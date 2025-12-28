Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium

Fotogalerie 22

Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby Theatre v Los Angeles (7. 11. 2019) | foto: AP / Jordan StraussČTK

Veronika Pitthardová
  20:00
Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez hudby funguje na 80 procent, stačí mi dodat jen 20 procent,“ říká kanadský skladatel Christophe Beck v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jaké jsou vaše první vzpomínky na hudbu?
Rodiče mi říkali, že jsem trávil hodiny a hodiny hraním na staré elektrické varhany poháněné vzduchem, které jsme měli v garáži. Ale moje první osobní vzpomínka na hudbu se váže k lekcím hry na klavír, které jsem navštěvoval asi od svých šesti let. Moje učitelka, Bůh jí žehnej, si všimla, že mám dobrý sluch. A nechala mě ho rozvíjet. Každý týden mě požádala, abych si vybral nějakou skladbu z rádia a naučil se ji podle sluchu. První písnička, kterou jsem tak zahrál byla „Tragedy“ od Bee-Gees. Ještě dnes bych vám ji mohl zahrát u klavíru.

Zdá se, že filmy o superhrdinech v sobě mají jakousi univerzální přitažlivost. Ale je skvělé slyšet, že Česká republika není výjimkou. Vlastně znám i jednoho českého skladatele!

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium
Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby...

Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez...

28. prosince 2025

Seděly jí ženy od rány. S mou vizáží hrát svůdnice? smála se Eva Svobodová

Premium
„Nebyla jsem typ na milovnice a princezny, ale stejně jsem si tu svou profesi...

Eva Svobodová patřila mezi nejvýraznější divadelní herečky, film jí ale mohl nabídnout daleko víc zajímavých rolí. Diváci si ji mohou pamatovat nejen ze Švejka a z komedie Drahé tety. Také jistě...

28. prosince 2025

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  13:16

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

28. prosince 2025  12:15

GLOSA: Milostpaní, tak už proboha pojďte! Cibulkův kalendář láká do starých časů

Libuše Švormová a Rudolf Hrušínský ve filmu Jak se krade milión (1967)

Zpravidla kalendář slouží jako vodítko k prozaické současnosti, aby člověk věděl, kdy mají obchody zavřeno a na kdy se objednal k zubaři, ale existují také kalendáře, které týden co týden nabídnou...

28. prosince 2025  11:39

RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává

V rolích Cyrana, Roxany a Kristiána excelují Jiří Zapletal, Milana Gorská a...

Už když se před oponou ještě před zhasnutím objevila Maria Leherová coby spontánní prodavačka popcornu, cítil jsem, že to bude dobré. A bylo, víc než to. Ač trpím zdrženlivostí k závěrečným aplausům...

28. prosince 2025  8:13

Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Premium
Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020.

Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava Foglara. Jde o moderní román plný nejistoty a nebezpečí. Rychlé šípy se v něm utkávají nejen se záludným...

27. prosince 2025

Rodiče své utrpení předávají dětem v genech. Mě uzdravilo psaní, líčí terapeutka

Premium
Anna Fodorová. Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké...

Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké škole, později Annu Fodorovou její minulost přivedla ke studiu psychoterapie. Vyrůstala v rodině dvou spisovatelů, ale sama začala psát...

27. prosince 2025

Co je Sandonoriko? Překlad Nekonečného příběhu kypí nekonečnou fantazií

Premium
Noah Hathaway ve filmu Nekonečný příběh (1984)

V čase předvánočním a mezi svátky se kromě všech možných pohádek a komedií v televizním programu objeví rovněž nestárnoucí fantasy klasika Nekonečný příběh. Tedy původní film z roku 1984 režiséra...

27. prosince 2025

Děti hlídá robot, rodiče mají jen jako hologram. Získá animák Arco Oscara?

Z filmu Arco

Rodinný animovaný film Arco nominovaný na Zlaté glóby a Evropské filmové ceny bude uveden v exkluzivních předpremiérách v českých kinech od 27. prosince do 4. ledna. Na produkci se podílela herečka...

27. prosince 2025  12:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel klávesista a kytarista skupiny The Cure Perry Bamonte. Bylo mu 65 let

Perry Bamonte

Na Štědrý den zemřel ve věku 65 let klávesista a kytarista skupiny The Cure Perry Bamonte. Anglická indie rocková skupina to potvrdila na svém oficiálním webu. V prohlášení uvedla, že zemřel „po...

27. prosince 2025  9:16

TELEVIZIONÁŘ: Kate Winsletová pochová Helen Mirrenovou v příběhu Sbohem, June

Z příběhu Sbohem, June

Helen Mirrenová v roli nemocné, ale duševně stále čilé matky, která se rozhodne zorganizovat svoje poslední rozloučení podle vlastních představ. To je hrdinka vánoční novinky streamovací služby...

27. prosince 2025  9:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.