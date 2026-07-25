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Dojemný moment, líčil Malátný na Benátské po koncertě se synem zesnulého bubeníka

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  18:17
Lídr skupiny Chinaski Michal Malátný zavzpomínal v rámci Benátské s Impulsem na zakládajícího člena Pavla Grohmana, který tragicky zahynul při dopravní nehodě. „Na koncertě s námi bubnoval jeho syn, byl to dojemný moment,“ líčil po vystoupení.

V sobotu si fanoušci a blízcí připomínají osmnáct let od bubeníkova úmrtí. „On vypadá, jako by tátovi z oka vypadl,“ popsal Malátný v rozhovoru s rádiem Impuls zážitek z pátečního koncertu, který s kapelou odehrál syn zesnulého hudebníka Jáchym Grohman.

Michal Malátný ze skupiny Chinaski (24. července 2026)

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„Nebylo to poprvé, co s námi hrál, ale když to bylo poprvé, tak jsem měl málem slzy v očích,“ dodal Malátný s tím, že by z něj táta měl ohromnou radost. „Cítím se pyšný, jsem rád, že mě kluci berou s sebou,“ přiznal v rozhovoru také sám Jáchym Grohman.

Nejvíce dojemné podle něj je, jak si lidé i po tolika letech stále pamatují texty písní, které před více než osmnácti lety jeho otec spoluskládal. „Cítím se také strašně pyšný na tátu. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to mohl odbubnovat on, ale pokud můžu takto převzít žezlo, tak jsem spokojený,“ popsal mladý bubeník.

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Moderátory rádia také zajímalo, jak je možné, že jsou lidé po tolika letech kapele stále věrní a baví je jejich hudba. „Máme tajný recept na hit. Ten je podepsaný krví a zakopaný ve zkušebně pod podlahou. Takže až bude po nás, tak to někdo vykopejte a můžete pokračovat,“ řekl s úsměvem a nadsázkou Malátný.

Ve vzpomínkách se přenesl také na úplný začátek festivalu. „Tenkrát v devadesátkách se festival odehrál na volejbalovým hřišti a my jsme hráli v rohu toho hřiště bez pódia, takže lidi stáli těsně přede mnou, ale vzpomínám na to hrozně rád, to byly fantastický devadesátky. Je fajn, že lidi jsou tady pořád a chodí mladý i starý,“ poznamenal.

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Zesnulý bubeník Pavel Grohman složil například velký hit skupiny Chinaski Tabáček. Malátný si podle svých slov koncert neumí představit bez písně První signální.

„Tu jsme tentokrát nehráli, protože už jsme museli uvolnit pódium Roxette. Takže První signální asi po 30 letech nezazněla. A Punčocháče taky hrajeme vždycky, ta písnička je takovej pubertální výron, vymysleli jsme ji, když nám bylo asi 17, takže je skoro čtyřicetiletá. Ta mě ale nikdy nepřestala bavit. Hrajeme ji vždycky a budeme ji hrát do konce našich dní,“ uzavřel v rozhovoru pro Impuls.

V rámci festivalového vysílání nabízí rádio Impuls od 16:30 živý koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůza.

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