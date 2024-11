VIDEO: Chinaski se proměnili v neandrtálce. Návrat do pravěku režíroval Marhoul

„Podle mě se ty nejsilnější písně rodí v šatně po koncertě, když slezeme v euforii z pódia nabití energií od fanoušků. Refrén téhle písničky jsme si tak různě po koncertech hráli víc než dva roky,“ popisuje frontman Michal Malátný.

Chinaski se při tvorbě songu nechali inspirovat kapelou Beatles. „Považuji je za jednu z nejzásadnějších kapel všech dob. Jejich postupy a melodie ovlivnily veškerou hudbu na desítky let a do jisté míry jsme se nechali ovlivnit i my, když jsme psali píseň Slyším tvoje kroky. Symbolické je, že jsme ji nahráli na britských ostrovech v legendárních studiích Rockfield,“ doplňuje Malátný.

Novinku doprovází videoklip, který režíroval Václav Marhoul společně s Jitkou Čvančarovou. Ti si do týmu přizvali mnoha cenami ověnčeného kameramana Vladimíra Smutného. Chinaski se v klipu objevují v kostýmech neandrtálců žijících společně v jeskyni.

„Když jsme se rozhodli, že letos natočíme znovu některé naše staré songy, byl to pro nás návrat do pravěku. Ani ve snu nás ale nenapadlo, že se v něm ocitneme i díky naší nové písničce, samotné nás překvapilo,“ popisují členové kapely.

Natáčelo se v polovině října ve skalní jeskyni na Kokořínsku. „Dva dny v celkem náročném exteriéru, podzim a tak díky tomu trochu zima. A na to, že kluci z Chinaski úplně nevěděli, jak jsme to s Jitkou celé napsali a jak to nakonec bude celé vypadat, přistoupili k práci s důvěrou,“ přibližuje průběh natáčení Václav Marhoul, režisér snímků Mazaný Filip, Tobruk a Nabarvené ptáče. Zajímavostí je, že šlo o jeho první a zároveň s největší pravděpodobností i poslední hudební videoklip. Točit v budoucnu další spíše neplánuje.

Narozeninovou desku 30, z níž Slyším tvoje kroky pochází, si fanoušci budou moci poprvé pořídit na prosincových koncertech v pražské O2 areně. Obsahovat bude deset písní z třicetileté historie, doplněných třemi novými skladbami. Album vyjde na CD, LP a ve speciální limitované edici LP s číslovanými a podepsanými autorskými plakáty, které navrhoval Michal Malátný.