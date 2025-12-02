Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski

„Letos to byl opravdu výživný rok. Zahráli jsme si na zaplněných stadionech, vydali výroční desku 30, odehráli koncert se symfoňákem a užili si spoustu dalšího hraní. Zároveň jsme si po deseti letech dopřáli úplně volné léto. O to víc nás potěšilo, že nám fanoušci svými hlasy i tak zařídili krásného stříbrného Slavíka. Nesmírně si toho vážíme a slibujeme, že příští rok si léto užijeme společně,“ vzkazuje fanouškům frontman Michal Malátný.
Od června do září 2026 budou Chinaski na turné Open air po vlastech českých. Odehrají osmnáct koncertů v kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků a letních kin. Startují 13. června ve Valašském Meziříčí a s létem se symbolicky rozloučí 11. září v Děčíně.
„Pojdeme do menších měst jako Hrádek u Rokycan, Klatovy, do Děčína a podobně. Bude to pětihodinový venkovní program, završený naším dvouhodinovým koncertem. Pozveme si hudebního hosta, DJ Frikyho a vystoupí s námi taky Libor Bouček, jehož roli ještě v tuhle chvíli nemůžu prozradit,“ láká kytarista František Táborský.
|
Prozradil také, že Chinaski pracují na novém materiálu, přičemž ambice je, aby čerstvé písničky zněly nově, neopakovaly osvědčené postupy, ale zároveň aby zapadaly do zvuku kapely.
„Průběžně skládáme pořád, dáváme to dohromady a až budeme mít něco hotového, nahrajeme to. Asi ne celé album, budeme dávat ven spíš postupně jednotlivé písničky, jak se to teď dělává,“ dodává František Táborský.
Co se týče dvojalba 1. symfonická, jde o záznam květnového koncertu v pražském Foru Karlín, kde Chinaski vystoupili společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Jana Kučery. Výjimečný večer přinesl publiku nové aranže známých hitů kapely, o které se postaral klávesista Jan Steinsdörfer.
Známé skladby Chinaski tak za doprovodu orchestru dostaly zcela nový hudební kabát. Například píseň 1970 zazněla v reggae stylu, Tabáček připomínal hollywoodskou filmovou melodii a do písně Víno se promítly prvky moravského folkloru. Nechyběly ani notoricky známé Punčocháče. Na pódiu se objevili také speciální hosté Jitka Čvančarová a Ondřej Ruml.