takhle jsme to měli i u předchozí desky. Tímhle způsobem tvořím rád. Nejsem moc fanoušek představy, že nápady přijdou samy romanticky na obláčku. Myslím si, že songwriting je řemeslo jako každé jiné. Abych mohl napsat song, potřebuju zadání a prostředky, se kterými budeme pracovat. Dávat si při tvorbě zadání i omezení je pro mě strašně důležité. Nemůžu si říct – teď napíšeme song, když nevím, o čem bude ani jaké nástroje v něm budou.
Doposud psala texty hlavně Bětka, tentokrát jste se tedy na nich podíleli všichni. Čerpali jste z nějakých starších zapsaných úryvků, nebo opravdu vše vzniklo ve studiu?
Alžběta: Nápady na texty si píšu pořád a mám jich plno v telefonu. Během psacích sessions máme zakázáno koukat do telefonu, jediný, kdo to může dělat, jsem já, protože projíždím nápady. Společně jsme napsali většinu textů. Na desce je myslím jen jedna nebo dvě písničky, kde jsem text psala převážně sama. Ale kluci se zapojili i do těchto textů a pohlídali, aby zapadly do desky. Abychom mluvili na celém albu stejným jazykem a šli stejně přímo na solar. Občas stačí vyměnit pár slov.
Váš rukopis v textech písní je hodně rozpoznatelný. Jak vnímáte jeho proměnu na desce Majonéza? Dá se říct, že jste tentokrát konkrétnější a přímočařejší?
Alžběta: Ano, na předchozích deskách byl můj styl psaní spíš lyrický, poetický, místy až filozofický. Ráda píšu takhle obecně, protože mám pocit, že se do takového textu může každý posluchač schovat nebo se v něm najít. Že v něm vzniká místo pro všechny. Tahle deska ale měla být jiná. Nechtěla jsem psát stejným způsobem a rukopisem, jako jsem psala na předchozích třech deskách. Nechtěla jsem psát způsobem, o kterém vím, že ho nějakým způsobem ovládám. Chtěla jsem zkusit něco jiného. A musím říct, že psát tyhle konkrétní texty na desku Majonéza pro mě byla extrémní výzva.
Jak takové společné psaní textů vlastně vypadalo?
Alžběta: Vždycky jsme věděli, o čem má song být, stříleli jsme nápady, rýmy, slovní asociace. Součástí kreativního procesu je přijetí faktu, že na začátku skoro každý nápad stojí za houby. Ale musíš tomu dát šanci. Bez blbých nápadů totiž nepřijdou ty dobré. Málokdy se stane, že napíšeš čtyři verše a rovnou je to zlato. Základní je vytvořit při psaní prostředí, kde se za nápady neshazujeme, ale dáváme jim šanci.
Tomáš: Snažili jsem se dát skoro všemu šanci a čas. Dali jsme nápadu hodinu nebo dvě a pak si řekli. Málokdy se stane, že něco zahraješ nebo napíšeš a hned je to ono. Zároveň se děje i to, že na něčem čtyři hodiny děláte a pak se shodnete, že to byla kravina. Ale je potřeba to dělat. To je kreativní proces. Když se věcem nedá možnost růst, všechno se jen zadupává a člověk se pak bojí cokoliv navrhnout.
Je pro vás snadné se na všem shodnout?
Alžběta: Ne tak úplně. Myslím, že jsme se nikdy nepohádali, ale já jsem se občas trochu sekla, když jsem něčemu fakt nevěřila a bylo mi to cizí. V tu chvíli jsem na tom nedokázala participovat. Výsledek mě ale pokaždé totálně přesvědčil, bylo to fakt super. Všechny písničky mám strašně ráda a jsem ráda, že mě kluci během psaní a nahrávání vytáhli z komfortní zóny.
Tomáš: Respektuju pravidlo dvou lidí. Když něco navrhnu a Vašek s Bětkou mi oba řeknou, že se jim to nelíbí, tak to hned pustím. Mají rozdílný vkus i pohled na věc. A když mi dva nezávislí lidé řeknou, že to není dobré, tak to prostě dobré není.
První singl „ses zasek“ přináší konfrontaci s přežitými představami o galantnosti a rolích. Mimochodem je hodně chytlavý, pořád mi zní v hlavě. Jak vznikl?
Alžběta: Ten zrovna z osmdesáti procent napsali kluci.
Tomáš: Námět přišel ode mě. Chtěl jsem napsat song, který se bude vymezovat vůči nevhodnýmu chování k ženám, který je často schovávaný za galantnost. Tuhle zkušenost, že se k holkám a ženám lidé chovají jinak než ke klukům, že na ně víc sahají a zároveň je víc přehlížejí, máme i jako kapela. Věděli jsme, že to musí být chytlavý, že to musí šlapat a mít švih, zároveň ale nechceme moralizovat a agitovat. To nám však nezabrání mít jasný názor.
Souvisí proměna zvuku i s tím, že vás čím dál víc baví hrát energické koncerty?
Tomáš: Určitě. Mezi třetí a čtvrtou deskou jsme vydali několik singlů, které na čtvrté desce nejsou, a už na nich jsme se posunuli k ostřejšímu zvuku a větší energii. Ty písničky jsou rychlejší a agresivnější a nás fakt baví. Na části těch singlů se už podílel Vašek a tehdy jsme zjistili, že se nám s ním skvěle spolupracuje a že do songů dokáže přinést super energii.
Alžběta: Hrozně nás baví hrát živě, ale v jednu chvíli jsme zjistili, že nemáme dost energických písniček. Měli jsme hodně pomalé, lyrické a melancholičtější věci a potřebovali jsme repertoár rozšířit.
Co plánujete po vydání desky dál?
Alžběta: Hrozně se těším, až ji budeme hrát naživo. Máme koncerty celé léto, hrajeme na super festivalech. Ještě teď po vydání desky se nám organizátoři ozývají, jestli nechceme někam přijet. Jsem fakt ráda, že má takový ohlas.
Tomáš: Nejdůležitější jsou teď křty. 9. června pokřtíme majonézu v Brně v Kabinetu Múz, tam s námi zahraje ústecká Meluzína. A 16. června budeme mít velký křest v Praze v MeetFactory, kde s náma zahrají Kruh 19 a Magdalena Trajerová. Určitě doražte!