RECENZE: Laciný trik oblíbené kapely Homera Simpsona stále zabírá

Na kapele Cheap Trick vždy byla – a stále naštěstí je – sympatická lehkost, nadhled a (sebe)ironie. Člověk se nemohl nepousmát už při pohledu na jejich starší fotografie, kde dva ukázkové rockové hezouny doplňují dva naprosto podivní týpci, něco mezi nerdy a úředníky z berňáku. K tomu název Laciný trik. Ne náhodou si je Homer Simpson oblíbil natolik, že si jejich logo nechal vytetovat nad své úctyhodné pozadí. Ale nejen slavný občan Springfieldu v nich našel zalíbení, mezi fanoušky Cheap Trick se hrdě počítal nebožtík Kurt Cobain. A v Japonsku je mají málem za polobohy.

In Another World Cheap Trick Hodnocení­: 80 %

Jako laciný trik by se dal s trochou nadsázky označit i hlavní fígl, kterým Cheap Trick prorazili. Kombinace hardrockové hutnosti a údernosti se zpěvnými powerpopovými melodiemi. Zkoušeli to před nimi i po nich samozřejmě mnozí, není na tom nic objevného, ale tihle čtyři to vždy dělali s ohromnou nakažlivostí a citem pro nádherně vystavěné refrény. Trháky jako Surrender nebo I Want You To Want Me nespadly z nebe, za nimi je velký kus píle i talentu, ať už se Cheap Trick tradičně tváří, že oni nic, že to samo.

Novinka In Another World nastavený vzorec nijak neporušuje. Je to skvělá sbírka strhujících, chytře vymyšlených, s gustem, grácií a zkušenostmi odehraných rockových fláků a působivých balad. A sedí v nich naprosto všechno. Úsměv na rtu, maximální pohoda a radost.