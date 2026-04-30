Připravená to zkusit. Dcera Karla Gotta Charlotte vydala debut In Too Deep

Píseň In Too Deep je předzvěstí zpěvaččina debutového EP, které vyjde na podzim letošního roku.
„Je to první skladba, kterou jsem se rozhodla představit světu. Beru ji jako začátek vlastní cesty, na které jsem dostala šanci spolupracovat s mezinárodním týmem a pokusit se uspět i v zahraniční konkurenci. Vím, že to nebude lehké, ale cítím, že jsem připravená to minimálně zkusit,“ říká Charlotte Gott.
Hudbě se věnuje už od dětství, byla přirozenou součástí jejího života. V posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Vedle práce na EP studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby.
Na jejich vzniku spolupracovala s producentem Sachou Skarbekem, spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus (Wrecking Ball), Adele, James Blunt (podílel se na písních Goodbye My Lover a You’re Beautiful), Lana del Rey a další. Do studia přicházela s vlastními nápady, které následně společně rozvíjeli.
„Spolupráce se Sachou byla inspirativní a tvůřčí. Na tvorbě mě nejvíce bavilo být obklopena talentovanými a kreativními lidmi se stejnou vášní pro muziku,“ říká Charlotte Gott.
Součástí startu hudební dráhy je i úprava jména: „Na své příjmení jsem pyšná, jen jsem si odebrala „ová“, protože Charlotte Gott zní přeci jen k anglické tvorbě přirozeněji. Vnímám samu sebe jako světoobčanku. Mám kamarády všude možně po celém světě. Angličtina je tak jazyk, ve kterém komunikuji, a je pro mě přirozené v ní vyjadřovat své emoce a psát texty,“ odůvodňuje Charlotte jazyk, ve kterém tvoří.
In Too Deep je příjemná balada ve stylu R&B, s důrazem na atmosféru. Zvuku dominuje zpěvaččin hlas, což je logické. Charlotte se sice nemůže pyšnit tak jedinečným, okamžitě rozpoznatelným hlasem, jaký měl její otec Karel Gott – takový pěvecký úkaz se ostatně rodí jen velmi vzácně – nicméně ve výrazu je sebejistá a silná.
Jako návnada na chystané EP funguje, zní rozhodně slibně. Otázkou je, zda v dalších skladbách Charlotte Gott nabídne něco opravdu osobitého, díky čemu by měla šanci na zahraniční scéně. In Too Deep se poslouchá příjemně, nezní provinčně, ani z něj nečiší urputná snaha „prokopat se ven“. Na druhé straně ale skladbě schází onen pověstný „hook“ – háček, který by se zaseknul do uší a nutil si písničku přehrávat stále dokola. Počkejme si na podzim, kdy zpěvačka vyloží další karty.