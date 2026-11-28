„Moc vás všechny zdravím do České republiky. Mrzí mě, že s vámi dnes nemůžu být osobně, ale momentálně pracuji z zahraničí na nové hudbě. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří poslouchají mojí hudbu a podporují mě,“ vzkázala vděčně prostřednictvím videovzkazu Charlotte.
Vedle podpory fanoušků dále poděkovala svému managementu a vydavatelství, jenž jí dávají svobodu v její v tvorbě. Právě s jeho pomocí může mladá umělkyně rozvíjet talent i za hranicemi rodného Česka.
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Ocenění za Charlotte, která kvůli umělecké tvorbě zkrátila své příjmení na Gott, převzala z rukou Heleny Vondráčkové zpěvačka Monika Absolonová. Tu s rodinou mladé zpěvačky pojí po dlouhá léta blízké přátelství.
„Měla jsem dneska nesmírné nervy, protože jsem věděla, že když získá cenu Charlottka, tak tam půjdu. Je to holčička, kterou znám od doby, kdy byla u maminky v bříšku. Extrémně mi na tom záleželo a poprvé v životě jsem si chystala proslov. Neřekla jsem ho ale tak, jak jsem chtěla. Úplně mě to rozhodilo a pro sebe jsem žádný proslov neměla,“ přiznala redakci iDNES.cz aktuální bronzová slavice.
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Charlotte dosud nejznámější počin Srdce nehasnou nazpívala v roce 2019 tehdy jako třináctiletá se svým otcem Karlem Gottem. Hudbu i slova k dojímavému duetu tehdy složil Richard Krajčo. Společně také nazpívali píseň k filmu Anděl Páně 2 s názvem Andělská.
Letos v listopadu představila své debutové EP s názvem Good Enough?, které otevírá dveře do jejího vlastního hudebního světa. Kolekce pěti skladeb vznikala s důrazem na autenticitu, osobní prožitky a hledání vlastního uměleckého výrazu. Každá ze skladeb vypráví jiný příběh a zachycuje emoce, zkušenosti či myšlenky, které zpěvačku v určitém období jejího života provázely.
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„Mám obrovskou radost, že se o svou hudbu konečně můžu podělit. Každá píseň pro mě znamená něco jiného. Některé jsou velmi osobní, jiné odrážejí pocity nebo situace, které jsem chtěla prostřednictvím hudby vyjádřit. Moc mě bavilo podílet se na celém projektu nejen po hudební, ale i po vizuální stránce. Vidět, jak do sebe všechno postupně zapadá, pro mě byla krásná zkušenost,“ uvedla Gottová.