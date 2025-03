Hymna abstinentů. Chinaski si rýpli do jistého Miloše. Ke třicítce chystají obří koncert

Deska obsahuje deset písní z třicetileté historie v novém provedení, tři novinky a jeden bonus. Oslavy 30 let Chinaski vyvrcholí velkými červnovými open-air koncerty. V sobotu 7. června jako vůbec první kapela zahrají v Hradci Králové pod „lízátky“, kde je čeká největší koncert jejich dosavadní kariéry. O týden později v sobotu 14. června speciální narozeninovou show předvedou také moravským fanouškům v Brně na Velodromu.

Narozeninovou desku 30 nahráli Chinaski počátkem roku 2024 v britském studiu Rockfield, kde už v roce 2014 vzniklo jejich stejnojmenné album. Pod vedením producenta Grega Havera, se kterým kapela pracovala na deskách Rockfield, Není nám do pláče a Frihet, nahrála desítku zásadních písní z historie s aktuálním zvukem. Jedná se o hitovky Punčocháče, Moc toho nevim, Měsíc, Rádio Bubeneč, Drobná paralela, Kytarista, Zázrak, Bylo nebylo, Láska a hvězdy a Řítím se do pekla.

Vedle nich na desku dodala také tři novinky. První z nich, píseň Slyším tvoje kroky, již měli fanoušci možnost slyšet na sklonku loňského roku, kdy vyšla za doprovodu videoklipu v režii Václava Marhoula a Jitky Čvančarové.

Členové kapely si v něm zahráli na partu neandrtálců žijících v jeskyni. Další dvě mají název Každý den odvahu a Hymna abstinentů. Prvně jmenovaná je rádiová pohodovka ve středním tempu a samozřejmě s refrénem, který skáče do uší na první dobrou. Název jistě ne náhodou upomíná na film režiséra Evalda Schorma z roku 1964 s Janou Brejchovou a Janem Kačerem v hlavních rolích.

Od Hymny abstinentů by člověk podle jména čekal nějakou bujarou davovou roztleskávačku, ale je to akusticky laděná písnička. V textu si Chinaski drobně rýpli do jistého milovníka lihovin Miloše.

Album 30 vyšlo na CD, LP a ve speciální limitované edici LP s číslovanými a podepsanými autorskými plakáty, které navrhoval frontman Michal Malátný.