RECENZE: Pohoda, klídek a bigbítek. Chinaski nevzrušivě slavili v O2 areně

Chinaski jsou jistota – u nich člověk přesně ví, na co jde a co dostane. Nekomplikované, rádiově přijatelné písničky s texty „jako ze života“ a chytlavými, někdy vyloženě vtíravými melodiemi. Zahrané a zazpívané ovšem s muzikantským fortelem a plným nasazením, to je zase nutné ocenit, ať už je váš vztah k téhle kapele jakýkoliv.

Koncert odstartoval pohledem do zákulisí, kde kamery v přímém přenosu sledovaly muzikanty na cestě z šaten na pódium. Osvědčený fígl, nicméně funkční. Jako první zazněla Potkal jsem tě po letech z alba Není nám do pláče z roku 2017, následovala rovněž novější Každý ráno z desky Rockfield a po ní vzpomínka na doby, kdy v kapele účinkoval saxofonista, doprovodný zpěvák a herec Petr Rajchert (dnes Hradil) – hitovka Stejně jako já.