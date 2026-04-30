„Už s ní dejte pokoj, ještě nic nedokázala,“ soudí také jistá osoba v komentáři na Instagramu. Absurdita tohoto „názoru“ volá do nebe – teprve až Charlotte Gott něco dokáže, smí se o ní referovat, jinak ne?
Provinční myšlení a nepřejícnost z toho táhne za dva rohy – tak do ciziny se ti zachtělo, panenko? Nic, doma budeš a šoupej nohama v koutě, ještě jsi nám nic nepředvedla...
Pro Charlotte Gott by nebylo nic jednoduššího než hrál roli onoho „protekčního fracka“, zpívat hezky česky, oprašovat písňový materiál svého otce Karla (který mimochodem také během své kariéry „nebyl doma“) a s každou druhou odzpívanou notou připomínat, čí je dcera.
|
Jenže to ona zjevně nechce a chvályhodně se snaží postavit se na vlastní nohy. Už jen tím, že se zapojuje do skladatelského procesu a má jasnou představu, jak se chce hudebně prezentovat.
Karel Gott, ač se na několika písních ze svého repertoáru podílel, byl v prvé řadě interpret, nikoliv autorský typ. Dovedl si najít skladatele a textaře přesně podle svého naturelu a mnohdy, zejména v pozdější fázi kariéry, jako by mu bylo celkem jedno, co zpívá, jen když je v textu hodně dlouhých hot.
Takto Charlotte podle všeho zatím neuvažuje – tedy pokud můžeme soudit z její první zveřejněné písně. Kompletní EP, které vyjde v průběhu roku, napoví víc. Každopádně komentáře typu „a kdo je na ní zvědavej?“ svědčí především o malosti a omezenosti toho, komu stojí za to se o něj se světem podělit.