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Kvíz s Liborem Boučkem. Chinaski uzavřou turné speciálním koncertem v pražské Troji

Autor:
  14:34
Libor Bouček a Michal Malátný

Libor Bouček a Michal Malátný | foto: Barbora Chlebová

Kapela Chinaski
Libor Bouček a Michal Malátný
Koncert Chinaski v přírodě
Chinaski a DJ Friky na scéně
15 fotografií
Chinaski od poloviny června vystupují po celé republice v rámci turné Open air léto 2026, které potrvá až do poloviny září. K již dříve ohlášeným osmnácti zastávkám kapela přidala bonusový koncert v prostředí loděnice Troja v Praze, kterým v úterý 15. září turné vyvrcholí.

Fanoušky čeká více než pět hodin hudby a zábavy. Ještě před samotným téměř dvouhodinovým koncertem Chinaski bude na programu vědomostní kvíz pod taktovkou moderátora Libora Boučka a energická warm-up party DJe Frikyho. Zářijový koncert v Troji bude zároveň na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením kapely v Praze.

„Původně jsme byli rozhodnutí, že letos Prahu úplně vynecháme a vyrazíme jen do regionů. Nakonec jsme ale vyslyšeli přání fanoušků a začali hledat i v Praze vhodné místo. Když jsme objevili areál v Troji, bylo rozhodnuto. Je to krásné a neokoukané místo, které bude hezkou tečkou za celým turné. Moc se těšíme, že si jeho závěr užijeme společně právě tam,“ říká frontman Michal Malátný.

Program odstartuje už v 17:00 hodin setkáním s kapelou. „Na celém turné mě baví nejen samotné koncerty, ale i to, co se děje kolem nich. Je skvělé, že lidé přicházejí už na odpolední program a chtějí se s námi potkat. Právě setkání s fanoušky je pro nás totiž vždy jeden z nejmilejších momentů,“ říká Michal Malátný.

Poté přijde na řadu moderátor Libor Bouček se svým Chinaskvízem, do něhož se pomocí mobilního telefonu a aplikace Kahoot budou moci zapojit všichni přítomní. Ti nejlepší poměří své síly přímo s některým z členů kapely.

Podvečerní blok uzavře warm-up show pod taktovkou DJe Frikyho. „Před Chinaski se mi vždy hraje naprosto skvěle. S kapelou jsme navíc dali dohromady několik remixů starších písní i novinky Selhání, které během turné pravidelně testujeme na fanoušcích. Největším zážitkem je pro mě pak vždy chvíle, kdy si na závěr koncertu společně s kapelou zahrajeme remix Mám chuť zlobit. Ta energie, která v tu chvíli proudí mezi pódiem a publikem, je prostě nakažlivá,“ popisuje DJ Friky.

Poté už vystoupí samotní Chinaski s dvouhodinovým setem, v rámci něhož zazní hity i písničky, které publikum kapely na koncertech tak často neslýchá.

„Chtěli jsme, aby zazněly všechny písničky, které fanoušci milují, ale zároveň jsme do programu zařadili i několik skladeb, co běžně nehrajeme. Nechybí ani naše novinka Selhání, která vyvolává skvělé reakce. Celý koncert jsme postavili tak, aby si lidé na chvíli odpočinuli od každodenních starostí, ale zároveň si ho naplno užili. Symbolicky je na chvíli vezmeme i do naší šatny v zákulisí, kde se nám vždycky po koncertě skvěle hraje,“ dodává Michal Malátný.

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