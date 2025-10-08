Zahrajeme vám za domem. Chinaski slibují letní turné po všech českých regionech

„To, co jsme zažili za dva roky, jsme si za celých třicet let nedokázali představit. Vyprodané O2 areny, poprvé jsme si zahráli na zaplněných obřích stadionech, vydali výroční desku 30, odehráli koncert se symfoňákem a užili si i spoustu dalšího hraní. Byly to momenty, které udělaly naše oslavy nezapomenutelnými – a vy jste u toho byli s námi. Teď je řada na nás, abychom vám to všechno vrátili. Už příští léto za vámi vyrazíme, zahrajeme to nejlepší, co umíme, a připravíme program, na který jen tak nezapomenete,“ vzkazuje fanouškům frontman Chinaski Michal Malátný.
V případě Open air léta 2026 půjde o první samostatné koncerty po téměř roční pauze. Program na všech zastávkách turné odstartuje už v 17.00 hodin. Návštěvníci se tak kromě samotného koncertu mohou těšit i na autogramiádu, focení s kapelou, vystoupení DJe nebo jiného hudebního hosta, bohatou cateringovou zónu a další překvapení.
„Jsou to už tři roky, co jsme za vámi nebyli ve všech koutech naší krásné země. A nám to chybělo. Už je na čase zahrát znovu u vás za domem. Na chvíli zapomeneme na stadiony i arény a vrátíme se na místa s tou nejlepší atmosférou pod širým nebem – do amfiteátrů, letních kin nebo zámeckých zahrad. Jde o ta nejhezčí místa, na jejichž výběru jsme si dali opravdu hodně záležet. Moc se těšíme, jak si jejich kouzlo vychutnáme všichni společně,“ dodává Michal Malátný.
A když už je řeč o malebných a pozoruhodných místech naší země, sluší se připomenout, že Chinaski před nedávnem natočili v prostorách zámku Kačina pod vedením režiséra Jakuba Mahdala videoklip k písničce Bylo nebylo ze zmíněného narozeninového alba 30.