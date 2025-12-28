Jaké jsou vaše první vzpomínky na hudbu?
Rodiče mi říkali, že jsem trávil hodiny a hodiny hraním na staré elektrické varhany poháněné vzduchem, které jsme měli v garáži. Ale moje první osobní vzpomínka na hudbu se váže k lekcím hry na klavír, které jsem navštěvoval asi od svých šesti let. Moje učitelka, Bůh jí žehnej, si všimla, že mám dobrý sluch. A nechala mě ho rozvíjet. Každý týden mě požádala, abych si vybral nějakou skladbu z rádia a naučil se ji podle sluchu. První písnička, kterou jsem tak zahrál byla „Tragedy“ od Bee-Gees. Ještě dnes bych vám ji mohl zahrát u klavíru.
Zdá se, že filmy o superhrdinech v sobě mají jakousi univerzální přitažlivost. Ale je skvělé slyšet, že Česká republika není výjimkou. Vlastně znám i jednoho českého skladatele!