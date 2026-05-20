Se slabostí se vyrovnává sama. Zpěvačka, herečka a módní ikona Cher slaví osmdesátiny

Autor: ,
  10:40
Americká zpěvačka, oscarová herečka, režisérka, skladatelka a producentka Cher patří k popkulturním stálicím už bezmála šest desetiletí. Navzdory faktu, že slaví 80. narozeniny, stále vyzařuje svěží a tvůrčí energii.
Zpěvačka a herečka Cher na londýnské premiéře filmu Mamma Mia: Here We Go Again | foto: Profimedia.cz

První skladbu natočila v roce 1964, uspěla ale i před kamerou a vyzkoušela si režii. Rockerka i diskotéková hvězda, moderátorka televizních estrád i oscarová herečka má na svém kontě několik hudebních či filmových cen. Kromě zmíněného Oscara i televizní Emmy a hudební Grammy.

Cher tvrdí, že vždy chtěla být známá nikoli talentem, nýbrž svou osobností, což se této „čarodějce z Eastwicku“ povedlo. Umělkyně, která dlouhodobě hájí práva gayů a leseb, byla vždy nepřehlédnutelná. Pozornost budila třeba počtem milenců nebo módními kreacemi. Vždy patřičně dbala o svůj vzhled a hrozila se stárnutí. Absolvovala několik liftingů obličeje, úpravy zubů a poprsí. Sama se kdysi neváhala označit za „plakátovou dívku plastických operací“.

Jejích šest desítek let na gramofonových deskách, v televizi a ve filmu je příběhem všemožných proměn, pádů a vzestupů. Málokdo natočil tolik špatných, ale i dobrých desek – jako tato žena s výrazným altem a proslulým apetitem na rockery. V jejích osidlech vášně uvízli svého času Gregg Allman, Gene Simmons z Kiss nebo Jon Bon Jovi. Naposledy se dostala na titulní stránky novin kvůli vztahu s o čtyřicet let mladším hudebním manažerem Alexandrem Edwardsem.

Arménsko-čerokézká krev v jejích žilách jí zajistila exotický vzhled a výbušný temperament. Narodila se 20. května 1946 v kalifornském městě El Centro jako Cherilyn Sarkisianová. Hudební geny nezapře, je dcerou country zpěvačky Georgie Holtové, která má předky z Francie i Arménie. Už v patnácti Cher odešla z domova a seznámila se s hudebníkem Sonnym Bonem. Duo Sonny a Cher svého času bořilo hitparády především s písní I Got You Babe.

Než se v roce 1975 rozvedli, stihli natočit pět studiových alb a objevit v sobě talent televizních bavičů. Za televizní pořad The Sonny and Cher Comedy Hour získali dokonce Zlatý glóbus. Účinkovali také v populárně naučných filmech, kde varovali mládež před neřízeným životem plným drog. V 70. letech se Cher objevila na obálce prestižního módního časopisu Vogue.

Diskotéková hvězda

Její hlavní náplní bylo ale stále být zpěvačkou. Koncem 70. let se dobrala k roli diskotékové hvězdy. K této hudbě se vrátila v roce 1999 úspěšným albem Believe a titulním hitem, postaveným na jejím elektronicky zkresleném hlasu.

Tisk živila svými nejrůznějšími aférkami, i tím jak vyzývavě chodila oblékaná. Ve filmovém průmyslu zaznamenala největší úspěch v roce 1988 ve snímku Pod vlivem úplňku, kde si zahrála Lorettu Castoriniovou, která se zamiluje do bratra svého snoubence. Roli ženy v bezvýchodné situaci zahrála tak bravurně, že si za ni vysloužila Oscara, Zlatý glóbus i Donatellova Davida. Mladší ročníky si ji můžou pamatovat z muzikálu Varieté, kde si zahrála s Christinou Aguilerou.

Úspěchem byl i ceněný Čaj s Mussolinim režiséra Franka Zeffirelliho z roku 1999 či drama Maska (1985), kde ztvárnila chápavou, trpělivou, i když poněkud nekonvenčně se chovající matku fyzicky postiženého chlapce Rockyho Dennise – hrál jej Eric Stoltz.

Nejslavnější rolí Cher však zůstává postava jedné z Nicholsonových milenek v Čarodějkách z Eastwicku. Blýskla také ve varovném dramatu z prostředí atomové elektrárny Silkwoodová (1983), za který získala nominaci na Oscara za vedlejší roli. Objevila se také v pokračování muzikálového hitu Mamma Mia: Here We Go Again z roku 2018.

V březnu 1999 v Praze Cher předvedla zazpívala skladbu Believe na předávání cen Akademie populární hudby v pražském Veletržním paláci. Kromě make-upu, který jí údajně zabral tři a půl hodiny, předvedla i skvělou kondičku.

„Síla stejně jako slabost - přichází a odchází. Sílu si umím pěstovat, dá se cvičit podobně jako kliky a lze ji načerpat od přátel, avšak se slabostí se vyrovnávám sama,“ svěřila tisku.

Se vždy dokonalým vzhledem se střídavě blondýna i bruneta stala také ikonou homosexuálů v americké kultuře. Možná i proto, že její syn Chaz Bono je trans muž – narodil se jako dívka jménem Chastity.

Zpěvaččina extrémní vitalita inspirovala amerického imitátora Jimmyho Jamese ke slavnému výroku: „Po atomovém holokaustu by tu nezůstalo nic než švábi a Cher.“

